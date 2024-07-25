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Новини Агресія Росії проти України
10 021 84

Байден про пріоритети на останні місяці на посаді президента: Зупинити Путіна в Україні

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден назвав свої пріоритети на останні шість місяців перебування на посаді, зокрема припинення війни в Секторі Гази та "зупинка Володимира Путіна в Україні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це він оголосив під час свого звернення до нації.

"Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який намагається захопити Україну", – сказав очільник Білого дому.

Також політик зазначив, що прагне "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим згуртованим, ніж будь-коли за весь час".

Серед своїх міжнародних пріоритетів Байден назвав закінчення війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну",  уточнив американський лідер.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23766) Україна (5868)


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Топ коментарі
+20
Яким чином цей старий маразматик збирається його зупиняти? За допомогою заборони бити ракетами вглиб країни ворога? Чи можливо за допомогою максимального саботажу та затримки партнерів які мають передавати України Ф-16?
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25.07.2024 07:33
+16
Словами гопніка не зупинити.
А ось сотня літаків та кілька сотень Томагавків для України швидко та ефективно зроблять свою справу.
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25.07.2024 07:10
+15
Путін вже програв - Байден 2022
Путін вже програв - Байден 2023
Ми зупинимо Путіна - Байден 2024

Західні ліберали, любять пафосні потужні промови. Но ліберали боягузливі по своїй природі і по вуличному туповаті. Ліберали це люди офісного інтелекту, диктатори - вуличного інтелекту.

Ліберали не вміють приймати серйозні рішення.

На жаль, з цими людьми каші не звариш.
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25.07.2024 09:12
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Словами гопніка не зупинити.
А ось сотня літаків та кілька сотень Томагавків для України швидко та ефективно зроблять свою справу.
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25.07.2024 07:10 Відповісти
«Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який намагається захопити Україну», - сказав очільник Білого дому.
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25.07.2024 07:23 Відповісти
Путін вже програв - Байден 2022
Путін вже програв - Байден 2023
Ми зупинимо Путіна - Байден 2024

Західні ліберали, любять пафосні потужні промови. Но ліберали боягузливі по своїй природі і по вуличному туповаті. Ліберали це люди офісного інтелекту, диктатори - вуличного інтелекту.

Ліберали не вміють приймати серйозні рішення.

На жаль, з цими людьми каші не звариш.
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25.07.2024 09:12 Відповісти
Це вже давно зрозуміло.
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25.07.2024 09:32 Відповісти
Вони відображають настрої суспільства яке їх вибирає, його якості, от і все. Якості українського суспільства легко відобразити результатами виборів у 2019 році... Кашу можеш варити з кацапами, но вона завжди буде гівняна...
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25.07.2024 09:53 Відповісти
Відображають настрої суспільства? Як - вкидаючи пачки бюлетенів після зачинення дільниці за свого кандидата (і це було зафіксовано навіть на відео), чи манюпуючи із серверами?
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26.07.2024 08:12 Відповісти
Мова про США і європейські розвинені держави, а ви про що?
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26.07.2024 08:56 Відповісти
Западные либералы - это люди комнатного комфортно-мягкого воспитания, 99 % из них никогда не преодолевали жизненных трудностей, никто из них никогда, ни одного дня не служил в армии.

Из этих ботанов "останавливатели" урки-гопника путина, как из говна пуля...

Черчилль почему был сильным мощным бульдогом в политике?

Да потому что он воспитывался в военном училище , в 20 лет уже воевал на англо-бурской войне и был там ранен.

А какой на хрен из кабинетного ботана Байдена "бульдог" ?

Как политик, он просто какая-то комнатная старая болонка..
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25.07.2024 11:17 Відповісти
полная чушь. сейчас республиканцы больше либералы, чем коммунистические демократы. коммунисты никогда не были про свободу, они сейчас не про свободу и никогда ими не будут.
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25.07.2024 12:43 Відповісти
а байдена ни один интервьюер(фейк нюсь) не спрашивает какова стратегия победы Украины.
в итоге после 2х лет уже в 60млрд законе прописано, что в течении 40 дней после подписания этого закона админстрация байдена должна предоставить стратегию победы Украины. этого не было сделано в нарушении очередного закона.
байден уже наработал на штук 7 вполне законных импичментов. респам жаль не хватает одного голоса в Сенате для этого.

