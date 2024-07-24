УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10970 відвідувачів онлайн
Новини
2 630 10

Сьогодні графіки відключень світла скасовані до 16:00

Графіки відключень світла

Сьогодні, 24 липня, графіки відключень світла скасовані до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "ДТЕК".

"За інформаціює від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються. Одещина: графіки скасовані до 18:00", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У середу світла буде більше, протягом 14 годин відключатимуть лише одну чергу, – "Укренерго"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "ДТЕК" має намір до жовтня поточного року відновити 60-70% теплової генерації, зруйнованої російськими обстрілами.

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1086)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
24.07.2024 09:50
+1
з собою мати їжу на три дні і паспорт, можливе навчання щодо енергозберігання в донецькій та луганській областях
показати весь коментар
24.07.2024 09:55
+1
Потужності вистаяає 💪
показати весь коментар
24.07.2024 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.07.2024 09:50 Відповісти
з собою мати їжу на три дні і паспорт, можливе навчання щодо енергозберігання в донецькій та луганській областях
показати весь коментар
24.07.2024 09:55 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2024 10:01 Відповісти
Потужності вистаяає 💪
показати весь коментар
24.07.2024 09:55 Відповісти
У ДТЕК дали пораду українцям у підготовці до зими: розраховуйте на себе

Таку думку https://www.youtube.com/watch?v=ZpYnfxpDagA висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
показати весь коментар
24.07.2024 09:57 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2024 10:13 Відповісти
Що сьогодні7 Спека - нема, злива -нема, щось кацап за добу в енергетиці пошкодили - теж ні. Проте Донецька, Луганська не отриує електрику з України. Частина Запоріжської т Херсонскої областей теж. Значна частина закладів, установ, підприємств не працює. Так де наша електрика???
показати весь коментар
24.07.2024 10:24 Відповісти
А с каких буёв эл-во должно поставляться на оккупированые территории? Читаем Женевскую конвенцию - окк. территории и население обеспечиваются исключительно оккупантом.
показати весь коментар
24.07.2024 11:58 Відповісти
не повинно за будь яких обставин. Проте ДТЕК що дня щось там ремонтує, в начелених пунктах де мешканців майже не лишилось. Але для звіту піде
показати весь коментар
24.07.2024 12:14 Відповісти
Клоуны, заканчивайте балаган с рубильником!

Все л-хи уже купили по тройному тарифу инверторы, батареи и солнечные панели)))))
показати весь коментар
24.07.2024 12:24 Відповісти
 
 