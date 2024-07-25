Росіяни обстріляли Сумщину 36 разів протягом дня: зафіксовано 109 вибухів

Протягом дня 25 липня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Великописарівська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади. Також з території РФ нанесено обстріл з використанням 2 FPV дронів (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (26 вибухів).

Середино-Будська громада: з території рф здійснено обстріл FPV дронами (4 вибухи), артобстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух), обстріл з використанням 1 FPV дрону (1 вибух), артобстріл (2 вибухи).

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Хотінська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (5 вибухів), скидання з ворожого БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух), пуски ракет типу "НАР" (4 вибухи) з ворожого гелікоптера.

Есманьська громада: завдано удар з використанням 1 FPV дрону (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано удари FPV дронів (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи), скидання вибухових пристроїв типу ВОГ з ворожого БпЛА (2 вибухи).

Новослобідська громада: з території рф здійснено обстріл з використанням 2 FPV дронів (2 вибухи).

Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).

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