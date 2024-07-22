Байден залишиться на посту президента до закінчення повноважень

Президент США Джо Байден залишиться на посаді до закінчення терміну повноважень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс зазначив, що Байден успадкував від свого попередника економіку у вільному падінні, стрімкий зростаючий рівень насильницьких злочинів та розвалені альянси.

У свою чергу президент Байден змінив ситуацію, забезпечивши найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницьких злочинів за останні 50 років. Також представник Білого дому зазначив, що чинний президент США зробив НАТО більше, ніж будь-коли.

"Він з нетерпінням чекає на завершення свого терміну та досягнення більш історичних результатів для американського народу", - додав Бейтс.

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Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Пізніше з'явилось повідомлення про те, що в суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.

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