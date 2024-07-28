УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4355 відвідувачів онлайн
Новини
6 154 61

Генштаб підтверджує удар по нафтобазі "Польова" в Курській області: вона забезпечувала потреби ЗС РФ

Пожежа на нафтобазі

Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Генштаб інформує, що нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил РФ.

"Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ атакували нафтобази у Краснодарському краї РФ, - ЗМІ

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі дрони атакували Курську область, палає нафтобаза.

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) нафтопродукти (609) дрони (4662)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Країна бензоколонка поступово перетворюється на країну запальничку👍
показати весь коментар
28.07.2024 12:06
+11
Звучіть як віправдовуваня ...це зайве. Легітімно навідь якщо пилатімуть навчальни закладі,лікарні і.т.п...
Украіні можно все,без обмежень .
показати весь коментар
28.07.2024 12:04
+8
нужно лесовой массив по всей расии палить нещадно. Там у них и так горит переодически, но нужно помочь. Что бывсе деревья, все лесовые насаждения сгорели там к чертовой матери. Шобы на месте лесов была самавыжженая земля
показати весь коментар
28.07.2024 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.07.2024 12:02 Відповісти
Звучіть як віправдовуваня ...це зайве. Легітімно навідь якщо пилатімуть навчальни закладі,лікарні і.т.п...
Украіні можно все,без обмежень .
показати весь коментар
28.07.2024 12:04 Відповісти
нужно лесовой массив по всей расии палить нещадно. Там у них и так горит переодически, но нужно помочь. Что бывсе деревья, все лесовые насаждения сгорели там к чертовой матери. Шобы на месте лесов была самавыжженая земля
показати весь коментар
28.07.2024 12:08 Відповісти
вони їх особливо і не гасять, там цього лісу жопой жуй
показати весь коментар
28.07.2024 12:39 Відповісти
караються штрафом у розмірі від одного мільйона до трьох мільйонів рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від чотирьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до десяти років зі штрафом у розмірі від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до трьох років або без такого.
показати весь коментар
28.07.2024 12:42 Відповісти
Дуже добре!
показати весь коментар
28.07.2024 12:04 Відповісти
Країна бензоколонка поступово перетворюється на країну запальничку👍
показати весь коментар
28.07.2024 12:06 Відповісти
Поки що, на інтенсивність бойових дій, ці удари ніяк не впливають
показати весь коментар
28.07.2024 12:14 Відповісти
Пропонуєте зовсім нічого не робити? Крім того й вода камінь точе.
показати весь коментар
28.07.2024 17:38 Відповісти
Поки товстий схудне, худий....
показати весь коментар
28.07.2024 17:41 Відповісти
Я б навіть сказав, на країну-**********.
показати весь коментар
28.07.2024 13:23 Відповісти
Там й у мокшандії тугенько з грішма стає. Крім того, згорає обладнання, яке зараз під санкціями..дістануть, але довше..ну і може їх нарід вже на роги встане, бо вже й багатим там невдобно жити буде.
показати весь коментар
28.07.2024 17:34 Відповісти
Було б нормально з грішма - не було б проблем з робітниками.
показати весь коментар
28.07.2024 17:39 Відповісти
ви статтю почитайте і зрозумієте.

грошима це не вирішується, тут тривала робота і мільйони мігрантів не допоможуть.
показати весь коментар
28.07.2024 18:22 Відповісти
А хоть быи потребы мирных орков, да хоть бы там трохи мирных орков сгорело заживо
показати весь коментар
28.07.2024 12:06 Відповісти
На жаль, за допомогою бпла нпз знищити неможливо - дуже мало вибухівки.
Рашисти її відновлять максимум за 2-4 місяці.
Ось, якщо би ми змогли вдарити балістичними ракетами, так, що би там фундамент потріскався! От тоді, було би діло...
показати весь коментар
28.07.2024 12:08 Відповісти
Вартість ректіфікаційної колонни десятки мильонів долларів і відновити її якщо вона згоріла, за 2-4 місяці неможливо.
показати весь коментар
28.07.2024 12:28 Відповісти
на Польовій загалом було тільки десять резервуарі, два з яких (на тисячу і на чотириста кубів) вигоріли ще після лютневої атаки в цьому році. А ті шість резервуарчиків СУГ взагалі можно не рахувати, бо так можно дійти і до підрахунку звичайних бочок.
показати весь коментар
28.07.2024 15:37 Відповісти
перестаньте поширювати тут хєрню. https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B036 Ось нафтобаза Полєвая, яка знаходиться безпосередньо в курській дєрєвні Полєвая.
показати весь коментар
28.07.2024 16:57 Відповісти
язнав, що ти знов тут будеш ******* свою гебельсовщину 70/30, бо ще є деякі читачі цього форума, які сприймають тебе за українця, виїхавшого до Британії.
показати весь коментар
28.07.2024 17:37 Відповісти
кацап, ти був пійманий на тупому піздєжу, тому всі твої подальші фантазії виглядать смішно.
показати весь коментар
28.07.2024 17:55 Відповісти
10, два з яких вигорілиу лютому.
А метод відзеркалювання - це типовий прийом росіян ще з часів Ольгіно.
Реєструй новий акаунт, Катцом і Котцом ти вже тут був, ще у тебе залишились варіанти Кутц, Кётц, Кытц...
показати весь коментар
28.07.2024 18:27 Відповісти
відпочінь, на сьогодні ти вже тут всіх посмішив. Приходь через тиждень під новим псевдо з новими репризами.
показати весь коментар
28.07.2024 18:35 Відповісти
Всі ректіфікаційні колони, що ми "знищили" на початку року вже відновлені.
показати весь коментар
28.07.2024 12:49 Відповісти
Звідки вам це відомо?
показати весь коментар
28.07.2024 13:13 Відповісти
не звертайте уваги. Це Reuters ще у квітні передруковуавала бравурні звіти з neftegaz.ru. Вата тут багато чого буде вам намагатись втюхати. Фільтруйте.
показати весь коментар
28.07.2024 15:59 Відповісти
реальна ситуація https://youtu.be/K_NObbSjMyo?t=1922 така
показати весь коментар
28.07.2024 19:08 Відповісти
Брешешь, восстановлены лишь некоторые, , сократив простаивающие в результате атак мощности примерно до 10% с почти 14% на конец марта.
показати весь коментар
28.07.2024 15:20 Відповісти
Ну тут як подивитись, якщо організувати так зване конвеєрне виробництво плат та корпусів, примінити вакумне формування до прикладу і автоматизовану пайку... то можна здешевити дрони... ті ж двигуни можна так само тут робити...
їм не потрібна довговічність просто щоб долетів умовно 3х до ттх

