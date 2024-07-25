У Києві та низці областей графіки відключень почнуть діяти з 17:00
У столиці та низці областей України графіки відключень електроенергії почнуть діяти із 17:00.
Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька область: графіки відключень почнуть діяти з 17:00, а не з 16:00 і триватимуть до 22:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що графіки відключень світла скасували 25 липня до 16:00.
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Слово НИЗКА -одне зі значень слова низка - нанизані на нитку, на мотузку, дротину однорідні предмети, наприклад, низка перцю.