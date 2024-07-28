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Генштаб подтверждает удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области: она обеспечивала потребности ВС РФ

Пожежа на нафтобазі

Сегодня ночью нанесен удар по нефтебазе "Полевая", что в Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно загорелись емкости с нефтепродуктами.

Генштаб информирует, что нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

"Задача, в рамках единого замысла, выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ А), во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов сейчас уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Краснодарском крае РФ, - СМИ

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью дроны атаковали Курскую область, горит нефтебаза.

Автор: 

Генштаб ВС (6177) нефтепродукты (148) дроны (3834)


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Топ комментарии
+18
Країна бензоколонка поступово перетворюється на країну запальничку👍
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28.07.2024 12:06
+11
Звучіть як віправдовуваня ...це зайве. Легітімно навідь якщо пилатімуть навчальни закладі,лікарні і.т.п...
Украіні можно все,без обмежень .
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28.07.2024 12:04
+8
нужно лесовой массив по всей расии палить нещадно. Там у них и так горит переодически, но нужно помочь. Что бывсе деревья, все лесовые насаждения сгорели там к чертовой матери. Шобы на месте лесов была самавыжженая земля
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28.07.2024 12:08
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Правила форума Совет форумчан
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28.07.2024 12:02 Ответить
Звучіть як віправдовуваня ...це зайве. Легітімно навідь якщо пилатімуть навчальни закладі,лікарні і.т.п...
Украіні можно все,без обмежень .
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28.07.2024 12:04 Ответить
нужно лесовой массив по всей расии палить нещадно. Там у них и так горит переодически, но нужно помочь. Что бывсе деревья, все лесовые насаждения сгорели там к чертовой матери. Шобы на месте лесов была самавыжженая земля
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28.07.2024 12:08 Ответить
вони їх особливо і не гасять, там цього лісу жопой жуй
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28.07.2024 12:39 Ответить
караються штрафом у розмірі від одного мільйона до трьох мільйонів рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від чотирьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до десяти років зі штрафом у розмірі від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до трьох років або без такого.
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28.07.2024 12:42 Ответить
Дуже добре!
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28.07.2024 12:04 Ответить
Країна бензоколонка поступово перетворюється на країну запальничку👍
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28.07.2024 12:06 Ответить
Поки що, на інтенсивність бойових дій, ці удари ніяк не впливають
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28.07.2024 12:14 Ответить
Пропонуєте зовсім нічого не робити? Крім того й вода камінь точе.
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28.07.2024 17:38 Ответить
Поки товстий схудне, худий....
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28.07.2024 17:41 Ответить
Я б навіть сказав, на країну-**********.
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28.07.2024 13:23 Ответить
Там й у мокшандії тугенько з грішма стає. Крім того, згорає обладнання, яке зараз під санкціями..дістануть, але довше..ну і може їх нарід вже на роги встане, бо вже й багатим там невдобно жити буде.
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28.07.2024 17:34 Ответить
Було б нормально з грішма - не було б проблем з робітниками.
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28.07.2024 17:39 Ответить
ви статтю почитайте і зрозумієте.

грошима це не вирішується, тут тривала робота і мільйони мігрантів не допоможуть.
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28.07.2024 18:22 Ответить
А хоть быи потребы мирных орков, да хоть бы там трохи мирных орков сгорело заживо
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28.07.2024 12:06 Ответить
На жаль, за допомогою бпла нпз знищити неможливо - дуже мало вибухівки.
Рашисти її відновлять максимум за 2-4 місяці.
Ось, якщо би ми змогли вдарити балістичними ракетами, так, що би там фундамент потріскався! От тоді, було би діло...
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28.07.2024 12:08 Ответить
Вартість ректіфікаційної колонни десятки мильонів долларів і відновити її якщо вона згоріла, за 2-4 місяці неможливо.
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28.07.2024 12:28 Ответить
на Польовій загалом було тільки десять резервуарі, два з яких (на тисячу і на чотириста кубів) вигоріли ще після лютневої атаки в цьому році. А ті шість резервуарчиків СУГ взагалі можно не рахувати, бо так можно дійти і до підрахунку звичайних бочок.
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28.07.2024 15:37 Ответить
перестаньте поширювати тут хєрню. https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B036 Ось нафтобаза Полєвая, яка знаходиться безпосередньо в курській дєрєвні Полєвая.
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28.07.2024 16:57 Ответить
язнав, що ти знов тут будеш ******* свою гебельсовщину 70/30, бо ще є деякі читачі цього форума, які сприймають тебе за українця, виїхавшого до Британії.
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28.07.2024 17:37 Ответить
кацап, ти був пійманий на тупому піздєжу, тому всі твої подальші фантазії виглядать смішно.
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28.07.2024 17:55 Ответить
10, два з яких вигорілиу лютому.
А метод відзеркалювання - це типовий прийом росіян ще з часів Ольгіно.
Реєструй новий акаунт, Катцом і Котцом ти вже тут був, ще у тебе залишились варіанти Кутц, Кётц, Кытц...
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28.07.2024 18:27 Ответить
відпочінь, на сьогодні ти вже тут всіх посмішив. Приходь через тиждень під новим псевдо з новими репризами.
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28.07.2024 18:35 Ответить
Всі ректіфікаційні колони, що ми "знищили" на початку року вже відновлені.
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28.07.2024 12:49 Ответить
Звідки вам це відомо?
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28.07.2024 13:13 Ответить
не звертайте уваги. Це Reuters ще у квітні передруковуавала бравурні звіти з neftegaz.ru. Вата тут багато чого буде вам намагатись втюхати. Фільтруйте.
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28.07.2024 15:59 Ответить
реальна ситуація https://youtu.be/K_NObbSjMyo?t=1922 така
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28.07.2024 19:08 Ответить
Брешешь, восстановлены лишь некоторые, , сократив простаивающие в результате атак мощности примерно до 10% с почти 14% на конец марта.
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28.07.2024 15:20 Ответить
Ну тут як подивитись, якщо організувати так зване конвеєрне виробництво плат та корпусів, примінити вакумне формування до прикладу і автоматизовану пайку... то можна здешевити дрони... ті ж двигуни можна так само тут робити...
їм не потрібна довговічність просто щоб долетів умовно 3х до ттх

