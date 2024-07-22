Байден останется на посту президента до окончания полномочий

Президент США Джо Байден останется в должности до окончания срока полномочий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что Байден унаследовал от своего предшественника экономику в свободном падении, стремительно растущий уровень насильственных преступлений и развалившиеся альянсы.

В свою очередь президент Байден изменил ситуацию, обеспечив самый сильный экономический рост в мире и самый низкий уровень насильственных преступлений за последние 50 лет. Также представитель Белого дома отметил, что действующий президент США сделал НАТО больше, чем когда-либо.

"Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения более исторических результатов для американского народа", - добавил Бейтс.

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Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

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