один только саботаж Ленд лих Украины стоит самого громкого импичменета в истории США. или украинцы всё еще против Ленд лиз?
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25.07.2024 12:41 Відповісти
Все верно

Даже уголовные дела отказываются открывать:
- по секретным документам - он очень стар, не помнит деталей, поэтому присяжные оправдают
- по возможным 5млн взятки - ФБР да есть 17 записей от источника, но мы боимся за жизнь источника. Так удалите имена, и откройте. Ме-Бе.. Мы не можем открыть эти записи - где под подозрением президент

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/07/25/7190875/ Еще одного судят по взяткам, и сливе секретов иностранным правительствам
Тоже из демократов

Топ верхушка партии, вместо голосования, единолично решила заменить Байдена - вот так работает истинная демократия.

Решили заменить на Гаррис.
Еще компания не началась, а уже начали всплывать подробности
- госдолжности занимала, по протекции и через "любовные" связи
- в лексиконе 5-10 слов, из которых генерируются предложения

и это только начало...
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25.07.2024 17:43 Відповісти
я бы назвал это чисто промежуточным вариантом, что бы сбить новостную ленту в день начала слушаний в Сенату по делу о покушении на Трампа. сработало? сработало.

про замену "Рокировку"(и где это я сышал) говорили еще зимой. думаю Харрис тоже сольют и в самом конце выставят незапачканного и перспективного, далее влючаются сорос пропагандоны, вся бюрократическая машина и спецслужбы, которые работают на демов и попытаются вытащить выборы. в прошлай раз вообще Трамп лидировалл, пока не появились подсчеты по "голосованию по почте". так что большевики вряд ли власть отдадут мирным путем.
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25.07.2024 20:58 Відповісти
100%

https://youtu.be/oQ3YxIL0W20 Вот допрос директора ФБР
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25.07.2024 21:07 Відповісти
Запитання.А з ким ти можеш зварити кашу?Ти мабуть ще не раз варив і знаток у цій справі.
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25.07.2024 15:03 Відповісти
Гетьмане Байденко дайте дозвiл Бити улуса кабая зброею де тiко можна по всiй формi зброi
да будемо Вже обирати свого Президента ВИ у США МИ в Украiнi
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.07.2024 08:57 Відповісти
Аби не американці ти б вже хлєбав баланду десь за полярним колом...
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25.07.2024 20:10 Відповісти
Якби не американцi - що було б, нiхто не знае, так що не вангуй.

А ось "завдяки" американцям - енергетика в дупi, економiка в дупi, та багато життiв вже невiдворотно потрачено, i оця украiнська меншовартicть "дякуемо i за це" - вже конкретно кумарить. За що дякуемо? За технологii 80хх рокiв, якi утилiзували в украiнських полях? Чи за мiлiарди, якi осiли в американському же ВПК (про що навiть iх високопосадовцi не соромляться казати) ? За потужнi обiцянки?

Малиша хренячить гопнiк, а iнший гопнiк цього малиша пiдбадьоруе потужними запевненнями що гопник не повинен перемогти, i декларуе допомогу - цукерку та бинтик, щоб синцi забинтувати.

А малиш настiльки тупий, що потужно дякуе за цукерку.
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26.07.2024 04:30 Відповісти
Емоційно згоден, але навіть без тієї допомоги була б жопа.
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26.07.2024 10:00 Відповісти
Боюсь в мене для вас поганi новини, якi ви достеменно взнаете пicля вiйни, а поки що "31 тисяча" (при незакiнчующiйся мобiлiзацii, вiдсутностi дембеля\ротацii).

За цю "не жопу" заплатили не захiдною зброею, а тисячами власних життiв.

Поки життi (т.н. мобресурс) були - фортецi Бахмути, Авдiiвки та iншi тримались. Проте ще тодi адекватним, хто в темi було зрозумiло, що так довго бути не могло.

