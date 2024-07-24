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Пєсков заявив, що позиції України і Росії відносно переговорів йдуть в унісон

Пєсков заявив, що позиції України і Росії відносно переговорів йдуть в унісон

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо потенційної можливості почати переговори з РФ "на певному етапі".

Заяву Пєскова цитують російські пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник Кремля заявив, що сам "посил" до переговорів "іде в унісон" з російською позицією. Пєсков також сказав, що РФ начебто "ніколи не відмовлялася" від переговорів.

"Ми з вами дійсно знаємо з повідомлень з Пекіна, що на зустрічі з паном Ван Ї (очільником МЗС КНР, - ред.) було зроблено (Кулебою, - ред.) таку заяву. Сам по собі посил можна сказати, що йде в унісон з нашою позицією. Ви знаєте, що російська сторона ніколи не відмовлялася від переговорів, завжди зберігала свою відкритість переговорному процесу, але тут важливі деталі, які ми з вами поки не знаємо", - заявив речник Путіна.

Він додав, що тепер "потрібно дочекатися якихось роз'яснень щодо цього питання".

Нагадаємо, що у межах свого візиту до Китаю Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ "на певному етапі".

Читайте також: Путін не зацікавлений у чесних переговорах на засадах міжнародного права, - ISW

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1064)


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Топ коментарі
+35
торг країною почався
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24.07.2024 20:37
+32
Спалил контору. В этот раз Ермаковскую. Хотя, озвучил то, о чем уже давно догадываются адекватные люди.
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24.07.2024 20:42
+20
Ноздя в ноздря - нігуя собі
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24.07.2024 20:35
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Ноздя в ноздря - нігуя собі
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24.07.2024 20:35 Відповісти
торг країною почався
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24.07.2024 20:37 Відповісти
Ні зебілик. Для тебе, він почався, коли Порошенко народився.
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24.07.2024 21:16 Відповісти
А, я вибачаюсь. Хоча ні. А яким боком це до моєї розмови з зебілом?
Що тебе трегернуло? Слово зебіл? Що, теж з пастви нетряпки?
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24.07.2024 21:34 Відповісти
бо агресивного сладєнького видно здалека
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24.07.2024 21:42 Відповісти
Kurtz , du ist schwaine !
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24.07.2024 21:48 Відповісти
Агресивного? Ти зебілятко ще не бачило що таке агресивне.
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24.07.2024 21:53 Відповісти
На підсосі?
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24.07.2024 22:25 Відповісти
Ні ні, то до курта. Він по соледеньким.
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24.07.2024 22:29 Відповісти
У 1992, как камуняку ************ выбрали.
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24.07.2024 23:24 Відповісти
Пургоносний піськоструй!! В унісон з ким,Оманськими перемовниками,з ляльками кремлівського балагана!!))
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24.07.2024 20:38 Відповісти
На виселице им будет в унисон.
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24.07.2024 20:40 Відповісти
Це Кулеба з Піськовим, на одній гілляці будуть бовтатись в унісон? А на іншій гілляці наш Найвеличніший в унісон з ермаком?
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24.07.2024 20:55 Відповісти
Було б добре:
***** висить на гілляці, ЗЄ висить на *****.
Медвед на гілляці, Єрмак на Медведє.
Володін на гілляці, Арахамія на Володині.
А поряд таким же чином висять Пєсков та Кулєба. Такі собі гирлянди...

Стефанчука треба топити. Цю свиню ніяка гілляка не витримає.

Всяку шушару типу Стефанішиної та Безуглої можна в унісон з кацапською шушарою в окна повикидати.

