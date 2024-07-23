Байден в останні місяці перебування на посаді може зосередитися на зовнішній політиці, - FT

Джо Байден в останні місяці свого перебування на посту президента США може зосередитися на зовнішній політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Вихід Байдена із президентських перегонів, зазначає видання, може зменшити його важелі впливу на іноземних співрозмовників, проте водночас може звільнити його від політичних обмежень і дозволити йому діяти з більшою свободою на світовій арені.

"Якщо поглянути на наступні шість місяців, одна з найважливіших речей для Байдена - покласти край війні в Газі", - заявив науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Денніс Росс.

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Кореспондент Financial Times з питань закордонних справ та оборони США Феліція Шварц вважає, що одним з найважливіших пріоритетів для Байдена буде забезпечення якомога більшої підтримки України в разі перемоги Трампа на виборах у листопаді. Трамп пообіцяв призупинити військову допомогу Україні, якщо вона не вступить у переговори з Росією.

Чиновники та аналітики заявили, що малоймовірно, що адміністрація зможе забезпечити надання ще одного пакету допомоги Києву до кінця терміну Байдена - раніше цього року Конгрес ухвалив пакет допомоги у розмірі 61 млрд доларів.

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Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.

Після цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку. Аналогічні заклики озвучили й інші політики-республіканці.

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