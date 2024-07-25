Байден про вихід з передвиборчої гонки: Це вибір "між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю"
Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу, в якому назвав причини зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці глави Білого дому в соцмережі Х.
Під час звернення до нації з Овального кабінету, Байден назвав своє рішення зняти кандидатуру з перегонів "питанням демократії", а президентські вибори 2024 року - вибором "між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю".
"Я вважаю, що моя історія як президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб обʼєднати нашу націю", - наголосив Байден.
Він подякував віцепрезиденту Камалі Гарріс, яку раніше підтримав як нову кандидатку в президенти.
"Вона досвідчена, витривала, здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для країни", - зазначив Байден.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.
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Автократам не зрозуміти.
А если противником трампона будет, к примеру, ***** ?
тогда тоже против трампона надо голосовать ?
Трампон ракети по Україні не пускає і Бучу не вирізає.
І я не писав, шо ти - зебіл.
Я написав, шо принцип голосувати проти когось, а не за когось - це зебільний принцип.
Саме за таким принципом проголосували в Україні в 2019 році.
А Янелох тут же ляжет и ножки раздвинет, и скажет нам, "а что я мог сделать"?
Они нас кинут с 3-х рук, а вы потом будете здесь писать "а откуда я знал?"
питання в самому принципі - голосуй проти і ліш би не отой.
бо перекладається цей принцип - хуже нє будєт.
кстаті, в бюлетені не буде графи "Проти Трампа"
береш обох кандидатів, порівнюєш і голосуєш ЗА того, який хоч трохи краще.
Опубліковано 9 листопада, 2020
Якби Джо Байден - я бажаю йому здоров'я - пішов, тоді президентом стає пані Камала Харріс. Відкрита марксистка - особа, яка переповнена різними негативними почуттями до деяких соціальних груп, до деяких норм поведінки, яка вже точно не симпатизує Польщі. Я не впевнений, що вона знає, де знаходиться Польща, але в той момент, коли вона стане віце-президентом - а потім, можливо, і президентом - вона прийматиме різні рішення, то дізнається. Це не так уже й важко. Це реальна небезпека не лише для Польщі, а й для певного способу думки, в якому ми виховані.
Зауважте, що зробив президент Трамп та нинішня американська адміністрація. Я зараз говорю не про постійну присутність у Польщі, а про скасування того, що зробив Барак Обама, тобто все-таки будівництво на нашому узбережжі станції попередження і такий же в Румунії, Чехії тощо. Не йдеться навіть про те, що це було зміною тенденції, яку ініціював Барак Обама. У той же час, якщо ми припустимо, що загрозою для нашої незалежності, для польських державних інтересів є політика нашого східного сусіда, то американська адміністрація забезпечила своїми рішеннями значне падіння цін нафти у світі, а відтак і газу. Тим самим значно скоротила доходи російського бюджету. Це призвело до того, що Росія може набагато менше витрачати на озброєння, на таку політику, яка не дуже нам подобається. Це по-перше.
По-друге, не хто інший, як нинішня американська адміністрація досягла того, що на європейському ринку з'явилася значна конкуренція російським джерелам енергії. Чомусь забувають про те, що американська адміністрація забезпечила постачання, розпочала досить жорстку політику з метою обмеження або недопущення до введення в дію Nord Stream 2. Все це речі, які Барак Обама не лише не блокував, а й навіть підтримував. У зв'язку з цим Джо Байден, швидше, повернеться в політиці Барака Обами, в тому числі і в питаннях енергетики. Давайте візьмемо до уваги, що Америка стала енергетичною наддержавою, тому що розпочала експлуатацію своїх родовищ методом крекінгу. Цей метод у лівих колах США не схвалюється. Джо Байден представляє саме ці кола, тому цілком очевидно, що відбудеться скорочення виробництва американської енергії, внаслідок чого ціни на енергію на світовому ринку підуть вгору. Звичайно, конкурентоспроможність російської енергії та її ціна теж зростуть. Хоч би як на це дивитися, для Росії було життєво важливо, щоб результат американських виборів був саме таким, яким він є.
