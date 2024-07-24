Компанії Китаю постачають деталі озброєнь білоруському оборонному підряднику з російськими зв’язками, - ЗМІ

Китайські компанії постачають високоточні деталі, що використовуються в російській зброї, білоруському оборонному підряднику навіть після того, як він потрапив під західні санкції через війну РФ проти України.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилося видання Nikkei Asia., передає Цензор.НЕТ.

Китай наполягає на тому, що не надає військової підтримки Росії, але дані вказують на те, що китайські компанії, імовірно, свідомо сприяють постачанню зброї РФ.

Так, білоруська опозиційна група BelPol отримала контракти, платіжні документи та іншу інформацію з різних галузевих джерел про транзакції між компаніями в Білорусі та Китаї.

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Постачання лазерних компонентів

Згідно з цими даними, компанія Green Cycle Energy, що базується в Шеньчжені, 1 грудня отримала замовлення від білоруського оборонного підрядника "БелОМО Холдинг" на три тисячі компонентів для лазерного модуля LAD-21T. Такий надсучасний модуль використовується для бомб і ракет із лазерним наведенням.

Платіж проведених в юанях. До транзакції було залучено шанхайську філію російського державного банку ВТБ.

Журналісти нагадали, що Мінфін США запровадив санкції проти "БелОМО" 5 грудня минулого року за надання підтримки російським військовим у сфері озброєнь. Але 16 лютого Green Cycle Energy і "БелОМО" підписали контракт на ще 5,56 мільйона юанів (764 тисяч доларів США) на закупівлю цих компонентів.

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Постачання деталей через іншу компанію

Ще один китайський виробник деталей, компанія Morotack (Tianjin) Technology, 1 лютого підписала контракт на постачання компанії "Діапроектор", що входить до групи БелОМО, 200 одиниць комплектуючих під назвою "фланці" на суму 114 тис. юанів. В угоді брали участь білоруські та китайські банки.

Ці деталі вважаються важливими для передових систем наведення. У листі від 2 травня "БелОМО" також запросив у компанії Morotack надсилати по 100 одиниць кожного з відповідних компонентів щомісяця.

У записах, отриманих аналітиками, містяться деякі натяки на тісне співробітництво між російськими та білоруськими оборонними підрядниками.

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Зв'язки із Росією

Записи містять і деякі натяки на тісне співробітництво між російськими та білоруськими оборонними підрядниками.

Так, 2 лютого санкт-петербурзька компанія Precision Laser Systems здійснила постачання "Діапроектору" компонентів, пов'язаних з лазерами. До їхнього складу входили лазерні діоди, вироблені китайською компанією Haucore з міста Цзинань.

Постачання включали 78 одиниць на 499 200 доларів США. Precision Laser Systems здійснила аналогічні за обсягом поставки для "Діапроектора" 20 лютого і 20 березня.

Водночас, як вдалося з'ясувати BelPol, "Діапроектор" продає комплектуючі білоруському оборонному підряднику "Пеленг", який постачає російській армії танкові приціли "Сосна-У" й перебуває під санкціями США та Британії.

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