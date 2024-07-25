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Росіяни обстріляли Сумщину 36 разів протягом дня: зафіксовано 109 вибухів

Російські обстріли Сумщини 25 липня

Протягом дня 25 липня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Великописарівська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади. Також з території РФ нанесено обстріл з використанням 2 FPV дронів (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (26 вибухів).
  • Середино-Будська громада: з території рф здійснено обстріл FPV дронами (4 вибухи), артобстріл (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
  • Дружбівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух), обстріл з використанням 1 FPV дрону (1 вибух), артобстріл (2 вибухи).

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  • Хотінська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (5 вибухів), скидання з ворожого БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух), пуски ракет типу "НАР" (4 вибухи) з ворожого гелікоптера.
  • Есманьська громада: завдано удар з використанням 1 FPV дрону (1 вибух).
  • Юнаківська громада: зафіксовано удари FPV дронів (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи), скидання вибухових пристроїв типу ВОГ з ворожого БпЛА (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: з території рф здійснено обстріл з використанням 2 FPV дронів (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Глухівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).

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обстріл (28284) Сумська область (3565)


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