Коли мобресурс став дефiцитним - орки стали захоплювати кiлометр за кiлометром.
То ж все ж таки перестаньте молитись на цю захiдну допомогу.

Бачили третю частину ноланiвського Ватмана? Там е сценка, де Брюс Уейн не мiг вибратись з пiдземноi тюрьми, бо на ньому був страховочний трос, i його тiло мобiлiзувало недостатньо сил, знаючи що пiдстраховане. Тiльки трос був знятий, i цiною помилки стала б смерть - вибрався.

Це я привiв до того, що може без захiдноi допомоги було б краще, тому що Зе довелося б власне розбудовувати.
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27.07.2024 03:22 Відповісти
Московія вжЕ зупинена.. тепер її треба загнати у кремлівську нору і залити туди води, а краще - бетон..
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25.07.2024 07:11 Відповісти
Як то кажуть навздогінці не цілуються
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25.07.2024 07:11 Відповісти
Зрозуміло. "Справа Саллівана живе і перемагає!".
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25.07.2024 07:19 Відповісти
Головне, хто тепер буде у Камали заміст цього Ваньки Саліванова.
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25.07.2024 10:58 Відповісти
Зрозуміло:
По Рашці стріляти так і НЕ дозволить!
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25.07.2024 07:29 Відповісти
Зупинити Путіна в Україні

афігєть!
тобто, не вигнати з україни?
не загнати в щурячу нору, та залити смолою, а зупинити в україні?
каміла, дай старому, смачний пєндєль!
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25.07.2024 07:33 Відповісти
Коли Камала прийде, ви ще згадаєте Бідона з ностальгією.
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25.07.2024 08:29 Відповісти
всьо!
на знак підтримки байдена, сьогодні відмовляюся пити пиво!
сьогодні і завтра, до вечора!
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25.07.2024 08:33 Відповісти
Камала - это левацкая коммуняка, у которой в башке дикая смесь марксизма с фрейдизмом.

Назначит какого-нибудь трансгердера на место Салливана, а министром обороны белодомовскую лесбиянку Карин Жан Пьер.

И вот тогда путин точно будет остановлен и разгромлен...
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25.07.2024 11:21 Відповісти
вона прокурор. і у неї в генах іпати різну нечисть, яка порушує закони, правила і права людей. тож вона може бути набагато жорсткішою за Байдена.
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25.07.2024 12:35 Відповісти
до трампа і його шобли популістів - так, вона буде жорсткішою на посаді Президента.
Але нас хвилює, як вона ставитиметься до України та до касапської агресії - а про це переконливих інф зараз ще мало...
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25.07.2024 16:14 Відповісти
нуу. тут мабуть питання не в популізмі і не в популістах. тут питання в порушниках закону. яких потрібно наказати. і тут питання не в Україні, а в порушнику закону ху йлі, якого теж потрібно наказати. справжнього прокурора дуже зачіпає порушення законів. і до таких порушників прокурори завжди дуже жорсткі. в Америці ці порушники чи десь в іншому місці, як у випадку з ху йлом. Якщо вже такий лівак як Обама і його клан проти Камали як кандидата, бо вона займає чи може зайняти більш жорстку позицію щодо Китаю і того лепрозорію на болотах, ніж навіть сам Байден, то виходячи з цього, такий кандидат від демократів нам на руку більше, ніж сама Мішель Обама.
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25.07.2024 16:24 Відповісти
Уже такую назначили руководить секретной службой
И какой результат?

в охрану заставили набрать 50% женщин для равенства
в итоге чуть не убили кандидата,
на слушаниях в Конгересе - на все вопросы отет "я не помню",