От тоді будуть повний унісон та гармонія.
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24.07.2024 21:16 Відповісти
Ви прямо все по поличках...Зразу видно - гарний хазяїн, любите щоб все було красиво...
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24.07.2024 21:56 Відповісти
такий унісон мені подобається
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25.07.2024 09:45 Відповісти
...а что, кацапы уже делают жесть доброй Вали и идут за узким кораблём и возвращаются на кордоны 2013го..? шо письков, ото, распинается про "унисоны"? или оно не знает, что такое означает импортозамещённое слово унисон?
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24.07.2024 20:42 Відповісти
Спалил контору. В этот раз Ермаковскую. Хотя, озвучил то, о чем уже давно догадываются адекватные люди.
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24.07.2024 20:42 Відповісти
Українці, будьте пильні, зелені виродки хочуть узаконити окупацію українських територій.
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24.07.2024 20:43 Відповісти
Повертайся і допоможи українцям, Друже!
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24.07.2024 22:03 Відповісти
А якщо він з ротного старлінка пише, то йому й звідти повертатись?
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24.07.2024 22:15 Відповісти
Зі Старлінка був би європейський IP.
Здогадайся, чому.
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24.07.2024 22:20 Відповісти
Смислі європейський? Може бути й Американський.
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25.07.2024 02:21 Відповісти
Звісно зі старлінка!!
А якщо ні, то він черговий 50 річний бойовий пенсіонер, якому вже 100 раз відмовили у ТЦК
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25.07.2024 11:58 Відповісти
Піськов підтвердив, вимоги України щодо повернення в Україну усіх захоплених на території України громадян, відновлення кордонів держави в межах 1991 року, виведення рашистів з окупованих в Україні територій і виплати репарацій та відновлення України, за гроші московіі, що знаходяться за кордоном!!!!
Піськов, чітко висловив таємні бажання прутіна, перед тим, як він відійде від …. Далі, кому і як до вподоби….
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24.07.2024 20:43 Відповісти
Мені шкода це казати, але Кулеба про справжні втрати знає набагато більше ніж Патріоти з тризубами на аватарках і фотками в футболках ; Я Ухилянт; в профілі.
Кави в Криму не буде.
Вибачте.
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24.07.2024 20:55 Відповісти
А що буде?
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24.07.2024 21:04 Відповісти
Зараз перед нами задача- власними життями втримати якомога більше території. Перед тобою- бути Героєм Економічного фронту.
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24.07.2024 21:09 Відповісти
А перед тобою?
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24.07.2024 21:18 Відповісти
Перед ним відкривати очі космодесанту - щоб він повернувся з космосу на рідну землю ...
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24.07.2024 21:34 Відповісти
У політ Гагаріна віриш?
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24.07.2024 21:36 Відповісти
Я вище сказав, яка задача переді мною.
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24.07.2024 21:54 Відповісти
кавт,може і не буде.Але проблема в тому що влада продає нас за недорого
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25.07.2024 10:00 Відповісти
А хтось сумнівавсь, що може скінчитись чимось іншим?
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24.07.2024 20:56 Відповісти
не думаю, що ми наблизились до фази "скінчиться" .

поки що виглядає так:

1. Слуги 5-ю точкою відчувають шанси трампа переобратись. Якщо той виграє, скоріше за все змусить сісти за 1 стіл з парашею .

3. Слуги бігають/метушаться : то з орбаном, з трампом, з арабами, з китайозами . Просіюють варіанти .

4. Але походу варіантів особливо нема: росіяни не погодяться навіть на поточну лінію.

5. Скінчиться тим, що трамп (якщо прийде) заявить, що він зробив все що міг, але обидві сторони відмовились , тому це більше не його проблема.

6. Морально треба готуватись, що допомога США скоротиться . Війна звісно продовжиться у 2025 році...
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24.07.2024 21:33 Відповісти
Не думаю що допомога при Трампі скоротиться. Якби не навпаки було б. Трамп, щоб там не подав, він шоумен. Він все що хочеш скаже, щоб стати президентом.
Я думаю Трамп кандидат, і Трамп президент, це різні люди будуть.
Так, за стіл перемовин він буде нас тягнути. Для цього нам треба великі яйця у владі, щоб не піти на це. Далі, якщо не підемо, буде тяжко. Але потім, думаю зброї буде більше.
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24.07.2024 21:40 Відповісти
яка вигода трампа від збільшення допомоги чи хоча б збереженні поточного рівня ?

навіть якщо всі його слова - це для шоу (і про те що Європа сама має захищати Україну, і що зе щоразу їде зі США з мішками грошей і ...).

як трамп пояснить своїм же, навіщо він збільшив/зберіг допомогу Україні
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24.07.2024 21:54 Відповісти
Якщо він втер своїм виборцям, що зупинить війну. І за нього проголосували. То він так же може їм втерти, що ну, часи змінилися, треба допомагати.
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24.07.2024 22:37 Відповісти
а коли нам було легко?
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25.07.2024 00:44 Відповісти
Повірте, якщо Трамп буде президентом. То почне тиснути на нас, щоб домовлялися з рашкою. От тоді ці часи що зараз, будемо згадувати як легкі.
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25.07.2024 01:10 Відповісти
Ну зелені д'єрмаки виконують оманські договорняки. Оце і є ''унісон''. Отже треба стежити за всіма рухами зелених запроданців!
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24.07.2024 20:56 Відповісти
В ішака і ***** спільа мета - договорняк. Для ішака - це можливість не скасовувати воєнний стан та не проводити вибори, а відтак тимчасово уникнути покарання. Для ***** - отримати передишку після невдалого бліц кригу.
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24.07.2024 21:09 Відповісти
Атсасон тобі кремлівський парашний йоршик.
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24.07.2024 21:16 Відповісти
Оман
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24.07.2024 21:17 Відповісти
Вони ще й обніматися будуть, а тоді всі вмісті втечуть в Москву
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24.07.2024 21:30 Відповісти
Кулеба правий, а що ще на етапі робити, як не побалакати. в Гаагу етапом ху-ло з піськовим, лідор з кулебою.
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24.07.2024 21:43 Відповісти
Бачу як біжать тріщини в рожевих окулярах наших переможників.

