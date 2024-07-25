У Києві та НИЗЦІ областей графіки відключень почнуть діяти з 17: 00.

У столиці та низці областей України графіки відключень електроенергії почнуть діяти із 17:00.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька область: графіки відключень почнуть діяти з 17:00, а не з 16:00 і триватимуть до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що графіки відключень світла скасували 25 липня до 16:00.

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