Зеленський анонсував більше публічної інформації у справі про вбивство Фаріон

У п'ятницю, 26 липня, очікується більше публічної інформації щодо вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон та ходу розслідування цієї справи.

Про це повідомив президент України Володимир Зленський у своєму вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив глава держави, він попросив міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка представити суспільству інформацію щодо вбивства Ірини Фаріон.

"Заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію", - розповів президент.

За словами Зеленського, наразі тривають процесуальні дії та з’ясовуються всі обставини цієї справи. Президент анонсував більше публічної інформації завтра, 26 липня.

"Завтра має бути більше інформації - публічно", - сказав очільник держави.

Читайте також: Ідентифіковано особу підозрюваного у вбивстві Фаріон. Це 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра, - ЗМІ

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві екснардепки Фаріон.

Читайте також: Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що його син не мав мотивів для вбивства мовознавиці та є патріотом