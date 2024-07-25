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Новини
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Зеленський анонсував більше публічної інформації у справі про вбивство Фаріон

Зеленський анонсував більше публічної інформації у справі про вбивство Фаріон

У п'ятницю, 26 липня, очікується більше публічної інформації щодо вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон та ходу розслідування цієї справи.

Про це повідомив президент України Володимир Зленський у своєму вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив глава держави, він попросив міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка представити суспільству інформацію щодо вбивства Ірини Фаріон.

"Заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію", - розповів президент.

За словами Зеленського, наразі тривають процесуальні дії та з’ясовуються всі обставини цієї справи. Президент анонсував більше публічної інформації завтра, 26 липня.

"Завтра має бути більше інформації - публічно", - сказав очільник держави.

Читайте також: Ідентифіковано особу підозрюваного у вбивстві Фаріон. Це 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра, - ЗМІ

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві екснардепки Фаріон.

Читайте також: Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що його син не мав мотивів для вбивства мовознавиці та є патріотом

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) розслідування (2268) вбивство (3082) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+22
згадується мені Журавель, спасіння якого ти взяв під особистий контроль.
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25.07.2024 21:51
+21
Та, якось ПОФІГ!
Нам більше цікаві ІНШІ справи:
Вагнеривці, Чонгар, Київська танкова, батальйон Монако, Яйця по 17, фортифікації, справа Червінського, оборони Криньок, дніпрянськи острови, .........
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25.07.2024 21:52
+16
Як там поживає українофоб бужанський? Здається він член партії "Слуна урода"? Він випадково не говорив щось таке на захист кацапської мови, що могло підштовхнути молодь до ненависті до бандерівців і самої Фаріон? А хто організовував поїздку студентів із Києва і Дніпра у Львів цькувати пані Фаріон і педагогів Політеки, щоб звільнили Фаріон? А хто дав команду порушити кримінльні справи проти Фаріон? А шо з тією тіткою-кацапкою, яка викладала предмет в Дніпропетровському виші на кацапській мові і паралельно з нею також був скандал? Її не вбив банднрівець за кацапську? А які передачі проти Фаріон організовували "пазітівні" блогери і журнашлюхи, яких ти голував з рук шашликами? Немає сліду влади в цькувнні захисників української мови? Чи все буде підчищено і зроблено так, що Фаріон вбили на грунті особистих неприязнених відносин?
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25.07.2024 22:01
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Як з вбивством Шеремета?
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25.07.2024 21:48 Відповісти
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25.07.2024 21:57 Відповісти
Та, по прищах, як раз, не виходить. Хіба що в потязі Львів-Дніпро протягнуло добряче.
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25.07.2024 22:04 Відповісти
не подобається мені ця справа взагалі. брехнею тхне.
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25.07.2024 22:15 Відповісти
Сусіди вбитої у Львові української мовознавиці https://www.obozrevatel.com/person/farion.htm Ірини Фаріон не змогли однозначно відповісти, чи схожий затриманий у Дніпрі 18-річний підозрюваний В'ячеслав Зінченко на хлопця у панамі та окулярах, який її переслідував. Люди назвали щонайменше одну спільну рису - акне на підборідді.

Акнé (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное заболевание кожи,
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26.07.2024 00:28 Відповісти
точно він !!!

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26.07.2024 00:32 Відповісти
Справжній вбивця Ірини Фаріон.

