Поромна переправа залишається ключовим елементом військової логістики армії РФ у Криму, - Плетенчук

Керченська поромна переправа

Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики російської армії в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Переправа для них залишається основним, ключовим елементом військової логістики, якщо ми говоримо про зв’язок із Кримом. Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, в принципі, далека до завершення. Якщо ми говоримо про планове поєднання Ростова з Кримом, то про це поки що рано говорити", – зазначив він.

Також читайте: РФ контролює небо над Чорним і Азовським морями за допомогою гелікоптерів. Вони вирішили, що знайшли таку безпечну формулу для себе, - Плетенчук

Раніше повідомлялося, що окупантам вдалося відновити роботу поромної переправи, яку раніше уразили Сили оборони.

Удар по Керченській поромній переправі

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Після цього удару поромна переправа у Керчі припиняла роботу. Плетенчук наголошував, що удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму.

Крим (14220) пором (97) Плетенчук Дмитро (183)
Топ коментарі
+2
Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, в принципі, далека до завершення. Джерело:

Помпезно це скоріше ви будуєте. А там все тихо і швидко. Без образ.
показати весь коментар
22.06.2024 22:53 Відповісти
+2
Повна БРЕХНЯ!
Пропускна спроможність парному у ДЕСЯТКИ РАЗІВ МЕНША, чим пропускна спроможність мосту!
показати весь коментар
22.06.2024 23:01 Відповісти
+1
Так мы с поп-корном! Ждем-с)
показати весь коментар
22.06.2024 22:35 Відповісти
для початку треба втопити пару паромів.
показати весь коментар
22.06.2024 22:35 Відповісти
Так мы с поп-корном! Ждем-с)
показати весь коментар
22.06.2024 22:35 Відповісти
в ефірі телемарафону

Фу, як гидко... Ви ж типа журналісти.
показати весь коментар
22.06.2024 22:45 Відповісти
У паромів навігація закінчується у Жовтні. Починається сезон штормів
показати весь коментар
22.06.2024 22:50 Відповісти
Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, в принципі, далека до завершення. Джерело:

Помпезно це скоріше ви будуєте. А там все тихо і швидко. Без образ.
показати весь коментар
22.06.2024 22:53 Відповісти
Повна БРЕХНЯ!
Пропускна спроможність парному у ДЕСЯТКИ РАЗІВ МЕНША, чим пропускна спроможність мосту!
показати весь коментар
22.06.2024 23:01 Відповісти
Та і хтось Єтандари під Екзосет анонсував? Парому саме те! Може і стареньке, але спеціалізоване. Дві пари зможуть руSSню кошмарити 24/7/3000
показати весь коментар
22.06.2024 23:30 Відповісти
Вам би для початку географію вивчити - а вже потім починати роздавати вумні поради .
показати весь коментар
23.06.2024 07:14 Відповісти
Усю???? Спробую , якщо Ви радите. Але що це "географія"?
показати весь коментар
23.06.2024 14:24 Відповісти
за мост вже мовчать
показати весь коментар
23.06.2024 06:44 Відповісти
 
 