Ми не знаємо, наскільки правдивими є повідомлення пана ********, який оприлюднив вміст ноутбука сина Байдена. Звичайно, це вимагає з'ясування, і я не впевнений, що знайдеться сенатська комісія, яка займеться цим у нинішній ситуації, але мала б. Йдеться також про звинувачення у фінансуванні з Росії, України та Китаю, бо це ще один елемент, який напевно зміниться. Всупереч видимості та всупереч надіям чималої частини європейських бюрократів, Америка не повернеться до зацікавленості Європою. Інтереси та загрози для Америки тепер зовсім в іншому місці - в Азії. Президент Трамп хоч і по-ведмежому незграбно, але все-таки намагався повернути хід історії. Я думаю, що президент Байден цього не робитиме. З багатьох причин. Це все ж таки ризиковано, іноді навіть може призвести до проблем, так що не слід цього очікувати. Китайська могутність зростатиме, американська могутність знижуватиметься. Чи це вигідно Польщі? Навряд чи.
Звичайно, справа може дійти до судової битви, але я думаю, що Дональд Трамп все ж таки програв ці вибори. Не мені оцінювати, чи програв він за правилами чи ні, чи були вони чесними чи нечесними. Ліберальні ЗМІ повідомляють, що звинувачення прихильників Трампа щодо нечесності виборів, насамперед це стосується голосування поштою, не підкріплені жодними доказами - тобто не підкріплені жодними доказами, які були б опубліковані у ліберальних ЗМІ, а інших ЗМІ у США практично не існує. У зв'язку з цим, ймовірно, дуже важко було б змінити те, що сталося, і слід примиритися з тим, що черговим президентом буде Джо Байден.
Питання, чи буде наступним президентом пані Харріс, - це для мене загадка, і коли я розмірковую про це, у мене трясуться руки. Тим більше, що навіть якщо Джо Байден буде в доброму здоров'ї і продовжуватиме своє президентство, слід взяти до уваги, що вплив пані віце-президента буде набагато більшим, ніж буває у традиційного віце-президента. Пані Харріс представляє дуже потужні в даний момент в Америці сили так званих лівих радикалів, і вона не може втратити свою базу. Ця політична база матиме величезний вплив на нинішнє президентство. Пані Харріс, будучи особливою порівняно молодою, енергійною, ймовірно стане чинити досить сильний тиск на президента Байдена, якому ні в молодості, ні в енергії не дорікнеш. Той невеликий відсоток голосів, який забезпечив Байдену президентство, це відсоток тих ліваків-радикалів. Я думаю, що ми побачимо зовсім інші Сполучені Штати - не ті, до яких ми звикли багато років. Саме не ті прагматичні, а це буде період більш ідеологічно налаштованої Америки, яка буде ближчою до політики, наприклад, Іспанії, ніж до політики навіть Великобританії. Добре це чи погано, залежить від політичних поглядів. Я думаю, що польські ліві - якщо такі існують, напевно, у традиційному сенсі цього слова не існують, але ті, що в моральному сенсі - будуть задоволені. А ось який це матиме вплив на наше життя - побоююся, що зростання цін на енергію відбудеться. У свою чергу зменшення тиску на врівноваження ситуації в Європі не буде нам вигідним і означатиме нові неприємності.
в разі обрання каміли, польща вторгнеться в каліфорнію?
на знак протесту, проти марксизму.
Що таке Польща без НАТО ?
Одного разу США догрались з ізоляціонізмом до Перл-Харбора, а до чого дограються, якщо Трамп з Венсом виграють ...
Він все чудово бачить, і не зацікавлений в існуванні такого народу і такої країни.
Політик би це виніс за дужки, бо поразка московії в Україні дасть сигнал всім диктатурам світу, перемога - протилежний сигнал.
Але Венс навряд чи буде цим займатись. Він буде слухати Трампа. Який думає приблизно так само.
Перший імпічмент Дональда Трампа
Розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа було ініційовано 24 вересня 2019 року спікером Палати представників США Ненсі Пелосі. Розслідування, що передувало офіційне оголошення імпічменту, було розпочато у зв'язку із заявою анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп у липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих та політичних інтересах - а саме, з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в обмін на фінансову та військову допомогу.
30 жовтня ім'я інформатора оприлюднив у виданні RealClearInvestigations журналіст-розслідувач Пол Сперрі. За його даними, це співробітник ЦРУ Ерік Чарамелла - зареєстрований член Демократичної партії, експерт з України, який працював із віце-президентом США Джо Байденом та Джоном Бреннаном. Після приходу до влади Дональда Трампа він ще якийсь час працював у Раді національної безпеки, але пізніше був направлений назад до ЦРУ. Відомо, що Чарамелла, працюючи в РНБ, неодноразово передавав журналістам службову інформацію та брав участь у складанні доповіді спецпрокурора Мюллера.
