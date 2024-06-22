Поромна переправа залишається ключовим елементом військової логістики армії РФ у Криму, - Плетенчук
Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики російської армії в окупованому Криму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
"Переправа для них залишається основним, ключовим елементом військової логістики, якщо ми говоримо про зв’язок із Кримом. Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, в принципі, далека до завершення. Якщо ми говоримо про планове поєднання Ростова з Кримом, то про це поки що рано говорити", – зазначив він.
Раніше повідомлялося, що окупантам вдалося відновити роботу поромної переправи, яку раніше уразили Сили оборони.
Удар по Керченській поромній переправі
Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Після цього удару поромна переправа у Керчі припиняла роботу. Плетенчук наголошував, що удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму.
Фу, як гидко... Ви ж типа журналісти.
Помпезно це скоріше ви будуєте. А там все тихо і швидко. Без образ.
Пропускна спроможність парному у ДЕСЯТКИ РАЗІВ МЕНША, чим пропускна спроможність мосту!