Коли нарешті вони повернуться в сіру реальність - тоді можливо Україна і отримає шанс реальної перемоги . Правда в далекому майбутньому - якщо зможе змінитися ,провести реформи та жити в Правді ..
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24.07.2024 21:32 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

Здогадайтесь з 3 раз чому Зеленський, Буданов та Малюк в упор не помічають логістичні шляхи постачання зброї з РФ через суходіл та Чонгарський перешийок з Криму? У,ну мо бобіки,які думки в ваших пустих головах? Чому Зеленський не дозволяє наносити удари по оманським шляхам?
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24.07.2024 21:35 Відповісти
А "в унісон" то як?
Українці посилають під@rusів наХ, а вони й самі туди збираються?
Як по суті: розпочав цей договорняк швейцарський самміт, де було лише два питання:
1) атомна безпека, бо Чорнобиль2 лякає всіх
2) продовольча безпека-щоб Африка не голодувала, Китай має отримувати українське збіжжя зі знижкою.
Турне кульоми у Китай лише закріпило гармонізацію з китайською формулою миру.
Продовження буде...
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24.07.2024 21:38 Відповісти
Я розумію що капітуляціє іде повним ходом. А шо буде з украми? - те що з Фаріон
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24.07.2024 21:40 Відповісти
До результативних перемовин з кацапами ще як мінімум мільйон мосворилих треба знищити, а скалічити ну просто неміряно... Так що "в унісон" ніяк не виходить...
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24.07.2024 21:46 Відповісти
Ти сам скількох знищив?
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24.07.2024 21:57 Відповісти
Я вже старий для таких звершень, але ілюзій щодо "швидкого закінчення війни" не маю. Вибір обмежений - війна, смерть, еміграція, рабство. Що вибираєте?
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24.07.2024 23:16 Відповісти
Я свій вибір зробив ще 24.02.22.
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24.07.2024 23:37 Відповісти
Я теж. Підстав для втечі з країни, дякуючи ЗСУ, не має.
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25.07.2024 00:11 Відповісти
До речі, наскільки Ви старий?
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24.07.2024 23:43 Відповісти
мені тут в 50 бідкались, що немічні і хворі праотці
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25.07.2024 00:46 Відповісти
П** дараст зеленський🤡 шо б ти провалився !!!
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24.07.2024 21:50 Відповісти
Куляба розпочав "великий шухер", думав замаскувати Оманські домовленності, але Китай їх здав. Гадаю, встигнуть єрмачили-татарови втекти, чи ні?
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24.07.2024 21:57 Відповісти
🤡 з кремлем поспішають ...бо є загроза шо вибори у США виграє 100% Гарріс , і тоді підписати оманське г* вно не буде кому , 🤡 відправлять у відставку ...тим більше шо воно вже ніхто і звати його - ніяк !!!
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24.07.2024 21:59 Відповісти
Ну що, більшість, ;Zе!;?
Задоволені?
Розумієте, історія іде по колу. В 1919 українці разом з російськими ;братами; скинули владу ;буржуїв; і вже в 1933 в Голодомор їли власн.. Коротше, був Голодомор.
Рівно через 100 років, в 2019 українці разом з російськими ;братами; скинули владу ;бариг;...
Далі буде.
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24.07.2024 22:01 Відповісти
Але є одне АЛЕ!
Зє не є а ні Україною,а ні її народом!
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24.07.2024 22:04 Відповісти
Точнее в анусон.
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24.07.2024 22:10 Відповісти
Стрємітєльно набліжаємся к завєршєнию Стамбульскіх договоронносєй, таваріщі!
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24.07.2024 22:56 Відповісти
Це і є ларьочна стратегія Дерьмака. З штабом Трампа узгодили, Вітюшу визначили кур'єром між трьома столицями, шас послали телефон в кедах завезти вєсточку в Поднєбєсную для тьорок з Преісподнєй. І це на тлі - Байден фсьо, буде наш человєк в Вашингтонє. А тут неочікувано Камала стартонула. І кетайці зразу ж дали кедам грипс для дуету-неначасі. Тому і х......й йоршик прокукурікав, що ждемо деталі.
А суть їх стратегії можна окреслити словами памятника на розі Прорізної - я вас куплю і продам, снова куплю і снова продам, но подорожє.
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24.07.2024 23:11 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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24.07.2024 23:12 Відповісти
Хасавюртовские соглашения - совместное заявление от 31 августа 1996 года представителей федеральной власти российской федерации и руководства Чеченской Республики Ичкерии, которым были утверждены «Принципы определения основ взаимоотношений между российской федерацией и Чеченской Республикой».