Можна здешевити дрони і зробити їх масовими, так само для вибухівки є з потужністю 1.5 до умовно тротилу

В той час ракети дорогі і їх ми не зможемо запустити масово через розмір і зборку... але їх всерівно потрібно робити навіть 10 на місяць робити...
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28.07.2024 12:34 Ответить
Тут як з пулями:
Навіть тисяча пострілів з автомату НЕ замінить один бронебійний снаряд проти танку.
А про "дорогі ракети" розкажи це іранцям або гітлерівцям.
ФАУ-2 була ну зовсім НЕ ДОРОГОЮ ракетою!
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28.07.2024 12:53 Ответить
Ну тут я б порівняв з птрк проти танку а не кулями...

І що німцям допомогли їх ракети ні тому що в союзників була вже перевага в повітрі і вони просто розбомбили.... так само у орків перевага зараз в ракетах і як бачимо Києв також не дуже захищений...

Є одна велика проблема з ракетним виробництвом на відміну від беспілотників... воно маштабне і повільне щоб розвернути щось подібне до орків потрібно на це перевести повністю якись завод в Києві який ще не розграбували і не віддали під будівництво... треба багато цехів та людей і найголовніше прикрити то все з повітря

Беспілотники якщо вірно все організувати можна розпорошити і зборку робити в декількох місцях а саму БЧ та крила прикріплювати і перед самим пуском, доприкладу на швидких фіксаторах

Але я всерівно кажу що ракети треба робити та ми не зможемо зараз їх розвернути маштабно поки немає ешелонованого ППО.. під тим же Києвом є вітки метро які будувались при совку і їх можна використати
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28.07.2024 13:20 Ответить
з беспілотниками вже все так і є маю на увазі розпорошену сборку
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28.07.2024 15:13 Ответить
НПЗ має декілька установое ЕЛОУ АВТ. Без цих установок НМЗ вже не є НПЗ. Деякі установкм не можно відновити навіть за пів-року, а ті що відновлюють, вжн не мають такої продуктивності та глибини переробки, бо у росіян вже нема доступу до імпортних компонентів таких установок.
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28.07.2024 15:31 Ответить
Логістика у кацапії не постраждала. Привезуть ще. Без Томагавків - це укус комарика. Просити, просити й просити ! З простертою рукою. Гордість треба засунути у одне місце. Але зєБІЛ тільки на сцені пародіювати лише вміє. А в житті - повний тупий невдаха з папірцями на ср.... про "мир".
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28.07.2024 12:11 Ответить
Ви, зараз, образили Найвеличнійшого...
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28.07.2024 13:22 Ответить
не дадуть, хоч на колінах стійте. Зе тут ні до чого
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28.07.2024 15:15 Ответить
Зараз підкацапники будуть розповідать, що палаючі нафтосховища це дуже корисно для кацапстану, майже як вітаміни.
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28.07.2024 12:18 Ответить
Не они скажут, шо им полезна буферная зона.
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28.07.2024 12:36 Ответить
,
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28.07.2024 12:37 Ответить
Польовой акт...
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28.07.2024 12:36 Ответить
Так що і скільки згоріло ?
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28.07.2024 13:06 Ответить
А новина в чому?
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28.07.2024 13:07 Ответить
Новина в самій новині , що не так?
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28.07.2024 13:11 Ответить
Це дрібниця, яка ні на що не впливає.
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28.07.2024 13:32 Ответить
Генштаб подтверждает удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области: она обеспечивала потребности ВС РФ Источник:
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А нельзя сразу начать делать то, к чему рано или поздно прийдем? Делать удар по всему что можно, потому что любой завод, даже молочный обеспечивает потребности вс рф. Любой роддом, школа, больница рифи так же обесаечивает потребности вс рифи т.д.
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28.07.2024 13:21 Ответить
От і гарно.
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28.07.2024 13:51 Ответить
И это ответ за Охматдет? Потужно, ничего не скажешь, лысый карлик педофил наварное уже обоссался от страха, аж саму нефтебазу сумели поразить. Мега потужно.
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28.07.2024 14:02 Ответить
набігло свіжезариганих кацапів, незадоволених палаючою нафтобазою.
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28.07.2024 17:32 Ответить
 
 