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25.07.2024 21:48 Відповісти
згадується мені Журавель, спасіння якого ти взяв під особистий контроль.
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25.07.2024 21:51 Відповісти
Щоб ще з хлопцем чогось не сталось..
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25.07.2024 22:22 Відповісти
Та, якось ПОФІГ!
Нам більше цікаві ІНШІ справи:
Вагнеривці, Чонгар, Київська танкова, батальйон Монако, Яйця по 17, фортифікації, справа Червінського, оборони Криньок, дніпрянськи острови, .........
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25.07.2024 21:52 Відповісти
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25.07.2024 21:52 Відповісти
Конспіративно псевдо-шльома поцман.
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25.07.2024 22:36 Відповісти
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26.07.2024 00:17 Відповісти
Всетаки вирішили зупинитися на версії про представника укррадикалів....Правда,ці "радикали" чомусь залюбки спілкуються з кацапнациками-расистами....
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25.07.2024 21:52 Відповісти
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26.07.2024 00:18 Відповісти
Ти розкажі де наша зброя чи літаки які будуть збивати московські бомбордувальникі що сьогодні злетіна ?!
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25.07.2024 21:53 Відповісти
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25.07.2024 21:53 Відповісти
Треба читати "зеленськи анонсував більше зеленого лайна для слабких, недорозвинених мізків зефанів"
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25.07.2024 21:53 Відповісти
Чекаю від генпрокурора відкриття провадження по 364 статті ККУ щодо президента України Володимира Зеленського.Пора закінчувати це зелене шапіто,відповідно до чинного законодавства і повертати країну в Конституційне русло.
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25.07.2024 21:55 Відповісти
даремне сподівання
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25.07.2024 23:49 Відповісти
Ох і пішла "говномутка"! Все не залишають можливості "розвести всеукраїнський срач"! Та не буде цього У нас ВІЙНА!!! І "насрать" нам на Фаріон - якою-б "патріоткою" її не малювали Після війни розберемся! Треба думать про ЖИВИХ героїв!
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25.07.2024 21:56 Відповісти
Це не говномутки , це називається прикрття зесраки любими способами, а ось Герої на цьому етапі зачекають бо зесрака то святоє.
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25.07.2024 22:02 Відповісти
Та чхати мені на Фаріон, ти щось з ТУШками робити колись будеш, чучело недієздатне?! Третій рік террору, а твої жопорукі мавпи тільки про кави в Ялтах *******. Нездатні захистити країну - геть з влади!
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25.07.2024 21:58 Відповісти
Країна дебілів-без майбутнього відродження.
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25.07.2024 21:58 Відповісти
Молоде-е-ць!
Якщо вже почав брехать - не зупиняйся.
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25.07.2024 22:01 Відповісти
Як там поживає українофоб бужанський? Здається він член партії "Слуна урода"? Він випадково не говорив щось таке на захист кацапської мови, що могло підштовхнути молодь до ненависті до бандерівців і самої Фаріон? А хто організовував поїздку студентів із Києва і Дніпра у Львів цькувати пані Фаріон і педагогів Політеки, щоб звільнили Фаріон? А хто дав команду порушити кримінльні справи проти Фаріон? А шо з тією тіткою-кацапкою, яка викладала предмет в Дніпропетровському виші на кацапській мові і паралельно з нею також був скандал? Її не вбив банднрівець за кацапську? А які передачі проти Фаріон організовували "пазітівні" блогери і журнашлюхи, яких ти голував з рук шашликами? Немає сліду влади в цькувнні захисників української мови? Чи все буде підчищено і зроблено так, що Фаріон вбили на грунті особистих неприязнених відносин?
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25.07.2024 22:01 Відповісти
Особенно умилили "3 квартиры во Львове".
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25.07.2024 22:01 Відповісти
Навідь неясно - нахріна?? Якщо лісом уходив..
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25.07.2024 22:26 Відповісти
І на лавці у дворі Фаріон днів десять сидів з дня в день. 🙂
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25.07.2024 22:33 Відповісти
коли не спроможний нічого зробити, треба побільше шуму.
на нас чекає нескінченний зелений шум.
про все що завгодно.
бо, зе!шобла банкроти на справи, продовжують грабувати та знищувати україну.
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25.07.2024 22:02 Відповісти
зелений шум міліарда дерев, міліона дронів..... вбивства Фаріон.

шумим, шумим, братцы !
Ирон. О людях, которые не идут дальше пустой болтовни, не способны к действию. /em> Из комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"
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26.07.2024 00:23 Відповісти
якось мені не подобається ця справа. щось в ній не так
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25.07.2024 22:06 Відповісти
В цей справі все не так.
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25.07.2024 22:29 Відповісти
"The Show Must Go On .........................."
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25.07.2024 22:10 Відповісти
Хто вбив Іру Фаріон?
Пес Патрон, Пес Патрон...
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25.07.2024 22:12 Відповісти
ну або Порошенко.
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25.07.2024 22:16 Відповісти
...свого брата,

а Єрмак поховав... свого брата

країна ЗЄ-брєда
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26.07.2024 00:25 Відповісти
Увага натовпу майстерно переключено з фронту, зеленого крадівництва, продажу електро, космічного тарифу тощо. МАЙСТЕРНО.
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25.07.2024 22:15 Відповісти
Це ж фсбшні приколяси. Ті он постійно то підривають, то стріляють. На пару місяців народу є, що обговорювати.
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25.07.2024 22:29 Відповісти
Якби не було цькування - не було б і вбивства.
Винні всі хто цькував, зробив резонанс проти мовознавиці.
А кацапороті військові просто віддають борг Україні за свій рот. Затямте.
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25.07.2024 22:15 Відповісти
Маю до вас запитання, ничого особистого, лише цікавість, - ви розумово недоразвинений від самого народження, чі прикидаєтєсь таким за гроши?
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26.07.2024 07:40 Відповісти
"Нє вінаватая я" ?
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25.07.2024 22:19 Відповісти
І кожна меншовартісна блRдь навипередки тут висирається, як їй чхати на Ірину Фаріон. Це у тупих совкодрочерів такий дрескод на кшталт кокошника.
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25.07.2024 23:14 Відповісти
не вірю жодному слову
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25.07.2024 23:38 Відповісти
Анонсуватор х * їв ...шо трампа 22 річний намагався вбити , шо тут в Україні 18 підставили ...помолодшали терористи , фсб практикувати стало молодіж
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25.07.2024 23:50 Відповісти
Яка, *****, публічна інформація (ще й побільше), коли ще йде слідство?
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25.07.2024 23:50 Відповісти
Он и тут конферансье... Всё те же на манеже ! Сообщатель новостей, блин
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26.07.2024 01:38 Відповісти
На нари ішака безтолкового!
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26.07.2024 07:44 Відповісти
У МВС новий речник? Здається все вже переплутали зелені хунвейбіни. Що, ніхто з них не чув про посадові обов'язки?
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26.07.2024 08:06 Відповісти
 
 