Генштаб підтверджує удар по нафтобазі "Польова" в Курській області: вона забезпечувала потреби ЗС РФ

Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Генштаб інформує, що нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил РФ.

"Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі дрони атакували Курську область, палає нафтобаза.