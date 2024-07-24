Посли ЄС погодили виділення Україні траншу на €4,2 млрд у межах програми Ukraine Facility
У середу, 24 липня, посли ЄС узгодили виділення Україні €4,2 млрд фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомило головування Угорщини в Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні посли ухвалили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, що відкриває шлях до перерахування майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", - йдеться у повідомленні.
Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.
Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?
Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.
6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
- пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
- технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
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