а потом у некоторых, истерика, что "в охране возможно оказалась россиянка"
что не подвтерждено на 100% (но провокаторы вкидывают)
а вот что женщина, так это требование текущей главы секретной службы
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25.07.2024 17:49 Відповісти
Яким чином цей старий маразматик збирається його зупиняти? За допомогою заборони бити ракетами вглиб країни ворога? Чи можливо за допомогою максимального саботажу та затримки партнерів які мають передавати України Ф-16?
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25.07.2024 07:33 Відповісти
За рахунок примушення України до капітуляції, певно - щоб гордо потім доповідати перед виборцями: "ми "зупинили" війну в Україні. *****.
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26.07.2024 08:17 Відповісти
Путлєра зупинити не вдастя - тільки знищити потрібно цю істоту ,
яка будоражить весь світ !!
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25.07.2024 07:47 Відповісти
Перед польським кордоном?
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25.07.2024 07:48 Відповісти
3,5 роки не зупиняв, аж ось "надумав"... чергове бла-бла-бла...
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25.07.2024 07:51 Відповісти
Чому?
Пуйло далі України нікуди не полізло, Байден про це і говорить
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25.07.2024 08:11 Відповісти
Лицемір-дай дозвіл бити далекобійними американськими ракетами по військових об'єктах на території рашистскава рєйха...
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25.07.2024 07:52 Відповісти
взагалі придумали якись дозвіл?? абсурд
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25.07.2024 07:59 Відповісти
Та ж недавно тільки хвалився, що вже зупинив Путіна!
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25.07.2024 07:52 Відповісти
Та вiн вже забув.
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25.07.2024 08:33 Відповісти
Як ви можете в тому сумніватися? - адже, Байден назвав путіна "вбивцею" та "жовтим земляним хробаком"!
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26.07.2024 08:20 Відповісти
Руки розв"язані - була б воля - подвоів би допомогу
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25.07.2024 08:02 Відповісти
Щоб зупинити путена в Україні треба заборонити Україні стріляти по російським аеродромам - президент США Джо Байден !!
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25.07.2024 08:16 Відповісти
Коли росія напала на Україну 2022 року, Байден сказав, що путін не протримається у кремлі й два тижні. Виявляється, путін все ще не зупинився. А як же "перевернімо небо та землю", "санкції з пекла", "будемо з Україною до кінця"?
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25.07.2024 08:27 Відповісти
А це "потужний і незламний" піздьож, аналог зеленої сцянини для лохторату. Україну використали, як гарматне м'ясо, щоб ***** до НАТО не долізло, я що з самою Україною буде - цим лицемірам плювати.
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25.07.2024 09:30 Відповісти
Байден зробив майже неймовірне - коаліцію держав, які допомагають Україні - це і є найвища цінність. Наші, так звані дипломати, тільки руйнували. Це треба закарбувати. Біда в іншому, внутрішні вороги, роблять найбільшу шкоду, враховуючи проблему їх виявлення і посадки.
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25.07.2024 09:12 Відповісти
Типа рамштайн? Про який вже всі забули😂😂😂
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25.07.2024 15:52 Відповісти
Байден!
Де літаки F-16?
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25.07.2024 09:12 Відповісти
Які F-16 ? Вже пора F-35. Поки чухалися москалі теж на місці не сиділи.
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25.07.2024 11:00 Відповісти
Ви маєте на увазі Анально Говно Нєтний Су-57? Це груда металолому яку асоціюють з літаком п'ятого покоління, яким він не є.
Ви ще згадайте про Су-75, який далі за макет не пішов.
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25.07.2024 11:59 Відповісти
Проснулся наконец то. Видно новые лекарства начали помогать.
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25.07.2024 09:20 Відповісти
Путін стій, раз-два!
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25.07.2024 09:22 Відповісти
А пріоритет закінчення війни не лише в Секторі Газі а і в Україні немає? Чи тут ще наступних 10років нехай повоюють, мало всього і всіх знищено.
Декілька дозволів на удари в глиб території рашки, кілька збитих стратег.літаків на взльоті з аеродромів і всі б сказали хватить.
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25.07.2024 09:23 Відповісти
Зупинити? Тобто, не вигнати з України, а просто зупинити там, де він буде? Навіть якщо він увесь південний схід захаває? Найс "перемога" у старого маразматика.
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25.07.2024 09:28 Відповісти
Цей долбо.об мабуть збирається зупинити ху.ла поставкою 155 снарядів та кількох бредлі- салліван сказав йому що цього достатньо навіть для перемоги
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25.07.2024 09:48 Відповісти
Бла бла или будем посмотреть?
Ну сейчас хотя бы он не связан предвыборной суетой и предвыборными обещаниями лоббистам.
Не много времени но чтото зделать можно
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25.07.2024 09:50 Відповісти
***, три роки не міг зупинити *****, а за три місяця типу як нєхєр дєлать? Добре що знявся з виборів, старий маразматик нашими руками ще років 10 воював би з рашкою, доки українці не закінчились би
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25.07.2024 10:48 Відповісти
Йди вже,бажано разом з обизяною з бараку
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25.07.2024 11:26 Відповісти
Тут хають Байдена (часом цілком справедливо та доцільно), не даючи собі звіту в тому, що Трамп на порядок гірший, бо, як мінімум, висить на плівочках на гачку луб'янки.
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25.07.2024 11:49 Відповісти
Якщо тобі за гроші сороса вклали це в вуха, то це не означає що це правда
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25.07.2024 12:01 Відповісти
якщо тобі касапсько-луб'янське бабло гріє кишеню - будеш в моєму кондуїті трампістом-магашистом.
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25.07.2024 16:07 Відповісти
по фактам, Трампу приписують "що купив інтим послуги в москві", коли був простим бізнесменом, та не займався політикою
що в США, що в росії це адмінпроступок
оце так гачок...

