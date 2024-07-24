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Новини Фінансова допомога Україні
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Посли ЄС погодили виділення Україні траншу на €4,2 млрд у межах програми Ukraine Facility

Україна отримає від Євросоюзу транш на 4,2 мільярда євро

У середу, 24 липня, посли ЄС узгодили виділення Україні €4,2 млрд фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомило головування Угорщини в Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні посли ухвалили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, що відкриває шлях до перерахування майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", - йдеться у повідомленні.

Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.

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Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

  • пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
  • технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Читайте також: Україна отримала транш від МВФ на $2,2 мільярда

Автор: 

допомога (8304) транш (467) Євросоюз (13341)


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Є над чим потрудитися зепилорамі !!))
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24.07.2024 13:02 Відповісти
ВИБОРЦІ ЗЕЛЕНСЬКОГО, А ЧОГО ВИ НЕ ХОДИТЕ ЛІКУВАТИ ЗУБИ ДО АВТОСЛЮСАРЯ ?
А вибирати у владу ПОВНОГО дауна виходить можна.
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24.07.2024 13:10 Відповісти
і мад'яри не заблокували?
Дивно...
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24.07.2024 13:45 Відповісти
Вітя Орбан 100% піднагадить,в нього ж перестала "мироточити" іконка "присвятої" Нєвтєродіци Ханти-Мансійської
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24.07.2024 13:47 Відповісти
Не дають відпочити зеленим мародерам. Знову транш.
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24.07.2024 14:33 Відповісти
Погодили після того,як із обіцяних для України 6 млрд. 1,8 млрд відпустили "орбану за згоду"
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24.07.2024 16:04 Відповісти
 
 