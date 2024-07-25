УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10640 відвідувачів онлайн
Новини
2 674 23

Вести перемовини про мир необхідно з тим, хто очолить РФ після Путіна, - очільник оборонного комітету Бундестагу Фабер

Вести перемовини про мир необхідно з тим, хто очолить РФ вже після Путіна, - очільник оборонного комітету Бундестагу Фабер

Перемовини з Росією для відновлення миру в Україні можливі, але не з нинішнім керманичем країни-агресорки Володимиром Путіним, а з тим, хто очолить Росію вже після нього.

Про це заявив очільник оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Німецький політик вважає, що вести перемовини про мир в Європі необхідно з тим, хто очолить Росію вже після Путіна. Фабер заявив, що з Путіним треба говорити, але лише у Міжнародному кримінальному суді.

За словами Фебера, поширена теза про те, що будь-які війни закінчуються перемовинами, насправді є неправдою.

Як зазначив глава оборонного комітету Бундестагу, є воєнні конфлікти, які закінчуються знищенням диктатора, а не припиненням бойових дій внаслідок виснаження однієї зі сторін.

Фабер також підтримав рішення про розміщення американських далекобійних ракетних озброєнь на території Німеччини. 

Читайте також: Щоб запобігти розміщенню ракет Tomahawk у Німеччині, РФ має припинити війну проти України, - Шольц

Політик наголосив, що російський диктатор Путін обирає для нападу слабші країни, тому необхідне надійне і ефективне стримування від агресії РФ.

Нагадаємо, раніше на полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.

Читайте також: Шольц пригадав свою розмову з Путіним і виступив на захист розміщення ракет США у Німеччині

Автор: 

Німеччина (7327) перемовини (2857) путін володимир (23766) росія (64969)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Респект! В десятку!!
З воєнним злочинцем, убивцею тисяч Українців, і не тільки їх, переговори ведуть, виключно, у нього в камері, в ГААЗІ через його адвокатів та з дозволу слідчих!!
показати весь коментар
25.07.2024 19:55
+10
які, в сраку, перемовини?
ультиматум!
капітуляція!
роззброєння!
репарації!
показати весь коментар
25.07.2024 19:51
+5
показати весь коментар
25.07.2024 20:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
які, в сраку, перемовини?
ультиматум!
капітуляція!
роззброєння!
репарації!
показати весь коментар
25.07.2024 19:51 Відповісти
Реально,як перемовини з параноїдним шизофреніком в стадії загострення !!))
показати весь коментар
25.07.2024 20:26 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2024 19:53 Відповісти
Фабер розуміє , що він скоро зникне , а ***** - й надалі залишиться ?
показати весь коментар
25.07.2024 19:53 Відповісти
Очолити має адекват? - не факт
показати весь коментар
25.07.2024 19:54 Відповісти
Респект! В десятку!!
З воєнним злочинцем, убивцею тисяч Українців, і не тільки їх, переговори ведуть, виключно, у нього в камері, в ГААЗІ через його адвокатів та з дозволу слідчих!!
показати весь коментар
25.07.2024 19:55 Відповісти
А сьогодні в завтра не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити..
показати весь коментар
25.07.2024 19:56 Відповісти
Розумні слова людини, яка ні на що не впливає
показати весь коментар
25.07.2024 19:58 Відповісти
Якщо рф розколиться як крига весною, то ті куски очолять десятки людей. Відповідно вони перейдуть під управління ООН. Тобто перемовини слід провадити тепер не з Пиньою, а з паном Антоніу Гутерріша.
показати весь коментар
25.07.2024 20:02 Відповісти
Режим в ********** не зміниться після відсторонення *****, якого місцеві зомбовані дебіли будуть звинувачувати в програші. Тому вони оберуть ще гіршого і лише після того як і його зусилля зазнають краху можлива радикальна відмова від агресії та й то лише після того як кожний кацап особисто відчує економічні наслідки пропаганди імперського шовінізму і людиноненависництва.
показати весь коментар
25.07.2024 20:07 Відповісти
Московія розпадеться, значить з кожним суб'єктом т.н. рф треба окремі переговори про репарації.
показати весь коментар
25.07.2024 20:07 Відповісти
і ніяк інакше. з гітлером теж ніхто не вів переговори. тільки гітлер мав яйця застрелитись. а сцикливе ху йло цього ніколи не зробить, тому його доведеться добивати табакеркою чи тим смердючим чемоданом.
показати весь коментар
25.07.2024 20:13 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2024 20:14 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2024 00:39 Відповісти
Все вірно, дід здурів, зазіхає на території, які навіть не окупував. Це клінічний випадок, лише ампутація голови допоможе.
показати весь коментар
25.07.2024 20:15 Відповісти
5 канал 🇺🇦
@5channel
·
13 год
Пропалестинські активісти зняли стяги США з флагштоків перед Капітолієм та під крики "Аллагу Акбар" спалили їх.

На місце американських підняли прапори Палестини.
показати весь коментар
25.07.2024 20:16 Відповісти
Здавайтесь!
Я сказав Зеленському, що ми маємо закінчити цю війну, - Трамп
«Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ так і не відбувся», - заявив кандидат у президенти США.
показати весь коментар
25.07.2024 20:18 Відповісти
нема вже ніякої партії республіканців, є партія баранів які швидко перевзулися в руде...
показати весь коментар
25.07.2024 20:38 Відповісти
Чому так ? Невже зі стількох представників не знайшлось адекватної людини, яку би підтримали виборці
показати весь коментар
25.07.2024 20:56 Відповісти
Ксенія, як би я знав...
щє 10 років тому мені хто б сказав, шо таке може статися в Америці?
плюнув би в харю і розтер.
і був би неправий, бо оказуется може...
показати весь коментар
25.07.2024 21:58 Відповісти
хто переміг гітлера? російський фронт?
показати весь коментар
26.07.2024 00:33 Відповісти
а там кращого не буде і після *********** здоху,
ну буде інше *****, але в юбому разі не кращє цього...
показати весь коментар
25.07.2024 20:31 Відповісти
А хіба одно пуйло воює..? а та сволота що в окопах,що ракєти пускає..?
показати весь коментар
25.07.2024 20:42 Відповісти
 
 