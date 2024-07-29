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В Україні варто створити інститут відкликання нардепа, - Стефанчук

Стефанчук про відкликання нардепів

У Раді пропонують думати про створення інституту відкликання нардепа.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що в контексті народовладдя ми повинні думати і про інститут відкликання народного депутата. Про те, як народ, який обрав депутата, має можливість відкликати його назад. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу", - сказав очільник парламенту.

За словами Стефанчука, тривають дискусії про імперативний мандат.

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"Особливо вони будуть актуальні, коли буде обиратися наступна Рада за правилами голосування по списках. Якщо депутат приходить разом з партією, а потім починає вести якусь свою політику за зрозумілих чи незрозумілих питань, то безперечно партія, яка привела цього депутата, має право впливати на нього", - пояснив спікер.

Водночас, додав він, є як плюси, так і мінуси імперативного мандату.

"Це питання дискусії, тому що, з одного боку, не хочеться перетворити це в акціонерне товариство, де просто може сидіти людина з 40% голосів і подавляти депутатську ініціативу. З другого боку, партійне структурування суспільства також є дуже важливим для майбутніх процесів. Тому, безперечно, є над чим думати і перспектива також є", - підсумував Стефанчук.

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Автор: 

ВР (14941) депутат (1769) мандат (147) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+17
Треба одразу відкликати на каштан - так буде набагато ефективніше
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29.07.2024 15:15
+17
Так ти ж один з перших підеш по цій програмі, хряк ти тупий.
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29.07.2024 15:16
+14
...і почати з тебе!
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29.07.2024 15:15
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Б.Береза:
"Ну, ******* і тільки. Крокуємо назад до СРСР та традицій того часу.

Руслан Стефанчук заявив, що в Раді має існувати інститут відкликання народного депутата. Це дасть змогу народу, який його обрав, відкликати його назад. Також він вважає, що має бути більше підстав для позбавлення депутата повноважень.

«Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу», - вважає спікер Ради.

А може цей довбойоб назвати такі країни? Окрім Північної Кореї, КНР, Куби та ще декількох таких самих "демократичних стран". Не може? А що ж так?

У доповіді № 488/2008 «Про імперативний мандат та аналогічну практику» Венеціанської комісії ЄС практики імперативного мандату називаються несумісними з демократією в рамках ліберального та демократичного мислення. Це антидемократична практика.

Але "прислуга" тяготіє до радянщини, популізму та брехні."
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29.07.2024 15:15 Відповісти
А що не так? Їх усіх треба відликати. Вони усі абсолютні дебіли. В мене що до війни, що на війні мінімум 500 високоінтелектуальних чоловік. У кожного по дві вищі освіти, і кожен воїн.
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29.07.2024 15:32 Відповісти
Не існує такої практики в цивілізованому світі. Це чистий популізм. У нас трошки інша традиція відкликання довбограїв з влади, але служкам таке народовладдя не сподобається.
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29.07.2024 15:37 Відповісти
"думати" - то не про них.
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29.07.2024 16:41 Відповісти
Береза неправий. Напевне, знову мріє пройти в нардепи по мажоритарці.
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29.07.2024 16:16 Відповісти
Треба одразу відкликати на каштан - так буде набагато ефективніше
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29.07.2024 15:15 Відповісти
Це має ознаки дискримінації дерев щодо породи.
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29.07.2024 15:22 Відповісти
і ритуал щоб не був порушений - вперьод ногами і в білих тапках
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29.07.2024 15:48 Відповісти
...і почати з тебе!
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29.07.2024 15:15 Відповісти
Так ти ж один з перших підеш по цій програмі, хряк ти тупий.
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29.07.2024 15:16 Відповісти
Головне що своєчасно, но пройшло і 30 років...
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29.07.2024 15:16 Відповісти
Районное управление инстититуа отзыва депутата.
Областное управление инстититуа отзыва депутата.
Аппелиционное бюро по обжалованию отзыва депутата.
Адвокатская контора по защите депутатской неприкосновенности.
Управление по защите института отзыва депутата.