інший кандидат, - за інтим, отримав держані посади

а пропагандист сороса, на факт "Трамп: Україна зараз не виграє", прочитав у росіян "Трамп: Україна не виграє", та вимагав, щоб Трамп повторив, більш доступною йому мовою
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25.07.2024 17:56 Відповісти
А хто дав захопити Крим та більшу частину Донбасу оркам ? Чи то не колишній бос діда Байдена ?!

Чи то не Обама з Байденом вилаував руки в 2015 ...2016 що Україна підписала з ****** напівкапітуляцію в обох "мінсках" ?! Й скільки зброї для ЗСУ виділили ЗСУ США при Обамі й Байдені в ці роки . А я скажу -- куй цілих, кер десятих . Крім аптечек виборкова обамка нічого не виділив . Воно ж лоберєвський ноурят "миру" , як же воно могло надавати зброю . Й хто ж тоді першим надав ЗСУ натівську летальну зброю . Ті ж самі Джевеліни, які й зупинили танкові армади в 2022 році під Київом -- той самий , ким Ви спробуєте залякувать "любих хлопчиків й дівчаток" перед сном . Бо саме Трамп й надав цю зброю .

У Вас просто дуже примитивне уявлення про таку свободну націю як янки, якщо Ви вважаєте, що існує у якогось фсб якийсь гачок на який можно "посадити" штатівского топ-політика . То від відсуності інтелекту й слабкого уявлення про можливості й нездатності усяких "чепіго-мішкіний" й "новачка" .
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25.07.2024 22:18 Відповісти
Дедуся не напрягайся, Камале уже рейтинг нарисовали выше твоего.
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25.07.2024 13:46 Відповісти
ГДЕ САМОЛЕТЫ?
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25.07.2024 14:16 Відповісти
ДЯКУЮ пане Призидент! Без Вашої позиції та організованої коаліції підтримки, Україна б не вистояна ці два з половиною роки.💪👍👐 🇺🇸 🇺🇦

