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Новини
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Компанії Китаю постачають деталі озброєнь білоруському оборонному підряднику з російськими зв’язками, - ЗМІ

Китай постачає деталі озброєнь до підрядника Білорусі, пов'язаному з РФ

Китайські компанії постачають високоточні деталі, що використовуються в російській зброї, білоруському оборонному підряднику навіть після того, як він потрапив під західні санкції через війну РФ проти України.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилося видання Nikkei Asia., передає Цензор.НЕТ.

Китай наполягає на тому, що не надає військової підтримки Росії, але дані вказують на те, що китайські компанії, імовірно, свідомо сприяють постачанню зброї РФ. 

Так, білоруська опозиційна група BelPol отримала контракти, платіжні документи та іншу інформацію з різних галузевих джерел про транзакції між компаніями в Білорусі та Китаї.

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Постачання лазерних компонентів

Згідно з цими даними, компанія Green Cycle Energy, що базується в Шеньчжені, 1 грудня отримала замовлення від білоруського оборонного підрядника "БелОМО Холдинг" на три тисячі компонентів для лазерного модуля LAD-21T. Такий надсучасний модуль використовується для бомб і ракет із лазерним наведенням.

Платіж проведених в юанях. До транзакції було залучено шанхайську філію російського державного банку ВТБ.

Журналісти нагадали, що Мінфін США запровадив санкції проти "БелОМО" 5 грудня минулого року за надання підтримки російським військовим у сфері озброєнь. Але 16 лютого Green Cycle Energy і "БелОМО" підписали контракт на ще 5,56 мільйона юанів (764 тисяч доларів США) на закупівлю цих компонентів.

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Постачання деталей через іншу компанію

Ще один китайський виробник деталей, компанія Morotack (Tianjin) Technology, 1 лютого підписала контракт на постачання компанії "Діапроектор", що входить до групи БелОМО, 200 одиниць комплектуючих під назвою "фланці" на суму 114 тис. юанів. В угоді брали участь білоруські та китайські банки.

Ці деталі вважаються важливими для передових систем наведення. У листі від 2 травня "БелОМО" також запросив у компанії Morotack надсилати по 100 одиниць кожного з відповідних компонентів щомісяця.

У записах, отриманих аналітиками, містяться деякі натяки на тісне співробітництво між російськими та білоруськими оборонними підрядниками.

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Зв'язки із Росією 

Записи містять і деякі натяки на тісне співробітництво між російськими та білоруськими оборонними підрядниками.

Так, 2 лютого санкт-петербурзька компанія Precision Laser Systems здійснила постачання "Діапроектору" компонентів, пов'язаних з лазерами. До їхнього складу входили лазерні діоди, вироблені китайською компанією Haucore з міста Цзинань.

Постачання включали 78 одиниць на 499 200 доларів США. Precision Laser Systems здійснила аналогічні за обсягом поставки для "Діапроектора" 20 лютого і 20 березня.

Водночас, як вдалося з'ясувати BelPol, "Діапроектор" продає комплектуючі білоруському оборонному підряднику "Пеленг", який постачає російській армії танкові приціли "Сосна-У" й перебуває під санкціями США та Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь розпочала спільні з Китаєм військові навчання поблизу українського та польського кордонів. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7925) Китай (4532) зброя (7439) росія (64969)


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Топ коментарі
+14
Кулеба про це, ні вухо ,ні рилом !
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24.07.2024 15:10
+4
Бульба по-пєкінскі...
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24.07.2024 15:12
+2
Зате про те, що Україна "готова до перемовин з парашою" -- на увесь світ.
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24.07.2024 15:15
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Кулеба про це, ні вухо ,ні рилом !
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24.07.2024 15:10 Відповісти
Зате про те, що Україна "готова до перемовин з парашою" -- на увесь світ.
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24.07.2024 15:15 Відповісти
Бульба по-пєкінскі...
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24.07.2024 15:12 Відповісти
І хто б, отаке злодійство проти МИРУ, міг робити!!??
Хунхузи, тільки сміються, і далі своє роблять…,упродовж 11 років московської війни в Україні!!
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24.07.2024 15:15 Відповісти
в росії люди вийшли на протест, тому що 4 дні без світла!

тепер нам ясно як скинути путіна руками самих же росіян! путін нам сам підказав.

нашими і західними ракетами/безпілотниками знищуємо 1000 російських трансформаторних підстанцій, щоб залишити всю росію без світла.

через пару днів все це бидло вивалить на вулиці требувати світла.

путін не буде знати як рішати цю проблему, він ще ніколи в житті важких проблем не рішав.

китаю американці скажуть не вмішуватись. хай росіяни перестануть підтримувати війну - тоді ми їм допоможемо.

і тоді сша виходять до путіна з пропозицією "передаємо 1000 трансформаторів в обмін на виведення військ з україни"

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24.07.2024 15:16 Відповісти
Вирішить простіше: таваріщі, всє на СВО, задушім фашістскую гадіну - і будєт нам свєт, вода і по два хохла впрідачу.
І підуть. Зброї вистачить.
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24.07.2024 15:21 Відповісти
значить одну москву залишити без світла. будуть ремонтувати - знов вибивати.

зажравшихся москвічєй він на війну не випре.

а де революції проісходять? іменно в столицях.
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24.07.2024 15:47 Відповісти
Ви чим до мАцкви діставати зібрались? Летючою фанерою? Так там ППО нормальна, все зіб'ють на підході. Та й лагодитимуть швидше, ніж ми дрони робимо.
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24.07.2024 15:50 Відповісти
А Зе-покидьки тільки й раді їм ВИЛІЗУВАТИ!
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24.07.2024 15:17 Відповісти
Їм потрібні китайські гроші, за які ніхто не вимагатиме реформ.
Ну відберуть китайці пару аеропортів, залізницю, одеський порт - ЗЄрмакам не шкода.
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24.07.2024 15:31 Відповісти
кулебік з бубселем піддержують - які питання?
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24.07.2024 15:18 Відповісти
Так Кулебякін же начесав, що кітайці луччіє друзья і ще про якусь цілістність китаю та тайваню... А Каливан встиг вже нажбурляти на гвинтелятор, що ви не так зрозуміли, вирвано з кантєкста і нєвсьо так адназначна...
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24.07.2024 15:24 Відповісти
"ета проіскі імпєріалістав!! китай - мірная страна11". дурнувата кулебо, я прравильно розумію - сама такою є позиція твого ублюдочного "босса"?!
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24.07.2024 15:27 Відповісти
Кулєбі в рило це ткніть.
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24.07.2024 15:28 Відповісти
я тут в бункері жру омари до ригачкі,
а ті гади, на нулі, все ніяк не хочуть здаватися....
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24.07.2024 15:30 Відповісти
хлопці, ми на зливі,,,
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24.07.2024 15:35 Відповісти
Жовтоморді бульбаші
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24.07.2024 15:49 Відповісти
Всі вже забули що COVID-19 по всьому світу запустила параша з китаєм. Світ проковтнув і все добре.
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24.07.2024 19:08 Відповісти
Ні, не може бути. Кітайці наші друзі, вони натиснуть на ху...ла, вони закінчать війну, бла-бла-бла.
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24.07.2024 20:41 Відповісти
 
 