Удар ЗСУ по порому в порту "Кавказ" призведе до логістичних проблем армії РФ на півдні, - британська розвідка

Пошкодження залізничного порома "Слов'янин" у порту Кавказ спричинять подальші логістичні проблеми при постачанні російських окупаційних сил на півдні України та перевезеннях зрідженого нафтового газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Аналітики підкреслюють, що пором "Слов'янин" має найбільшу вантажопідйомність із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між Росією та Кримським півостровом. 29 травня 2024 року було атаковано два інші залізничні пороми, через їхні пошкодження росіянам довелося ввести в експлуатацію пором "Слов'янин" як єдиний залізничний пором. Також працюють автомобільні пороми. До передислокації "Слов'янин" швидше за все перевозив скраплений нафтовий газ через Керченський порт.

"Виведення поромів з ладу, навіть тимчасово, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів та обладнання через Керченську протоку. Цілком імовірно, що Росії тепер доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 23 липня Сили оборони завдали суттєвих пошкоджень залізничному порому окупантів в порту "Кавказ".

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