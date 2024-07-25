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Загарбники скинули вибухівку на Кіндійку, що на Херсонщині. Двоє постраждалих

Загарбники скинули вибухівку на Кіндійку, що на Херсонщині. Двоє постраждалих

У четвер, 25 липня, російські окупанти скинули вибухівку з дрона на селище Кіндійка в Херсонській області. Поранень зазнали 58-річний чоловік та його 54-річна дружина.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"З вибуховими травмами та уламковими пораненнями по медичну допомогу звернулось подружжя: 58-річний чоловік та його 54-річна дружина", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що постраждалого чоловіка ушпиталили до лікарні. Жінці надали необхідну допомогу на місці.

Нагадаємо, що вдень четверга, 25 липня, російські окупаційні війська атакували у Кіндійці Херсонської області автівку, яка везла гуманітарну допомогу. Поранень зазнав 65-річний водій.

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Автор: 

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