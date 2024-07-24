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У ДТЕК дали пораду українцям, як підготуватися до зими: Розраховуйте на себе

Ситуація в енергетиці

Українці мають забезпечити себе необхідним обладнанням на випадок тривалих відключень електроенергії.

Про це напередодні заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".

Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше. - ЕП)", - заявив він.

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Водночас він висловив сподівання, що решту зроблять енергетики, які працюють 24 на 7.

Крім цього, як додав Сахарук, він очікує від уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості.

"Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах", - зазначив Сахарук.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "ДТЕК" має намір до жовтня поточного року відновити 60-70% теплової генерації, зруйнованої російськими обстрілами.

Автор: 

енергетика (2578) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+59
ну тоді націоналізація детека вас влаштує?
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24.07.2024 10:27
+46
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24.07.2024 10:30
+38
Ну тоді порада їм у відповідь - ідіть нах#р!
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24.07.2024 10:30
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А на хіба тоді платити податки цій державі, якщо ми маємо розраховувати самі на себе і держава нічого не забезпечує, ані умов проживання ані інших умов? Зе-шобла руйнує усе що було створено в державі. 73%, як там ржем? Усе ок?
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24.07.2024 17:25 Відповісти
За такі заяви варто вже позбавляти ліцензії і націоналізувати інфраструктуру.
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25.07.2024 23:45 Відповісти
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