После подписания Хасавюртовских соглашений на территории Чечни прекратились военные действия - завершилась Первая чеченская война.

Хасавюртовские соглашения были уникальным возвращением к принципу республиканского суверенитета. Ельцин летом 1990 года предлагал республикам взять "суверенитета, сколько проглотите", но, став президентом, принялся восстанавливать кремлецентризм. Чеченская республика не подписывала Федеративный договор 1992 года и не голосовала за российскую Конституцию 1993-го, то есть де-юре не могла считаться частью рф. Тем не менее вторжение в Чечню официально называлось "восстановлением конституционного порядка".

Генерал Лебедь жёстко критиковал начало второй войны в Чечне и даже обвинял во взрывах московских домов действовавшую российскую власть. Это были очень рискованные заявления от политика его уровня, потому сомнения в случайности катастрофы его вертолета в 2002 году и гибели генерала до сих пор остаются у многих. А Аслан Масхадов, которого в статусе президента Чечни Ельцин в 1997 году принимал в кремле, при путине был объявлен "террористом" и убит в 2005-м.

Спустя четверть века после заключения Хасавюртовских соглашений никого из их подписантов и вдохновителей нет в живых. "Деколонизации" по де Голлю не получилось, империя не исчезла, но эволюционировала. Не Чечня стала "неотъемлемой частью россии", как того хотел Ельцин, а россия превратилась в неотъемлемую часть кадыровской Чечни.
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25.07.2024 00:21 Відповісти
После фактического поражения россии в первой российско-чеченской войне и заключения Хасавюртовских соглашений, многочисленные российские политические круги, особенно военные, выражали недовольство результатами, считая, что «чеченская проблема» не решена, а только отложена. Высказывались опасения, что примеру Чечни последуют и другие национальные автономии и народы, исторически присоединенные к россии силой. В то же время независимость молодого независимого государства Ичкерия не получила международной поддержки посредством признания ее суверенитета ведущими мировыми государствами и ООН.

В период 1996-1999 годов Чечня была фактически независима от россии. В августе 1999 г. под предлогом борьбы с терроризмом российское командование начало вторую военную кампанию против Ичкерии, которая была еще более кровавой, чем первая.
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25.07.2024 00:39 Відповісти
Последствия второй войны рф в Чечне
Боевые действия и зачистки населенных пунктов сопровождались жертвами гражданского населения. российские войска и подразделения Министерства внутренних дел рф грабили мирное население, занимались вымогательством, жгли дома.

7 октября 1999 года в результате бомбардировки российской авиацией села Элистанжи были убиты 38 человек.
21 октября 1999 г. был нанесен удар ракетой «земля - воздух» по рынку в Грозном, в котором погибли 118 человек, 400 были ранены.
11 декабря 1999 г. жителям Грозного был объявлен ультиматум в течение 11 часов покинуть город. В противном случае они будут считаться террористами и будут уничтожены.
4 - 7 февраля 2000 г. российские войска подвергли обстрелам и бомбардировкам авиационными бомбами с использованием фугасов село Катыр - Юрт, в результате которого погибли 167 человек.
Февраль 2000 г. - журналист газеты "Известия" Олег Блоцкий снял на пленку отрезанные русскими солдатами уши и массовое захоронение скрученных проволоками тел.
5 февраля 2000 г. во время зачистки бойцами ОМОНа ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ОМОНа УВД по Рязанской области в поселке Новые Алды было убито 56 человек из гражданского населения. В тот же день в Заводском районе Грозного была убита семья Эстамировых, среди которых годовалый ребенок и женщина на девятом месяце беременности.
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25.07.2024 00:44 Відповісти
(1) БУДЬ-ЯКИЙ (навіть частковий) УСПІХ АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ДО НОВИХ АГРЕСІЙ.

(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.

(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.
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25.07.2024 01:58 Відповісти
Так що таки капітуляція за спиною Українського народу? І як її тоді прийме народ ?
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25.07.2024 07:02 Відповісти
 
 