Байден про пріоритети на останні місяці на посаді президента: Зупинити Путіна в Україні
Президент США Джо Байден назвав свої пріоритети на останні шість місяців перебування на посаді, зокрема припинення війни в Секторі Гази та "зупинка Володимира Путіна в Україні".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це він оголосив під час свого звернення до нації.
"Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який намагається захопити Україну", – сказав очільник Білого дому.
Також політик зазначив, що прагне "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим згуртованим, ніж будь-коли за весь час".
Серед своїх міжнародних пріоритетів Байден назвав закінчення війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.
"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну", уточнив американський лідер.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.
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А ось сотня літаків та кілька сотень Томагавків для України швидко та ефективно зроблять свою справу.
Путін вже програв - Байден 2023
Ми зупинимо Путіна - Байден 2024
Західні ліберали, любять пафосні потужні промови. Но ліберали боягузливі по своїй природі і по вуличному туповаті. Ліберали це люди офісного інтелекту, диктатори - вуличного інтелекту.
Ліберали не вміють приймати серйозні рішення.
На жаль, з цими людьми каші не звариш.
Из этих ботанов "останавливатели" урки-гопника путина, как из говна пуля...
Черчилль почему был сильным мощным бульдогом в политике?
Да потому что он воспитывался в военном училище , в 20 лет уже воевал на англо-бурской войне и был там ранен.
А какой на хрен из кабинетного ботана Байдена "бульдог" ?
Как политик, он просто какая-то комнатная старая болонка..
в итоге после 2х лет уже в 60млрд законе прописано, что в течении 40 дней после подписания этого закона админстрация байдена должна предоставить стратегию победы Украины. этого не было сделано в нарушении очередного закона.
байден уже наработал на штук 7 вполне законных импичментов. респам жаль не хватает одного голоса в Сенате для этого.
один только саботаж Ленд лих Украины стоит самого громкого импичменета в истории США. или украинцы всё еще против Ленд лиз?
Даже уголовные дела отказываются открывать:
- по секретным документам - он очень стар, не помнит деталей, поэтому присяжные оправдают
- по возможным 5млн взятки - ФБР да есть 17 записей от источника, но мы боимся за жизнь источника. Так удалите имена, и откройте. Ме-Бе.. Мы не можем открыть эти записи - где под подозрением президент
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/07/25/7190875/ Еще одного судят по взяткам, и сливе секретов иностранным правительствам
Тоже из демократов
Топ верхушка партии, вместо голосования, единолично решила заменить Байдена - вот так работает истинная демократия.
Решили заменить на Гаррис.
Еще компания не началась, а уже начали всплывать подробности
- госдолжности занимала, по протекции и через "любовные" связи
- в лексиконе 5-10 слов, из которых генерируются предложения
и это только начало...
про замену "Рокировку"(и где это я сышал) говорили еще зимой. думаю Харрис тоже сольют и в самом конце выставят незапачканного и перспективного, далее влючаются сорос пропагандоны, вся бюрократическая машина и спецслужбы, которые работают на демов и попытаются вытащить выборы. в прошлай раз вообще Трамп лидировалл, пока не появились подсчеты по "голосованию по почте". так что большевики вряд ли власть отдадут мирным путем.
https://youtu.be/oQ3YxIL0W20 Вот допрос директора ФБР
да будемо Вже обирати свого Президента ВИ у США МИ в Украiнi
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
А ось "завдяки" американцям - енергетика в дупi, економiка в дупi, та багато життiв вже невiдворотно потрачено, i оця украiнська меншовартicть "дякуемо i за це" - вже конкретно кумарить. За що дякуемо? За технологii 80хх рокiв, якi утилiзували в украiнських полях? Чи за мiлiарди, якi осiли в американському же ВПК (про що навiть iх високопосадовцi не соромляться казати) ? За потужнi обiцянки?
Малиша хренячить гопнiк, а iнший гопнiк цього малиша пiдбадьоруе потужними запевненнями що гопник не повинен перемогти, i декларуе допомогу - цукерку та бинтик, щоб синцi забинтувати.
А малиш настiльки тупий, що потужно дякуе за цукерку.
За цю "не жопу" заплатили не захiдною зброею, а тисячами власних життiв.
Поки життi (т.н. мобресурс) були - фортецi Бахмути, Авдiiвки та iншi тримались. Проте ще тодi адекватним, хто в темi було зрозумiло, що так довго бути не могло.
Коли мобресурс став дефiцитним - орки стали захоплювати кiлометр за кiлометром.
То ж все ж таки перестаньте молитись на цю захiдну допомогу.
Бачили третю частину ноланiвського Ватмана? Там е сценка, де Брюс Уейн не мiг вибратись з пiдземноi тюрьми, бо на ньому був страховочний трос, i його тiло мобiлiзувало недостатньо сил, знаючи що пiдстраховане. Тiльки трос був знятий, i цiною помилки стала б смерть - вибрався.
Це я привiв до того, що може без захiдноi допомоги було б краще, тому що Зе довелося б власне розбудовувати.
