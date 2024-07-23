Байден в последние месяцы пребывания в должности может сосредоточиться на внешней политике, - FT

Джо Байден в последние месяцы своего пребывания на посту президента США может сосредоточиться на внешней политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

Выход Байдена из президентской гонки, отмечает издание, может уменьшить его рычаги влияния на иностранных собеседников, однако в то же время может освободить его от политических ограничений и позволить ему действовать с большей свободой на мировой арене.

"Если взглянуть на следующие шесть месяцев, одна из важнейших вещей для Байдена - положить конец войне в Газе", - заявил научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс.

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Корреспондент Financial Times по вопросам иностранных дел и обороны США Фелиция Шварц считает, что одним из важнейших приоритетов для Байдена будет обеспечение как можно большей поддержки Украины в случае победы Трампа на выборах в ноябре. Трамп пообещал приостановить военную помощь Украине, если она не вступит в переговоры с Россией.

Чиновники и аналитики заявили, что маловероятно, что администрация сможет обеспечить предоставление еще одного пакета помощи Киеву до конца срока Байдена - ранее в этом году Конгресс принял пакет помощи в размере 61 млрд долларов.

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Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ранее он заболел COVID-19.

После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку. Аналогичные призывы озвучили и другие политики-республиканцы.

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