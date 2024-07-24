Сегодня графики отключений света отменены до 16:00

Сегодня, 24 июля, графики отключений света отменены до 16:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "ДТЭК".

"По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предвидятся. Одесская область: графики отменены до 18:00", - говорится в сообщении.

Читайте также: Житомирская область избегала отключений электроэнергии, не выполняя команд "Укрэнерго", - Госэнергонадзор

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "ДТЭК" намерен до октября текущего года восстановить 60-70% тепловой генерации, разрушенной российскими обстрелами.