Байден про вихід з передвиборчої гонки: Це вибір "між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю"

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу, в якому назвав причини зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці глави Білого дому в соцмережі Х.

Під час звернення до нації з Овального кабінету, Байден назвав своє рішення зняти кандидатуру з перегонів "питанням демократії", а президентські вибори 2024 року - вибором "між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю".

"Я вважаю, що моя історія як президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб обʼєднати нашу націю", - наголосив Байден.

Він подякував віцепрезиденту Камалі Гарріс, яку раніше підтримав як нову кандидатку в президенти.

"Вона досвідчена, витривала, здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для країни", - зазначив Байден.

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Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.