Генштаб подтверждает удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области: она обеспечивала потребности ВС РФ
Сегодня ночью нанесен удар по нефтебазе "Полевая", что в Курской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно загорелись емкости с нефтепродуктами.
Генштаб информирует, что нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
"Задача, в рамках единого замысла, выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ А), во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов сейчас уточняется", - говорится в сообщении.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью дроны атаковали Курскую область, горит нефтебаза.
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Украіні можно все,без обмежень .
грошима це не вирішується, тут тривала робота і мільйони мігрантів не допоможуть.
Рашисти її відновлять максимум за 2-4 місяці.
Ось, якщо би ми змогли вдарити балістичними ракетами, так, що би там фундамент потріскався! От тоді, було би діло...
А метод відзеркалювання - це типовий прийом росіян ще з часів Ольгіно.
Реєструй новий акаунт, Катцом і Котцом ти вже тут був, ще у тебе залишились варіанти Кутц, Кётц, Кытц...
їм не потрібна довговічність просто щоб долетів умовно 3х до ттх
Можна здешевити дрони і зробити їх масовими, так само для вибухівки є з потужністю 1.5 до умовно тротилу
В той час ракети дорогі і їх ми не зможемо запустити масово через розмір і зборку... але їх всерівно потрібно робити навіть 10 на місяць робити...
Навіть тисяча пострілів з автомату НЕ замінить один бронебійний снаряд проти танку.
А про "дорогі ракети" розкажи це іранцям або гітлерівцям.
ФАУ-2 була ну зовсім НЕ ДОРОГОЮ ракетою!
І що німцям допомогли їх ракети ні тому що в союзників була вже перевага в повітрі і вони просто розбомбили.... так само у орків перевага зараз в ракетах і як бачимо Києв також не дуже захищений...
Є одна велика проблема з ракетним виробництвом на відміну від беспілотників... воно маштабне і повільне щоб розвернути щось подібне до орків потрібно на це перевести повністю якись завод в Києві який ще не розграбували і не віддали під будівництво... треба багато цехів та людей і найголовніше прикрити то все з повітря
Беспілотники якщо вірно все організувати можна розпорошити і зборку робити в декількох місцях а саму БЧ та крила прикріплювати і перед самим пуском, доприкладу на швидких фіксаторах
Але я всерівно кажу що ракети треба робити та ми не зможемо зараз їх розвернути маштабно поки немає ешелонованого ППО.. під тим же Києвом є вітки метро які будувались при совку і їх можна використати
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А нельзя сразу начать делать то, к чему рано или поздно прийдем? Делать удар по всему что можно, потому что любой завод, даже молочный обеспечивает потребности вс рф. Любой роддом, школа, больница рифи так же обесаечивает потребности вс рифи т.д.