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Новости
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Байден останется на посту президента до окончания полномочий

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден останется в должности до окончания срока полномочий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что Байден унаследовал от своего предшественника экономику в свободном падении, стремительно растущий уровень насильственных преступлений и развалившиеся альянсы.

В свою очередь президент Байден изменил ситуацию, обеспечив самый сильный экономический рост в мире и самый низкий уровень насильственных преступлений за последние 50 лет. Также представитель Белого дома отметил, что действующий президент США сделал НАТО больше, чем когда-либо.

"Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения более исторических результатов для американского народа", - добавил Бейтс.

Читайте также: Большинство демократов считают кандидатуру Камалы Харрис более выгодной, чем Байдена, - опрос

Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

Читайте: Маск о выходе Байдена с выборов: "Джилл Байден выбыла из президентской гонки"

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26409)


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Топ комментарии
+2
як каже мій друже він нащадок польських імігрантів
він є south african від поясу до низу
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22.07.2024 06:33
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тобто він майже признав що він є когнітивно обмежений для виборчих перегонів але у змозі виконувати обовʼязки президента? щось тут незрозуміле
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22.07.2024 03:02 Ответить
Йому порадили хоч якось дотягнути до кінця терміну, бо навіть демократи з жахом перспективи бачити на посаді президенти Камбалу Харіус.
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22.07.2024 03:34 Ответить
Вчергове демократи довели , що не мають ідолів навідмінно від нацистів з Мага

Ти головне не штурмуй капітолій і не скигли про "stop the steal"
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22.07.2024 08:26 Ответить
Ох і ******* мага-чорти брехати
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22.07.2024 08:25 Ответить
Я лєгітімний...
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22.07.2024 03:24 Ответить
народився у штатах?
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22.07.2024 03:50 Ответить
He's native American. The only question is what tribe?
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22.07.2024 06:22 Ответить
23andMe confirms I have more Native American heritaget than Elizabeth Warren. ;-D
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22.07.2024 06:24 Ответить
heritage. with no "t".
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22.07.2024 06:35 Ответить
як каже мій друже він нащадок польських імігрантів
він є south african від поясу до низу
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22.07.2024 06:33 Ответить
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22.07.2024 06:57 Ответить
Шо-та и главзеб подает сигналы на пользу Залужного. Мож и он подцепил ковид?
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22.07.2024 04:11 Ответить
Єдине актуальне питання у зв'язку зі зняттям Дже:
Який поц привласнив собі президенські повноваження і керує країною зараз? Наша демократія по факту вкрадена і хтось має за це відповісти!
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22.07.2024 06:21 Ответить
What country democracy did you mean? Ukrainian or American? If you meant American please mention it in English (since it is a state language) Otherwise some people can easily get confused what did you mean. And please explain who is "Дже".
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22.07.2024 06:31 Ответить
Dude, stop nitpicking. Do you have any actual argument?
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22.07.2024 06:44 Ответить
Ok. Sorry. I'm done
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22.07.2024 06:59 Ответить
Все, теперь Байден официально стал "дедом" и с нетерпением ждет дембель
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22.07.2024 13:17 Ответить
 
 