Дополняем!
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29.07.2024 15:17 Відповісти
Міжрегіональний центр реабілітації відкликаних депутангів в Монако.
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29.07.2024 15:24 Відповісти
Еще один "институт" - кормушка для коррупции.
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29.07.2024 15:18 Відповісти
Самому підти з КОРИТА, «де і на онуків хватить», сил нехватає чи СОВІСТІ ?
То може, треба Українцям, після попередження депутата, самим заходити до будівлі ВРУ і виводити його!!??
Бо,дивлячись, на дивні маніпуляції голови ВРУ, з отим РИГламентом ВРУ, це ЖИТТЄВОНЕОБХІДНІ дії для України!!
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29.07.2024 15:18 Відповісти
Краще створити український МОСАД,дешевше буде "відкликати" і ефективніше.
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29.07.2024 15:19 Відповісти
... вас пора розганяти,бо ви вже настворювали
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29.07.2024 15:19 Відповісти
встановлюйте одразу електричний стілець в залі, може побачать і почнуть виконувати депутатську роботу
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29.07.2024 15:20 Відповісти
Коливан, нащо такі складності? Для слуг кремля з ОПи та для твоїх підлеглих тепер лише ліхтарі...
Бо набої нам ще довго будуть потрібні. Шкода на вас, продажні зрадливі виродки, їх витрачати.
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29.07.2024 15:21 Відповісти
Я проти "ліхтарів"!!! На кой ляд мені дивитися на оте, якщо коли оте повісять на ліхтарі перед моїм будинком? Ну, якщо в центрі міста перед мерією або облрадою, - то можна.
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29.07.2024 15:31 Відповісти
тоді пишіть петицію Кличку, щоб зробив самий високий ліхтар в Україні в.... парку Наталка
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29.07.2024 15:55 Відповісти
Так. Не естетичне видовище! Краще хай з вікон випадають/стрибають не нижче 9-го поверу,і обов'яково на улюблений асфальт!
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29.07.2024 16:58 Відповісти
Брехлива лицемірна морда. Як і вся лицемірна зелена влада.
Зелені гниди свого часу вже прийняли такий закон, який не можна виконати.
Але то пусте - зеленим ворюгам і зрадникам вже пізно пити боржомі - сдриснути не вдасться.
Втечуть тільки до першого фонарного стовпа...
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29.07.2024 15:22 Відповісти
це точно ! Пора вже вішати на фонарях це балакливе падло !
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29.07.2024 15:38 Відповісти
жирний свін повішати додаткове ПДВ на усю країну, підвищення ПДВ на кожен відсоток то є зниження купівельної спроможності незаможних верств населення на 10 відсотків, наприклад вирбник вже згаданого дописувачами морозива купив молоко + ПДВ, на власному виробництві додав витрати на технологічний цикл + з.п., транспортна компанія завезла в магазин + ПДВ, магазин додав свою маржу і з.п продавчинь + ПДВ, таким чином 1 гривня *1,2=1,2х1,2=1,44*1,2=1,72*1,2=2,07 ВДВІЧІ з бабуськи яка купила онуку морозиво. І якщо виробники мають надію що їм щось повернуть, то бабусьці ніхто нічого не поверне. І ця жирна потвора ще має ступінь доХтура юридичних наук, ЧЛЕН-кореспондент це ж точно
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29.07.2024 15:30 Відповісти
Ступінь хряка на відгодівлі
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29.07.2024 15:37 Відповісти
"Думаю, що в контексті народовладдя ми повинні думати і про інститут відкликання президента. Про те, як народ, який обрав оно зрадника президентом, має можливість відкликати його назад. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу", - повинен був сказати очільник парламенту.
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29.07.2024 15:32 Відповісти
Ну-ну...
Зе-покидьки помпезно "зняли недоторканність з депутатів" і...
це просто стало механізмом ТИСКУ на ОПОЗИЦІЮ і ВСЕ!
"Свої" як були безмежними покидьками плюючими на Закони, так й залишилися.
Головне не "як закон написан", а як його виконують та "інтерпретують" правоохоронні органи.
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29.07.2024 15:35 Відповісти
Так зелений це обіцяв до виборів. А чи зробив ???? - Ні !!!! зелений квенівський брехунець ((((
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29.07.2024 15:37 Відповісти
Потрібно створити інститут про те ,
як відкликати борова Стефанчука і всіх кротів із Банкової😡
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29.07.2024 15:40 Відповісти
Вже створений. Майдан називається.
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29.07.2024 15:44 Відповісти
Ця тема піднімається на цензорі вже багато років...
(але жодного реального зрушення нема олігархи, як завжди скуповували під свої потреби рила в Раді і народ до наступних виборів не міг з цим нічого зробити)...
Концепция перманентной легитимности.
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29.07.2024 15:47 Відповісти
Ага! Суіцид? Та зараз....
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29.07.2024 15:48 Відповісти
А мы сейчас вообще не знаем чем они занимаются и где они в Монако или Киеве.
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29.07.2024 15:50 Відповісти
В Україні варто створити інститут відкликання нардепа Джерело:

