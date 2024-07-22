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Новини
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Байден залишиться на посту президента до закінчення повноважень

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден залишиться на посаді до закінчення терміну повноважень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс зазначив, що Байден успадкував від свого попередника економіку у вільному падінні, стрімкий зростаючий рівень насильницьких злочинів та розвалені альянси.

У свою чергу президент Байден змінив ситуацію, забезпечивши найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницьких злочинів за останні 50 років. Також представник Білого дому зазначив, що чинний президент США зробив НАТО більше, ніж будь-коли.

"Він з нетерпінням чекає на завершення свого терміну та досягнення більш історичних результатів для американського народу", - додав Бейтс.

Також читайте: Демократична партія невдовзі розпочне "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата, - очільник партії Гаррісон

Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Пізніше з'явилось повідомлення про те, що в суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.

Читайте: Маск про вихід Байдена з виборів: "Джилл Байден вибула з президентської гонки"

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) США (22395)


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Топ коментарі
+2
як каже мій друже він нащадок польських імігрантів
він є south african від поясу до низу
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22.07.2024 06:33
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тобто він майже признав що він є когнітивно обмежений для виборчих перегонів але у змозі виконувати обовʼязки президента? щось тут незрозуміле
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22.07.2024 03:02 Відповісти
Йому порадили хоч якось дотягнути до кінця терміну, бо навіть демократи з жахом перспективи бачити на посаді президенти Камбалу Харіус.
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22.07.2024 03:34 Відповісти
Вчергове демократи довели , що не мають ідолів навідмінно від нацистів з Мага

Ти головне не штурмуй капітолій і не скигли про "stop the steal"
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22.07.2024 08:26 Відповісти
Ох і ******* мага-чорти брехати
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22.07.2024 08:25 Відповісти
Я лєгітімний...
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22.07.2024 03:24 Відповісти
народився у штатах?
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22.07.2024 03:50 Відповісти
He's native American. The only question is what tribe?
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22.07.2024 06:22 Відповісти
23andMe confirms I have more Native American heritaget than Elizabeth Warren. ;-D
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22.07.2024 06:24 Відповісти
heritage. with no "t".
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22.07.2024 06:35 Відповісти
як каже мій друже він нащадок польських імігрантів
він є south african від поясу до низу
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22.07.2024 06:33 Відповісти
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22.07.2024 06:57 Відповісти
Шо-та и главзеб подает сигналы на пользу Залужного. Мож и он подцепил ковид?
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22.07.2024 04:11 Відповісти
Єдине актуальне питання у зв'язку зі зняттям Дже:
Який поц привласнив собі президенські повноваження і керує країною зараз? Наша демократія по факту вкрадена і хтось має за це відповісти!
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22.07.2024 06:21 Відповісти
What country democracy did you mean? Ukrainian or American? If you meant American please mention it in English (since it is a state language) Otherwise some people can easily get confused what did you mean. And please explain who is "Дже".
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22.07.2024 06:31 Відповісти
Dude, stop nitpicking. Do you have any actual argument?
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22.07.2024 06:44 Відповісти
Ok. Sorry. I'm done
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22.07.2024 06:59 Відповісти
Все, теперь Байден официально стал "дедом" и с нетерпением ждет дембель
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22.07.2024 13:17 Відповісти
 
 