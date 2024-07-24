Пєсков заявив, що позиції України і Росії відносно переговорів йдуть в унісон
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо потенційної можливості почати переговори з РФ "на певному етапі".
Заяву Пєскова цитують російські пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.
Речник Кремля заявив, що сам "посил" до переговорів "іде в унісон" з російською позицією. Пєсков також сказав, що РФ начебто "ніколи не відмовлялася" від переговорів.
"Ми з вами дійсно знаємо з повідомлень з Пекіна, що на зустрічі з паном Ван Ї (очільником МЗС КНР, - ред.) було зроблено (Кулебою, - ред.) таку заяву. Сам по собі посил можна сказати, що йде в унісон з нашою позицією. Ви знаєте, що російська сторона ніколи не відмовлялася від переговорів, завжди зберігала свою відкритість переговорному процесу, але тут важливі деталі, які ми з вами поки не знаємо", - заявив речник Путіна.
Він додав, що тепер "потрібно дочекатися якихось роз'яснень щодо цього питання".
Нагадаємо, що у межах свого візиту до Китаю Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ "на певному етапі".
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Що тебе трегернуло? Слово зебіл? Що, теж з пастви нетряпки?
***** висить на гілляці, ЗЄ висить на *****.
Медвед на гілляці, Єрмак на Медведє.
Володін на гілляці, Арахамія на Володині.
А поряд таким же чином висять Пєсков та Кулєба. Такі собі гирлянди...
Стефанчука треба топити. Цю свиню ніяка гілляка не витримає.
Всяку шушару типу Стефанішиної та Безуглої можна в унісон з кацапською шушарою в окна повикидати.
От тоді будуть повний унісон та гармонія.
Здогадайся, чому.
А якщо ні, то він черговий 50 річний бойовий пенсіонер, якому вже 100 раз відмовили у ТЦК
Піськов, чітко висловив таємні бажання прутіна, перед тим, як він відійде від …. Далі, кому і як до вподоби….
Кави в Криму не буде.
Вибачте.
поки що виглядає так:
1. Слуги 5-ю точкою відчувають шанси трампа переобратись. Якщо той виграє, скоріше за все змусить сісти за 1 стіл з парашею .
3. Слуги бігають/метушаться : то з орбаном, з трампом, з арабами, з китайозами . Просіюють варіанти .
4. Але походу варіантів особливо нема: росіяни не погодяться навіть на поточну лінію.
5. Скінчиться тим, що трамп (якщо прийде) заявить, що він зробив все що міг, але обидві сторони відмовились , тому це більше не його проблема.
6. Морально треба готуватись, що допомога США скоротиться . Війна звісно продовжиться у 2025 році...
Я думаю Трамп кандидат, і Трамп президент, це різні люди будуть.
Так, за стіл перемовин він буде нас тягнути. Для цього нам треба великі яйця у владі, щоб не піти на це. Далі, якщо не підемо, буде тяжко. Але потім, думаю зброї буде більше.
навіть якщо всі його слова - це для шоу (і про те що Європа сама має захищати Україну, і що зе щоразу їде зі США з мішками грошей і ...).
як трамп пояснить своїм же, навіщо він збільшив/зберіг допомогу Україні
Коли нарешті вони повернуться в сіру реальність - тоді можливо Україна і отримає шанс реальної перемоги . Правда в далекому майбутньому - якщо зможе змінитися ,провести реформи та жити в Правді ..
@vinnicanin
Здогадайтесь з 3 раз чому Зеленський, Буданов та Малюк в упор не помічають логістичні шляхи постачання зброї з РФ через суходіл та Чонгарський перешийок з Криму? У,ну мо бобіки,які думки в ваших пустих головах? Чому Зеленський не дозволяє наносити удари по оманським шляхам?
Українці посилають під@rusів наХ, а вони й самі туди збираються?
Як по суті: розпочав цей договорняк швейцарський самміт, де було лише два питання:
1) атомна безпека, бо Чорнобиль2 лякає всіх
2) продовольча безпека-щоб Африка не голодувала, Китай має отримувати українське збіжжя зі знижкою.
Турне кульоми у Китай лише закріпило гармонізацію з китайською формулою миру.
Продовження буде...
Задоволені?
Розумієте, історія іде по колу. В 1919 українці разом з російськими ;братами; скинули владу ;буржуїв; і вже в 1933 в Голодомор їли власн.. Коротше, був Голодомор.
Рівно через 100 років, в 2019 українці разом з російськими ;братами; скинули владу ;бариг;...
Далі буде.
Зє не є а ні Україною,а ні її народом!
А суть їх стратегії можна окреслити словами памятника на розі Прорізної - я вас куплю і продам, снова куплю і снова продам, но подорожє.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
После подписания Хасавюртовских соглашений на территории Чечни прекратились военные действия - завершилась Первая чеченская война.
Хасавюртовские соглашения были уникальным возвращением к принципу республиканского суверенитета. Ельцин летом 1990 года предлагал республикам взять "суверенитета, сколько проглотите", но, став президентом, принялся восстанавливать кремлецентризм. Чеченская республика не подписывала Федеративный договор 1992 года и не голосовала за российскую Конституцию 1993-го, то есть де-юре не могла считаться частью рф. Тем не менее вторжение в Чечню официально называлось "восстановлением конституционного порядка".
Генерал Лебедь жёстко критиковал начало второй войны в Чечне и даже обвинял во взрывах московских домов действовавшую российскую власть. Это были очень рискованные заявления от политика его уровня, потому сомнения в случайности катастрофы его вертолета в 2002 году и гибели генерала до сих пор остаются у многих. А Аслан Масхадов, которого в статусе президента Чечни Ельцин в 1997 году принимал в кремле, при путине был объявлен "террористом" и убит в 2005-м.
Спустя четверть века после заключения Хасавюртовских соглашений никого из их подписантов и вдохновителей нет в живых. "Деколонизации" по де Голлю не получилось, империя не исчезла, но эволюционировала. Не Чечня стала "неотъемлемой частью россии", как того хотел Ельцин, а россия превратилась в неотъемлемую часть кадыровской Чечни.
В период 1996-1999 годов Чечня была фактически независима от россии. В августе 1999 г. под предлогом борьбы с терроризмом российское командование начало вторую военную кампанию против Ичкерии, которая была еще более кровавой, чем первая.
Боевые действия и зачистки населенных пунктов сопровождались жертвами гражданского населения. российские войска и подразделения Министерства внутренних дел рф грабили мирное население, занимались вымогательством, жгли дома.
7 октября 1999 года в результате бомбардировки российской авиацией села Элистанжи были убиты 38 человек.
21 октября 1999 г. был нанесен удар ракетой «земля - воздух» по рынку в Грозном, в котором погибли 118 человек, 400 были ранены.
11 декабря 1999 г. жителям Грозного был объявлен ультиматум в течение 11 часов покинуть город. В противном случае они будут считаться террористами и будут уничтожены.
4 - 7 февраля 2000 г. российские войска подвергли обстрелам и бомбардировкам авиационными бомбами с использованием фугасов село Катыр - Юрт, в результате которого погибли 167 человек.
Февраль 2000 г. - журналист газеты "Известия" Олег Блоцкий снял на пленку отрезанные русскими солдатами уши и массовое захоронение скрученных проволоками тел.
5 февраля 2000 г. во время зачистки бойцами ОМОНа ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ОМОНа УВД по Рязанской области в поселке Новые Алды было убито 56 человек из гражданского населения. В тот же день в Заводском районе Грозного была убита семья Эстамировых, среди которых годовалый ребенок и женщина на девятом месяце беременности.
(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.
(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.