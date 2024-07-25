Байден про пріоритети на останні місяці на посаді президента: Зупинити Путіна в Україні

Президент США Джо Байден назвав свої пріоритети на останні шість місяців перебування на посаді, зокрема припинення війни в Секторі Гази та "зупинка Володимира Путіна в Україні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це він оголосив під час свого звернення до нації.

"Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який намагається захопити Україну", – сказав очільник Білого дому.

Також політик зазначив, що прагне "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим згуртованим, ніж будь-коли за весь час".

Серед своїх міжнародних пріоритетів Байден назвав закінчення війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну", уточнив американський лідер.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.