P.S. не те що наше гнусяве манкурдне чмо. 🤡
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25.07.2024 15:32 Відповісти
зауважте не вигнати з України а зупинити в Україні
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25.07.2024 15:58 Відповісти
але це менше зло порівняно з тим, що буде робити трамп: припиняти допомогу Україні.
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25.07.2024 16:10 Відповісти
Так може то при Трампі орки захопили Крим без єдиного пострілу ?! Або це може Трамп звонив Турчинову з Тимошенко в лютому 2014 року и переконував , щоб "ниодин танк не вийшов з ангару" ? Це може Трамп викручував руки на Банковій владі в Україні , що вони погоджувалися на будь які умови ***** ? Чи може це саме Трамп в 2014 ... 2015 виступав у ВР й теж казав , що в Будапешті українці підписали фейкові угоди й там жодного забов"язання нема ?! Ні ... усю брудну роботу по лігітимації захоплення Криму й Донбасу робив Обамка й його вірний помічник й відповідальний за Україну -- Дж. Байден . Саме демократична команда у Білому домі розробила усі ці й досі працюючи механізми по фейковий підтримці України , але по ідеалогії неможливості якось ослабити ***** . Це й досі працює . Бо у диктатора грошенят вистачає не тільки на ракети й бомби , але воно купує й досі інтелевське "залізо" . Воно йще сворило армію високооплачуємих найманців . 700-1000 тисяч за гроші ... та йще й такі , що 10 разів більше будь якої зарплатні у московії .
Звідки бабоси й московитів на таку найману армію ?! Саме через фейкові санції . Кожен день гинуть українці через те , що хтось там з бюрократів у адміністрації Байдена вважає , що ЗСУ повинна не виграти війну у ***** , а лише його "утримати" . Це повна маячня , що вони щось там лякаються . Що є якийсь там "червоні лінії" . Єдине що вони бздять там у Білому домі , так це тотальної перемоги ЗСУ . Й саме через те надають зброї рівно настільки , що б ЗСУ могло відбиватися , але не могло пійти у прорив .
Й йще один їхній концепт , що нехай тільки українці страждають від обстрілів . А московтів вони й досі вважають не головним замовником цього злочину ***** й банди , а нібито жертвами .
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25.07.2024 22:42 Відповісти
обпро удержать у соросят даже в мыслях нет. не будь в начале гражданами СМША поддержки Украины 70%+, не было бы даже того мизера, который поступал, не будь сейчас поддержки 50%+, не было бы и тех 2млрд из 60. они союзники. никакой трусостью саботаж запада не объяснить. у них договорняк.
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26.07.2024 01:51 Відповісти
куда пропали 60 млрд?
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26.07.2024 01:46 Відповісти
Тобто зупинити, можна розуміти по різному: віддати все, та таким чином зупинити.

Пройшло 2 тижня - наступного PDA немає

Значний ризик, що через 2 місяца "згорять" виділені Конгресом кошти
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25.07.2024 18:01 Відповісти
Він не обмовився. Зупинити. Не відкинути, не перемогти.

І ще й у майбутньому часі (напевно 6 місяців буде згадувати, чи проголосували за 61 млрд, чи ще ні)
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25.07.2024 16:20 Відповісти
балабол

а те, що досі не дав дозвіл на використання зброї по території рашки - то взагалі гівнюк
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25.07.2024 16:53 Відповісти
дай 60 миллиардов!
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26.07.2024 01:45 Відповісти
якщо цей маразматик хоче когось десь там зупиняти, то хай зупиняє НА ТЕРИТОРІЇ САМОЇ *********, а не України!!!!
в Україні нах не потрібен той обнулений карлик пукін-шаломов!!!!
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26.07.2024 05:58 Відповісти
Байден про пріоритети: 1. не вийти вночі у вікно, переплутавши з дверями туалету; 2. Носити памперси, щоб не обхезатись привселюдно. 3. Якщо забув назву країни, яку очолюєш, по-дурнуватому сміятись і дивитись в об'єктив камери пустим поглядом.

Посміховисько. Ходячий напівтруп. Брєжнєв порівняно з ним був в останні роки живчиком.
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26.07.2024 08:06 Відповісти
"Зупинити в Україні"
А де саме "в Україні" він не уточняв? Під Донецькому чи під Ужгородом? І то і то "в Україні"
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26.07.2024 08:14 Відповісти
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит виявив , додаткові помилки на 1.9млрд
це було 13 червня

Через 1міс+, https://www.reuters.com/world/us/pentagon-finds-another-2-billion-accounting-errors-ukraine-aid-2024-07-25/ уряд визнав цю помилку
WASHINGTON, July 25 (Reuters) - The Pentagon has found $2 billion worth of additional errors in its calculations for ammunition, missiles and other equipment https://www.reuters.com/topic/event/ukraine-crisis/ sent to Ukraine , increasing the improperly valued material to a total of $8.2 billion, a U.S. government report revealed on Thursday.

Тобто ціна помилки 8.2млрд
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26.07.2024 09:23 Відповісти
 
 