...І президента також.
Хоча, як мені здається, з президентом допомогло б голосування не тільки за, а ще й проти.
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29.07.2024 15:58 Відповісти
Хтось з митців після виборів 2019 висловився,що за московського блазня проголосував "совок",а слугі-це більшовики на мінімалках.Ось тепер і чуємо такі перли.Відкликання депутата було в срср.Зараз подібне залишилось на кубе,північной керее та інших діктатурах.Тіки виконується це різними методами.
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29.07.2024 16:02 Відповісти
Нарешті почало доходити! Та про це звиздять з часів Ющенка! Всі пам'ятають як тварини з НУНСу, БЮТу та інших партій полізли до синьолобих! Я думаю, що і ці брешуть...
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29.07.2024 16:04 Відповісти
Основна підстава-порушення присяги народного депутата.
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29.07.2024 16:12 Відповісти
І хто це буде вирішувати? Інститут? Як? На вагу "благоійного внеску" працівникам інституту?!
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29.07.2024 17:24 Відповісти
імперативний мандат вже діє. І навіть коли не коли застосовується. Томенка та Фірсова з складу ВР VІІІ скликання вигнали з нардепів.
Навпаки, імперативний мандат потрібно розширити, потрібно відкликати з нардепів з'їздом партії не лише за відмову ввійти в склад фракції, а й за відмову виконувати передвиборчу програму партії, в т.ч. голосуванням.
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29.07.2024 16:12 Відповісти
тю, так то що мова про імперіативний мандат? тоді ні

а щоб надати право виборцям відкликати дупутатів законостворці не задумуються?
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29.07.2024 16:20 Відповісти
це право технічно нереалізуєме. Як неможливо створити вічний двигун, так і неможливо виборцям відкликати нардепа (та й взагалі будь-якого депутата) - просто технічно неможливо. Не в вакуумі ми живемо..., а в реальному житті.
Реалізувати можна лише через з'їзд (конференцію) партії, яка його висувала в депутати.
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29.07.2024 16:38 Відповісти
Реалізуєме!
Комітет виборців(є!) на окрузі,де балотувався,збирє підписи за відкликаня. Коли кількість підписів за відкликаня перевищіть кількість виборців,які обирали - автоматичнно позбавляється мандата. На його місце заходить зайнявший 2 місце.
Теж саме і з депутатами від партій. Тільки підписи вже по країні. І на його місце заходить кандідат від партії,яка зайняла 2 місце.
Це не проект,а побажаня!
Проти "інституту" як "соціальної гоівниці" і корупційної складової.
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29.07.2024 17:15 Відповісти
По-перше, на вимогу Майдану в нас будуть вибори по відкритим спискам (це - найпрогресивніша форма виборів). Корупційної мажоритарки не буде! Тому підписи збирати - нереалізуємо. А тим більше "по всій країні"... ви уявляєте, які це гроші? Хто цим займатиметься?
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29.07.2024 18:03 Відповісти
Вибори по відкритим спискам - так!
Збір підпісів - які це гроші? Скільки коштує підпіси до петицій по всій країні? Стількиж і збір підписів,+ вартість перевірки по спискам виборців.
Хто цим займатиметься? А чим ще займатися комітету виборців як не цим? Створюваням тексту петиції на відкликаня депутата #### від партії @@@ за яку проголосувало 20% виборців!
Наприклад. Виборців 4,5 мільйона. Депкорпус 450.
4.5м/450× 0.2= 2.000.
Досить набрати2001.
То реально чи ні?
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29.07.2024 19:32 Відповісти
ти ніколи не брав участі в зборі підписів. Схоже, ти взагалі не брав участі у виборчих кампаніях. Нічого не говори на тему, в якій нічого не розумієш.

