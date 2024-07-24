Сьогодні графіки відключень світла скасовані до 16:00
Сьогодні, 24 липня, графіки відключень світла скасовані до 16:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "ДТЕК".
"За інформаціює від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються. Одещина: графіки скасовані до 18:00", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "ДТЕК" має намір до жовтня поточного року відновити 60-70% теплової генерації, зруйнованої російськими обстрілами.
Топ коментарі
+6 саша паламарчук
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+1 Максім ХОЙ #398010
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Таку думку https://www.youtube.com/watch?v=ZpYnfxpDagA висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".
На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
Все л-хи уже купили по тройному тарифу инверторы, батареи и солнечные панели)))))