По Рашці стріляти так і НЕ дозволить!
афігєть!
тобто, не вигнати з україни?
не загнати в щурячу нору, та залити смолою, а зупинити в україні?
каміла, дай старому, смачний пєндєль!
на знак підтримки байдена, сьогодні відмовляюся пити пиво!
сьогодні і завтра, до вечора!
Назначит какого-нибудь трансгердера на место Салливана, а министром обороны белодомовскую лесбиянку Карин Жан Пьер.
И вот тогда путин точно будет остановлен и разгромлен...
Але нас хвилює, як вона ставитиметься до України та до касапської агресії - а про це переконливих інф зараз ще мало...
И какой результат?
в охрану заставили набрать 50% женщин для равенства
в итоге чуть не убили кандидата,
на слушаниях в Конгересе - на все вопросы отет "я не помню",
а потом у некоторых, истерика, что "в охране возможно оказалась россиянка"
что не подвтерждено на 100% (но провокаторы вкидывают)
а вот что женщина, так это требование текущей главы секретной службы
яка будоражить весь світ !!
Пуйло далі України нікуди не полізло, Байден про це і говорить
Де літаки F-16?
Ви ще згадайте про Су-75, який далі за макет не пішов.
Декілька дозволів на удари в глиб території рашки, кілька збитих стратег.літаків на взльоті з аеродромів і всі б сказали хватить.
Ну сейчас хотя бы он не связан предвыборной суетой и предвыборными обещаниями лоббистам.
Не много времени но чтото зделать можно
що в США, що в росії це адмінпроступок
оце так гачок...
інший кандидат, - за інтим, отримав держані посади
а пропагандист сороса, на факт "Трамп: Україна зараз не виграє", прочитав у росіян "Трамп: Україна не виграє", та вимагав, щоб Трамп повторив, більш доступною йому мовою
Чи то не Обама з Байденом вилаував руки в 2015 ...2016 що Україна підписала з ****** напівкапітуляцію в обох "мінсках" ?! Й скільки зброї для ЗСУ виділили ЗСУ США при Обамі й Байдені в ці роки . А я скажу -- куй цілих, кер десятих . Крім аптечек виборкова обамка нічого не виділив . Воно ж лоберєвський ноурят "миру" , як же воно могло надавати зброю . Й хто ж тоді першим надав ЗСУ натівську летальну зброю . Ті ж самі Джевеліни, які й зупинили танкові армади в 2022 році під Київом -- той самий , ким Ви спробуєте залякувать "любих хлопчиків й дівчаток" перед сном . Бо саме Трамп й надав цю зброю .
У Вас просто дуже примитивне уявлення про таку свободну націю як янки, якщо Ви вважаєте, що існує у якогось фсб якийсь гачок на який можно "посадити" штатівского топ-політика . То від відсуності інтелекту й слабкого уявлення про можливості й нездатності усяких "чепіго-мішкіний" й "новачка" .
P.S. не те що наше гнусяве манкурдне чмо. 🤡
Звідки бабоси й московитів на таку найману армію ?! Саме через фейкові санції . Кожен день гинуть українці через те , що хтось там з бюрократів у адміністрації Байдена вважає , що ЗСУ повинна не виграти війну у ***** , а лише його "утримати" . Це повна маячня , що вони щось там лякаються . Що є якийсь там "червоні лінії" . Єдине що вони бздять там у Білому домі , так це тотальної перемоги ЗСУ . Й саме через те надають зброї рівно настільки , що б ЗСУ могло відбиватися , але не могло пійти у прорив .
Й йще один їхній концепт , що нехай тільки українці страждають від обстрілів . А московтів вони й досі вважають не головним замовником цього злочину ***** й банди , а нібито жертвами .
Пройшло 2 тижня - наступного PDA немає
Значний ризик, що через 2 місяца "згорять" виділені Конгресом кошти
І ще й у майбутньому часі (напевно 6 місяців буде згадувати, чи проголосували за 61 млрд, чи ще ні)
а те, що досі не дав дозвіл на використання зброї по території рашки - то взагалі гівнюк
в Україні нах не потрібен той обнулений карлик пукін-шаломов!!!!
Посміховисько. Ходячий напівтруп. Брєжнєв порівняно з ним був в останні роки живчиком.
А де саме "в Україні" він не уточняв? Під Донецькому чи під Ужгородом? І то і то "в Україні"
це було 13 червня
Через 1міс+, https://www.reuters.com/world/us/pentagon-finds-another-2-billion-accounting-errors-ukraine-aid-2024-07-25/ уряд визнав цю помилку
WASHINGTON, July 25 (Reuters) - The Pentagon has found $2 billion worth of additional errors in its calculations for ammunition, missiles and other equipment https://www.reuters.com/topic/event/ukraine-crisis/ sent to Ukraine , increasing the improperly valued material to a total of $8.2 billion, a U.S. government report revealed on Thursday.
Тобто ціна помилки 8.2млрд