У ДТЕК дали пораду українцям, як підготуватися до зими: Розраховуйте на себе

Українці мають забезпечити себе необхідним обладнанням на випадок тривалих відключень електроенергії.

Про це напередодні заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".

Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше. - ЕП)", - заявив він.

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Водночас він висловив сподівання, що решту зроблять енергетики, які працюють 24 на 7.

Крім цього, як додав Сахарук, він очікує від уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості.

"Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах", - зазначив Сахарук.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "ДТЕК" має намір до жовтня поточного року відновити 60-70% теплової генерації, зруйнованої російськими обстрілами.