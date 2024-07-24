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Новини
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Держдеп прокоментував підсумки зустрічі Кулеби та Ван Ї, нагадавши про позицію США "нічого про Україну без України"

Держдеп прокоментував підсумки зустрічі Кулеби та Ван Ї, нагадавши про позицію США «нічого про Україну без України»

США продовжують дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" щодо дипломатичних переговорів про врегулювання російсько-української війни.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати зустріч Кулеби і Ван Ї, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я бачив заяву МЗС Китаю про переговори з міністром закордонних справ Кулебою, і я також бачив заяву МЗС України з цього приводу, в якій зазначається, що в їхній позиції нічого не змінилося", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер зазначив, що Україна продовжує демонструвати готовність до переговорів для досягнення справедливого й тривалого миру. Натомість диктатор РФ Володимир Путін, за словами речника Держдепу, наразі не змінив своїх підходів та не виявив справжньої готовності до діалогу.

Читайте також: Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі, - Кулеба

"Тож наше ставлення залишається таким, як і раніше впродовж певного часу, а саме, що коли йдеться про дипломатію, нічого про Україну без України", - наголосив представник дипломатичного відомства США.

Нагадаємо, що у середу, 24 липня, глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї в Гуанчжоу.

Читайте також: Кулеба на зустрічі з Ван Ї: Справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю

Автор: 

Держдепартамент США (1615) Китай (4532) Кулеба Дмитро (3604) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+4
США офігіває. Вони нам гроші, атакамси і підтримку, а Кулеба пішов принижено цілувати дупу Китаю. Ізраїль так ніколи б не поступив
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24.07.2024 23:23
+2
В дупі я бачив ляхів. Волинська трагедія була на території польщі??? Отож. Ляхам сказали нах.. до польщі, ось і не треба було вийобуватися.
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24.07.2024 23:49
+2
З якого дива дирежер офігіває? Орекстр грає ту музику ,яку веде дирижер .

Все по плану вашингтонського обкому ....
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24.07.2024 23:58
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США офігіває. Вони нам гроші, атакамси і підтримку, а Кулеба пішов принижено цілувати дупу Китаю. Ізраїль так ніколи б не поступив
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24.07.2024 23:23 Відповісти
Незабаром такі як ти побіжать полякам дупу цілувати. Вступ до ЄС до Конституції по глупості внесли, а Волинське питання із поляками не обговорили. Говорив же вам К. Волкер, перш ніж кудись йти, вирішіть питання з сусідами.
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24.07.2024 23:33 Відповісти
В дупі я бачив ляхів. Волинська трагедія була на території польщі??? Отож. Ляхам сказали нах.. до польщі, ось і не треба було вийобуватися.
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24.07.2024 23:49 Відповісти
З якого дива дирежер офігіває? Орекстр грає ту музику ,яку веде дирижер .

Все по плану вашингтонського обкому ....
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24.07.2024 23:58 Відповісти
Ну, окей. Коментар приймається.
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24.07.2024 23:28 Відповісти
Дерьмак все визначив раніше, до зняття Байдена с пробєга. Такі візити як Кулябякіна на раз два не робляться, он і МІД Ватикану завітав на Банкову. А тут Байден фсьо, і Камала прямо називає морального авторитета для Хрипатого поца самого Донні Рваноє Ухо - гвалтівник,шахрай і барига.
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24.07.2024 23:32 Відповісти
Та не буде США воьювати своїми солдатами за Україну. Китайці - можуть, але потрібні велики гроші - скомуниздити всі військові танки США, продати, взяти 10 відсотків, заплатити х...лу, та закінчити здачу краснодарського краю Україні. Сам охрінів з коменту. Слава Ермаку, Слава Татарову, Слава Демченко, Слава Зеленскому. Ганьба Порошенко - хто йього просить постачати зброю до ЗСУ - тіки Путін. Слава всім адмінам Цензора.
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24.07.2024 23:39 Відповісти
І ніякої здачі українських територій, і ніяких статусів для моzкалячого язьіга.
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24.07.2024 23:47 Відповісти
Перекладаю.
Баба з возу, коню легше
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24.07.2024 23:57 Відповісти
Мгм...
С понтом "ми тут ні прі чом!"
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25.07.2024 00:06 Відповісти
Все йде по плану вашингтонського обкому ....
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25.07.2024 00:10 Відповісти
Тільки в цьому плані ми пішаки.
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25.07.2024 09:36 Відповісти
 
 