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Новини Війна
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Над Сумщиною сили ППО знищили 2 ворожих БПЛА різних типів, - ОВА

Над Сумщиною сили ППО знищили 2 ворожих БПЛА різних типів

Вдень 25 липня сили протиповітряної оборони знешкодили два російські безпілотники різних типів у небі над Сумською областю.

Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 25 липня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено два ворожих БпЛА різних типів. Дякуємо нашим захисникам неба", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Сумах пролунав вибух: ППО збила російський розвіддрон.

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Автор: 

безпілотник (4110) ППО (3154) Сумська область (3565)


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