Можна здешевити дрони і зробити їх масовими, так само для вибухівки є з потужністю 1.5 до умовно тротилу

В той час ракети дорогі і їх ми не зможемо запустити масово через розмір і зборку... але їх всерівно потрібно робити навіть 10 на місяць робити...
показати весь коментар
28.07.2024 12:34 Відповісти
Тут як з пулями:
Навіть тисяча пострілів з автомату НЕ замінить один бронебійний снаряд проти танку.
А про "дорогі ракети" розкажи це іранцям або гітлерівцям.
ФАУ-2 була ну зовсім НЕ ДОРОГОЮ ракетою!
показати весь коментар
28.07.2024 12:53 Відповісти
Ну тут я б порівняв з птрк проти танку а не кулями...

І що німцям допомогли їх ракети ні тому що в союзників була вже перевага в повітрі і вони просто розбомбили.... так само у орків перевага зараз в ракетах і як бачимо Києв також не дуже захищений...

Є одна велика проблема з ракетним виробництвом на відміну від беспілотників... воно маштабне і повільне щоб розвернути щось подібне до орків потрібно на це перевести повністю якись завод в Києві який ще не розграбували і не віддали під будівництво... треба багато цехів та людей і найголовніше прикрити то все з повітря

Беспілотники якщо вірно все організувати можна розпорошити і зборку робити в декількох місцях а саму БЧ та крила прикріплювати і перед самим пуском, доприкладу на швидких фіксаторах

Але я всерівно кажу що ракети треба робити та ми не зможемо зараз їх розвернути маштабно поки немає ешелонованого ППО.. під тим же Києвом є вітки метро які будувались при совку і їх можна використати
показати весь коментар
28.07.2024 13:20 Відповісти
з беспілотниками вже все так і є маю на увазі розпорошену сборку
показати весь коментар
28.07.2024 15:13 Відповісти
НПЗ має декілька установое ЕЛОУ АВТ. Без цих установок НМЗ вже не є НПЗ. Деякі установкм не можно відновити навіть за пів-року, а ті що відновлюють, вжн не мають такої продуктивності та глибини переробки, бо у росіян вже нема доступу до імпортних компонентів таких установок.
показати весь коментар
28.07.2024 15:31 Відповісти
Логістика у кацапії не постраждала. Привезуть ще. Без Томагавків - це укус комарика. Просити, просити й просити ! З простертою рукою. Гордість треба засунути у одне місце. Але зєБІЛ тільки на сцені пародіювати лише вміє. А в житті - повний тупий невдаха з папірцями на ср.... про "мир".
показати весь коментар
28.07.2024 12:11 Відповісти
Ви, зараз, образили Найвеличнійшого...
показати весь коментар
28.07.2024 13:22 Відповісти
не дадуть, хоч на колінах стійте. Зе тут ні до чого
показати весь коментар
28.07.2024 15:15 Відповісти
Зараз підкацапники будуть розповідать, що палаючі нафтосховища це дуже корисно для кацапстану, майже як вітаміни.
показати весь коментар
28.07.2024 12:18 Відповісти
Не они скажут, шо им полезна буферная зона.
показати весь коментар
28.07.2024 12:36 Відповісти
,
показати весь коментар
28.07.2024 12:37 Відповісти
Польовой акт...
показати весь коментар
28.07.2024 12:36 Відповісти
Так що і скільки згоріло ?
показати весь коментар
28.07.2024 13:06 Відповісти
А новина в чому?
показати весь коментар
28.07.2024 13:07 Відповісти
Новина в самій новині , що не так?
показати весь коментар
28.07.2024 13:11 Відповісти
Це дрібниця, яка ні на що не впливає.
показати весь коментар
28.07.2024 13:32 Відповісти
Генштаб подтверждает удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области: она обеспечивала потребности ВС РФ Источник:
=============
А нельзя сразу начать делать то, к чему рано или поздно прийдем? Делать удар по всему что можно, потому что любой завод, даже молочный обеспечивает потребности вс рф. Любой роддом, школа, больница рифи так же обесаечивает потребности вс рифи т.д.
показати весь коментар
28.07.2024 13:21 Відповісти
От і гарно.
показати весь коментар
28.07.2024 13:51 Відповісти
И это ответ за Охматдет? Потужно, ничего не скажешь, лысый карлик педофил наварное уже обоссался от страха, аж саму нефтебазу сумели поразить. Мега потужно.
показати весь коментар
28.07.2024 14:02 Відповісти
набігло свіжезариганих кацапів, незадоволених палаючою нафтобазою.
показати весь коментар
28.07.2024 17:32 Відповісти
 
 