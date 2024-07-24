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Сегодня графики отключений света отменены до 16:00

Графіки відключень світла

Сегодня, 24 июля, графики отключений света отменены до 16:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "ДТЭК".

"По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предвидятся. Одесская область: графики отменены до 18:00", - говорится в сообщении.

Читайте также: Житомирская область избегала отключений электроэнергии, не выполняя команд "Укрэнерго", - Госэнергонадзор

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "ДТЭК" намерен до октября текущего года восстановить 60-70% тепловой генерации, разрушенной российскими обстрелами.

Автор: 

ДТЭК (520) отключение света (422)


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Топ комментарии
+6
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24.07.2024 09:50
+1
з собою мати їжу на три дні і паспорт, можливе навчання щодо енергозберігання в донецькій та луганській областях
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24.07.2024 09:55
+1
Потужності вистаяає 💪
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24.07.2024 09:55
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24.07.2024 09:50 Ответить
з собою мати їжу на три дні і паспорт, можливе навчання щодо енергозберігання в донецькій та луганській областях
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24.07.2024 09:55 Ответить
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24.07.2024 10:01 Ответить
Потужності вистаяає 💪
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24.07.2024 09:55 Ответить
У ДТЕК дали пораду українцям у підготовці до зими: розраховуйте на себе

Таку думку https://www.youtube.com/watch?v=ZpYnfxpDagA висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
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24.07.2024 09:57 Ответить
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24.07.2024 10:13 Ответить
Що сьогодні7 Спека - нема, злива -нема, щось кацап за добу в енергетиці пошкодили - теж ні. Проте Донецька, Луганська не отриує електрику з України. Частина Запоріжської т Херсонскої областей теж. Значна частина закладів, установ, підприємств не працює. Так де наша електрика???
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24.07.2024 10:24 Ответить
А с каких буёв эл-во должно поставляться на оккупированые территории? Читаем Женевскую конвенцию - окк. территории и население обеспечиваются исключительно оккупантом.
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24.07.2024 11:58 Ответить
не повинно за будь яких обставин. Проте ДТЕК що дня щось там ремонтує, в начелених пунктах де мешканців майже не лишилось. Але для звіту піде
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24.07.2024 12:14 Ответить
Клоуны, заканчивайте балаган с рубильником!

Все л-хи уже купили по тройному тарифу инверторы, батареи и солнечные панели)))))
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24.07.2024 12:24 Ответить
 
 