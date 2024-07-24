Держдеп прокоментував підсумки зустрічі Кулеби та Ван Ї, нагадавши про позицію США «нічого про Україну без України»

США продовжують дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" щодо дипломатичних переговорів про врегулювання російсько-української війни.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати зустріч Кулеби і Ван Ї, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я бачив заяву МЗС Китаю про переговори з міністром закордонних справ Кулебою, і я також бачив заяву МЗС України з цього приводу, в якій зазначається, що в їхній позиції нічого не змінилося", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер зазначив, що Україна продовжує демонструвати готовність до переговорів для досягнення справедливого й тривалого миру. Натомість диктатор РФ Володимир Путін, за словами речника Держдепу, наразі не змінив своїх підходів та не виявив справжньої готовності до діалогу.

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"Тож наше ставлення залишається таким, як і раніше впродовж певного часу, а саме, що коли йдеться про дипломатію, нічого про Україну без України", - наголосив представник дипломатичного відомства США.

Нагадаємо, що у середу, 24 липня, глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї в Гуанчжоу.

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