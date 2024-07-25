Над Сумщиною сили ППО знищили 2 ворожих БПЛА різних типів, - ОВА
Вдень 25 липня сили протиповітряної оборони знешкодили два російські безпілотники різних типів у небі над Сумською областю.
Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 25 липня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено два ворожих БпЛА різних типів. Дякуємо нашим захисникам неба", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Сумах пролунав вибух: ППО збила російський розвіддрон.
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