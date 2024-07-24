Сегодня графики отключений света отменены до 16:00
Сегодня, 24 июля, графики отключений света отменены до 16:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "ДТЭК".
"По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предвидятся. Одесская область: графики отменены до 18:00", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "ДТЭК" намерен до октября текущего года восстановить 60-70% тепловой генерации, разрушенной российскими обстрелами.
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Таку думку https://www.youtube.com/watch?v=ZpYnfxpDagA висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".
На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
Все л-хи уже купили по тройному тарифу инверторы, батареи и солнечные панели)))))