Під тиском звинувачень Білий дім змушений був опублікувати меморандум (стенограму) розмови Трампа із Зеленським; з документа стало ясно, що Трамп дійсно просив Зеленського «розібратися» у питанні про Байденів. При цьому, у липні 2019 року, за тиждень до телефонної розмови із Зеленським, Трамп дав вказівку призупинити військову допомогу Україні. Лідери Демократичної партії США припускають, що заморожування військової допомоги могло мати на меті прямий чи непрямий тиск на українську владу з метою розслідування справи Хантера Байдена[8]. Трамп ці звинувачення відкидає.
31 жовтня Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про офіційний початок процедури імпічменту президента Трампа. 5 лютого 2020 року, по завершенні розгляду пред'явлених звинувачень у Сенаті, Трамп виправдали за обома статтями.
Другий імпічмент Дональда Трампа
13 січня 2021 року спроба другого імпічменту президента Трампа була ініційована Палатою представників після подій на Капітолійському пагорбі у січні 2021 року. Прихильники відставки президента пропонували віце-президенту Пенсу відмовити Трампа від влади на підставі 25-ї поправки Конституції і розпочати процедуру імпічменту, але Пенс відмовився користуватися цією поправкою, щоб уникнути створення «небезпечного прецеденту».
Спроби імпічменту Дональда Трампа робилися неодноразово, від його вступу на должность. Розмови про імпічмент почалися ще до того, як Трамп вступив на посаду. Перші офіційні дії у зв'язку з цим були здійснені членами Палати представників від Демократичної партії Алом Гріном та Бредом Шерманом у 2017 році. У грудні 2017 року голосування з питання імпічменту, що відбулося в Палаті представників, що контролювалася на той момент республіканцями, провалилося.
Тим часом демократи, які отримали контроль над Палатою представників у результаті проміжних виборів до Конгресу 2018 року, розпочали проти президента США нове антикорупційне розслідування. 17 січня 2019 року проти Трампа було висунуто нові звинувачення - твердження, що глава держави давав вказівки своєму адвокату Майклу Коену брехати під присягою про непричетність Трампа до проекту будівництва вежі Трампа в Москві. У зв'язку з цими звинуваченнями Трампа закликали «подати у відставку чи піддатися імпічменту», якщо звинувачення буде доведено.
НЬЮ-ЙОРК, 15 липня. /ТАС/. Федеральний суд Південного округу штату Флорида ухвалив відхилити всі звинувачення у справі колишнього президента США Дональда Трампа про неналежне зберігання секретних документів. Відповідне рішення опубліковано на електронній базі інстанції.
До чого це приводить ми спостерігаємо на прикладі
голосування Орбана в ЄС .
13 вересня 2023
Спікер палати представників республіканець Кевін Маккарті оголосив про офіційне розслідування, яке може запустити процес імпічменту президента Джо Байдена. За словами Маккарті, розслідування буде сфокусовано на звинуваченнях Джо Байдена у корупції, зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю.
Основна увага конгресменів буде зосереджена на діловій активності сина президента Хантера Байдена, якого підозрюють у поганій практиці ведення бізнесу, причому республіканська більшість палати спробує показати, що сам президент отримав якусь вигоду з діяльності свого сина.
Республіканці вели своє розслідування кілька місяців, але досі не висунули жодних конкретних доказів, які підтримують ці звинувачення. Все це викликало критику з боку демократів.
Імпічмент оголошує Палата представників, для цього досить простої більшості, яка республіканські опоненти Байдена мають, якщо їм вдасться зберегти єдність. Але після цього звинувачення розглядає Сенат, і для їх затвердження там потрібні дві третини голосів. Подолати цей поріг не вдавалося ще жодного разу за 200-річну історію США.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 Перший імпічмент був за тиск на зєлю щодо сина Байдена.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 Другий - за захоплення Капітолію.
Де там про затримку допомоги Україні?
Та й про бардак з таємними документами - це https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%91%D0%A0_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 і до нього також , а не тільки до Байдена.