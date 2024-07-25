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У Києві та низці областей графіки відключень почнуть діяти з 17:00

світло

У столиці та низці областей України графіки відключень електроенергії почнуть діяти із 17:00.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька область: графіки відключень почнуть діяти з 17:00, а не з 16:00 і триватимуть до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що графіки відключень світла скасували 25 липня до 16:00.

Читайте: "Укренерго" скасувало відключення світла вдень майже по всій країні. Коли знову запрацюють графіки? (оновлено)

Автор: 

електроенергія (6180) ДТЕК (1981) відключення світла (1086)


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Если бы эти придурки из министерства и ДЕТека не трындели на всех сайтах о ремонте энерносистемы а теперь ждем с выходных очередного налета,особистов на этих болтливых козлов нет.
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25.07.2024 16:03 Відповісти
У Києві та НИЗЦІ областей графіки відключень почнуть діяти з 17: 00.

Слово НИЗКА -одне зі значень слова низка - нанизані на нитку, на мотузку, дротину однорідні предмети, наприклад, низка перцю.
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25.07.2024 16:38 Відповісти
 
 