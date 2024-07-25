Вести перемовини про мир необхідно з тим, хто очолить РФ після Путіна, - очільник оборонного комітету Бундестагу Фабер

Перемовини з Росією для відновлення миру в Україні можливі, але не з нинішнім керманичем країни-агресорки Володимиром Путіним, а з тим, хто очолить Росію вже після нього.

Про це заявив очільник оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Німецький політик вважає, що вести перемовини про мир в Європі необхідно з тим, хто очолить Росію вже після Путіна. Фабер заявив, що з Путіним треба говорити, але лише у Міжнародному кримінальному суді.

За словами Фебера, поширена теза про те, що будь-які війни закінчуються перемовинами, насправді є неправдою.

Як зазначив глава оборонного комітету Бундестагу, є воєнні конфлікти, які закінчуються знищенням диктатора, а не припиненням бойових дій внаслідок виснаження однієї зі сторін.

Фабер також підтримав рішення про розміщення американських далекобійних ракетних озброєнь на території Німеччини.

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Політик наголосив, що російський диктатор Путін обирає для нападу слабші країни, тому необхідне надійне і ефективне стримування від агресії РФ.

Нагадаємо, раніше на полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.

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