Генштаб подтверждает удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области: она обеспечивала потребности ВС РФ

Сегодня ночью нанесен удар по нефтебазе "Полевая", что в Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно загорелись емкости с нефтепродуктами.

Генштаб информирует, что нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

"Задача, в рамках единого замысла, выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ А), во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов сейчас уточняется", - говорится в сообщении.

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Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью дроны атаковали Курскую область, горит нефтебаза.