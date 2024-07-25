Вести перемовини про мир необхідно з тим, хто очолить РФ після Путіна, - очільник оборонного комітету Бундестагу Фабер
Перемовини з Росією для відновлення миру в Україні можливі, але не з нинішнім керманичем країни-агресорки Володимиром Путіним, а з тим, хто очолить Росію вже після нього.
Про це заявив очільник оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Німецький політик вважає, що вести перемовини про мир в Європі необхідно з тим, хто очолить Росію вже після Путіна. Фабер заявив, що з Путіним треба говорити, але лише у Міжнародному кримінальному суді.
За словами Фебера, поширена теза про те, що будь-які війни закінчуються перемовинами, насправді є неправдою.
Як зазначив глава оборонного комітету Бундестагу, є воєнні конфлікти, які закінчуються знищенням диктатора, а не припиненням бойових дій внаслідок виснаження однієї зі сторін.
Фабер також підтримав рішення про розміщення американських далекобійних ракетних озброєнь на території Німеччини.
Політик наголосив, що російський диктатор Путін обирає для нападу слабші країни, тому необхідне надійне і ефективне стримування від агресії РФ.
Нагадаємо, раніше на полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.
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ультиматум!
капітуляція!
роззброєння!
репарації!
З воєнним злочинцем, убивцею тисяч Українців, і не тільки їх, переговори ведуть, виключно, у нього в камері, в ГААЗІ через його адвокатів та з дозволу слідчих!!
@5channel
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13 год
Пропалестинські активісти зняли стяги США з флагштоків перед Капітолієм та під крики "Аллагу Акбар" спалили їх.
На місце американських підняли прапори Палестини.
Я сказав Зеленському, що ми маємо закінчити цю війну, - Трамп
«Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ так і не відбувся», - заявив кандидат у президенти США.
щє 10 років тому мені хто б сказав, шо таке може статися в Америці?
плюнув би в харю і розтер.
і був би неправий, бо оказуется може...
ну буде інше *****, але в юбому разі не кращє цього...