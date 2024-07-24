Сьогодні графіки відключень світла скасовані до 16:00

Сьогодні, 24 липня, графіки відключень світла скасовані до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "ДТЕК".

"За інформаціює від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються. Одещина: графіки скасовані до 18:00", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У середу світла буде більше, протягом 14 годин відключатимуть лише одну чергу, – "Укренерго"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "ДТЕК" має намір до жовтня поточного року відновити 60-70% теплової генерації, зруйнованої російськими обстрілами.