ЗІ: підписи виборців, як правило, фальсифікуються і збираються в адміністративному порядку (на підприємствах і організаціях фактично їхніми керівниками).
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29.07.2024 22:50 Відповісти
Ми говоримо за різні речі! Читай уважно! Я не пропоную ходити і збирати підписи,як за кандидатів! Там дійсно цирк.
Повторюю! Комітет виборців (є такий) створює документ(в ел.вигляді,як петиції до президента,ВРУ) про відкликаня депутата(див.вище) і йде збір підписів в ел. вигляді.
Ці пидписи у КВ перевіряють на співпадіня з списком виборців(теж ел.). Далі вступає в дію закон прямої дії.
Що незрозуміло?!!
"Хто за - шукає засоби зробити. Хто проти - шукає засоби не робити".
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30.07.2024 08:51 Відповісти
маячня. Хоча би тому, що кількість підписів будь-яких петицій можна "накрутити" - згадай голосування за "визначних людей" коли С.Бандеру не допустили до першого місця. І в такому випадку влада вижене з депутатів будь-якого депутата з опозиції. У влади є персональні дані кожного громадянина України.
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30.07.2024 15:36 Відповісти
То КВУ - це влада?! Можна зробити,при бажані. А от коли бажаня нема...
"будь-якого депутата з опозиції". Таким же чином опозиція може викинути хоч всіх депутатів правлячої партії/влади.
Ця "палка" працює обома кінцями!
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30.07.2024 18:54 Відповісти
Ще потрібно встановити кримінальну відповідальність за недотримання передвиборчих обіцянок, бо як лізуть до влади, так обіцяють на перегонки, а як долізли, то тільки крадуть і брешуть!
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29.07.2024 16:47 Відповісти
Депутати не дають обіцянки народу, тільки тим, хто їх призначає.
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29.07.2024 17:23 Відповісти
партійна передвиборча програма - це колективна передвиборча обіцянка. Яку має виконувати кожен обраний депутатом. А призначають депутатами власне виборці своїми бюлетеннями.
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29.07.2024 18:10 Відповісти
Вибори скоро, чи що? Що це вони почали по новому свої передвиборчі обіцянки мусолити?
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29.07.2024 16:53 Відповісти
Нуууу, ні сраку собі.... цельний інститут створити щоб якогось П... відігнати від корита. Та, 9г свинцю і всі розбірки... у військовий час.
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29.07.2024 16:55 Відповісти
За допомогою якого органу чи механізму відтягти від корита такого кнура, як стефанчук?
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29.07.2024 17:01 Відповісти
Тільки сталевим тросом,за нижні кінцівки,як свиню перед патраням.
За інші місця неможна,бо вислизне боров!
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29.07.2024 17:20 Відповісти
Інститут не потрібен! Потрібен закон прямої дії!
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29.07.2024 17:03 Відповісти
Це не буде працювати насамперед через норми представництва. У 1936 році в цій країні стався контрреволюційний держпереворот: кріптомонархисти на чолі із Сраліним протягли нову Конституцію, що фактично спростувала Радянську Владу. В тому числі запроваджувалися нові норми: один депутат на, здається, 400 тис населення. Раніше, з 1917 року, була інша система: люди обирали з-поміж себе, кого знали особисто. Але не можуть 400 000 осіб добре знати одного. Так було розірвано звязок між Народом - та депутатами, що нибито його представляють. І досі ця система. Стефанчук з цього користується, роблячи вигляд: щось пакращує в Бор Делі.
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29.07.2024 17:54 Відповісти
Варто створити інститут пи*ов, той хто протягує некомпетентне ручне лай*о у владу отримує пи*и і почати з 95-го кварталу і особисто цієї харі
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29.07.2024 18:05 Відповісти
Життєво необхідна для України ініціатива.
Водночас українське суспільство взагалі не є партійно структурованим через повну відсутність в Україні політичних партій на прикладі США. Закриті олігархічні клуби по корупційним інтересам не можуть ваажатися політичними партіями.
До слова, привладна партія слуг ворожого кремля виникла як господарське товариство через купівлю-продаж іншої такої ж фейкової партії, профінансувала вибори за рахунок коштів з ворожого кремля, що немає нічого спільного з довірою до цього злочинного утворення українського населення.

Єдина можлива ефективно діюча для України виборча система це мажоритарна, коли народ безпосередньо висуває своїх представників у владу і відкликає їх при потребі за розміром довіри своїх виборців, а не розміром награбованих у народу коштів для сплати неконституційної т.з. виборчої застави.
Мажоритарна система успішно функціонує у багатьох найбільш демократичних країнах світу при умові належного функціонування правоохоронної системи, усунення її співпраці із злочинним угрупованням при владі, невідворотності покарання за виборчі злочини.
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30.07.2024 15:08 Відповісти
 
 