Генштаб підтверджує удар по нафтобазі "Польова" в Курській області: вона забезпечувала потреби ЗС РФ
Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.
Генштаб інформує, що нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил РФ.
"Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі дрони атакували Курську область, палає нафтобаза.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украіні можно все,без обмежень .
грошима це не вирішується, тут тривала робота і мільйони мігрантів не допоможуть.
Рашисти її відновлять максимум за 2-4 місяці.
Ось, якщо би ми змогли вдарити балістичними ракетами, так, що би там фундамент потріскався! От тоді, було би діло...
А метод відзеркалювання - це типовий прийом росіян ще з часів Ольгіно.
Реєструй новий акаунт, Катцом і Котцом ти вже тут був, ще у тебе залишились варіанти Кутц, Кётц, Кытц...
їм не потрібна довговічність просто щоб долетів умовно 3х до ттх
Можна здешевити дрони і зробити їх масовими, так само для вибухівки є з потужністю 1.5 до умовно тротилу
В той час ракети дорогі і їх ми не зможемо запустити масово через розмір і зборку... але їх всерівно потрібно робити навіть 10 на місяць робити...
Навіть тисяча пострілів з автомату НЕ замінить один бронебійний снаряд проти танку.
А про "дорогі ракети" розкажи це іранцям або гітлерівцям.
ФАУ-2 була ну зовсім НЕ ДОРОГОЮ ракетою!
І що німцям допомогли їх ракети ні тому що в союзників була вже перевага в повітрі і вони просто розбомбили.... так само у орків перевага зараз в ракетах і як бачимо Києв також не дуже захищений...
Є одна велика проблема з ракетним виробництвом на відміну від беспілотників... воно маштабне і повільне щоб розвернути щось подібне до орків потрібно на це перевести повністю якись завод в Києві який ще не розграбували і не віддали під будівництво... треба багато цехів та людей і найголовніше прикрити то все з повітря
Беспілотники якщо вірно все організувати можна розпорошити і зборку робити в декількох місцях а саму БЧ та крила прикріплювати і перед самим пуском, доприкладу на швидких фіксаторах
Але я всерівно кажу що ракети треба робити та ми не зможемо зараз їх розвернути маштабно поки немає ешелонованого ППО.. під тим же Києвом є вітки метро які будувались при совку і їх можна використати
=============
А нельзя сразу начать делать то, к чему рано или поздно прийдем? Делать удар по всему что можно, потому что любой завод, даже молочный обеспечивает потребности вс рф. Любой роддом, школа, больница рифи так же обесаечивает потребности вс рифи т.д.