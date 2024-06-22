Поромна переправа залишається ключовим елементом військової логістики армії РФ у Криму, - Плетенчук

Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики російської армії в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Переправа для них залишається основним, ключовим елементом військової логістики, якщо ми говоримо про зв’язок із Кримом. Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, в принципі, далека до завершення. Якщо ми говоримо про планове поєднання Ростова з Кримом, то про це поки що рано говорити", – зазначив він.

Також читайте: РФ контролює небо над Чорним і Азовським морями за допомогою гелікоптерів. Вони вирішили, що знайшли таку безпечну формулу для себе, - Плетенчук

Раніше повідомлялося, що окупантам вдалося відновити роботу поромної переправи, яку раніше уразили Сили оборони.

Удар по Керченській поромній переправі

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Після цього удару поромна переправа у Керчі припиняла роботу. Плетенчук наголошував, що удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму.