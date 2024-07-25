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Удар ЗСУ по порому в порту "Кавказ" призведе до логістичних проблем армії РФ на півдні, - британська розвідка

Пожежа на поромі Слов’янин

Пошкодження залізничного порома  "Слов'янин" у порту Кавказ спричинять подальші логістичні проблеми при постачанні російських окупаційних сил на півдні України та перевезеннях зрідженого нафтового газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Аналітики підкреслюють,  що пором "Слов'янин"  має найбільшу вантажопідйомність із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між Росією та Кримським півостровом.  29 травня  2024 року було атаковано два інші залізничні пороми, через їхні пошкодження росіянам довелося ввести в експлуатацію пором "Слов'янин" як єдиний залізничний пором. Також працюють автомобільні пороми. До передислокації "Слов'янин" швидше за все перевозив скраплений нафтовий газ через Керченський порт.

"Виведення поромів з ладу, навіть тимчасово, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів та обладнання через Керченську протоку. Цілком імовірно, що Росії тепер доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо,  23 липня Сили оборони завдали суттєвих пошкоджень залізничному порому окупантів в порту "Кавказ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поромна переправа залишається ключовим елементом військової логістики армії РФ у Криму, - Плетенчук

Автор: 

Велика Британія (5553) зовнішня розвідка (464) пором (96)


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видно що була домовленність що по мосту бити не будуть якщо кацапи не будуть возити військові грузи? тому тягали паромами
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25.07.2024 12:33 Відповісти
Та вже написали б правду, що вся логістика встане через пором. І замінити нема чим. І південний фронт незабаром розвалиться.
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25.07.2024 12:39 Відповісти
там ще п'ять чи шість поромів єлозть через протоку.
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25.07.2024 12:49 Відповісти
- Куме! А колорадські жуки від того Децису повиздихають?
- Мо й не повиздихають, але здоровля їхнє вже не те буде! (с)
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25.07.2024 12:41 Відповісти
🤣
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25.07.2024 12:54 Відповісти
..з колись реально цікавого атракціону "душний совєцький потяг - приємна морська прогулянка" переправа Крим-Кавказ перетворилася на "дорогу смерті" для ідіотів...
кацаподебіли, ***** вас поімєло і тут...
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25.07.2024 12:55 Відповісти
 
 