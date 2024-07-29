В Україні варто створити інститут відкликання нардепа, - Стефанчук
У Раді пропонують думати про створення інституту відкликання нардепа.
Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, що в контексті народовладдя ми повинні думати і про інститут відкликання народного депутата. Про те, як народ, який обрав депутата, має можливість відкликати його назад. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу", - сказав очільник парламенту.
За словами Стефанчука, тривають дискусії про імперативний мандат.
"Особливо вони будуть актуальні, коли буде обиратися наступна Рада за правилами голосування по списках. Якщо депутат приходить разом з партією, а потім починає вести якусь свою політику за зрозумілих чи незрозумілих питань, то безперечно партія, яка привела цього депутата, має право впливати на нього", - пояснив спікер.
Водночас, додав він, є як плюси, так і мінуси імперативного мандату.
"Це питання дискусії, тому що, з одного боку, не хочеться перетворити це в акціонерне товариство, де просто може сидіти людина з 40% голосів і подавляти депутатську ініціативу. З другого боку, партійне структурування суспільства також є дуже важливим для майбутніх процесів. Тому, безперечно, є над чим думати і перспектива також є", - підсумував Стефанчук.
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"Ну, ******* і тільки. Крокуємо назад до СРСР та традицій того часу.
Руслан Стефанчук заявив, що в Раді має існувати інститут відкликання народного депутата. Це дасть змогу народу, який його обрав, відкликати його назад. Також він вважає, що має бути більше підстав для позбавлення депутата повноважень.
«Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу», - вважає спікер Ради.
А може цей довбойоб назвати такі країни? Окрім Північної Кореї, КНР, Куби та ще декількох таких самих "демократичних стран". Не може? А що ж так?
У доповіді № 488/2008 «Про імперативний мандат та аналогічну практику» Венеціанської комісії ЄС практики імперативного мандату називаються несумісними з демократією в рамках ліберального та демократичного мислення. Це антидемократична практика.
Але "прислуга" тяготіє до радянщини, популізму та брехні."
Областное управление инстититуа отзыва депутата.
Аппелиционное бюро по обжалованию отзыва депутата.
Адвокатская контора по защите депутатской неприкосновенности.
Управление по защите института отзыва депутата.
Дополняем!
То може, треба Українцям, після попередження депутата, самим заходити до будівлі ВРУ і виводити його!!??
Бо,дивлячись, на дивні маніпуляції голови ВРУ, з отим РИГламентом ВРУ, це ЖИТТЄВОНЕОБХІДНІ дії для України!!
Бо набої нам ще довго будуть потрібні. Шкода на вас, продажні зрадливі виродки, їх витрачати.
якщоколи оте повісять на ліхтарі перед моїм будинком? Ну, якщо в центрі міста перед мерією або облрадою, - то можна.
Зелені гниди свого часу вже прийняли такий закон, який не можна виконати.
Але то пусте - зеленим ворюгам і зрадникам вже пізно пити боржомі - сдриснути не вдасться.
Втечуть тільки до першого фонарного стовпа...
Зе-покидьки помпезно "зняли недоторканність з депутатів" і...
це просто стало механізмом ТИСКУ на ОПОЗИЦІЮ і ВСЕ!
"Свої" як були безмежними покидьками плюючими на Закони, так й залишилися.
Головне не "як закон написан", а як його виконують та "інтерпретують" правоохоронні органи.
як відкликати борова Стефанчука і всіх кротів із Банкової😡
(але жодного реального зрушення нема олігархи, як завжди скуповували під свої потреби рила в Раді і народ до наступних виборів не міг з цим нічого зробити)...
Концепция перманентной легитимности.
...І президента також.
Хоча, як мені здається, з президентом допомогло б голосування не тільки за, а ще й проти.
Навпаки, імперативний мандат потрібно розширити, потрібно відкликати з нардепів з'їздом партії не лише за відмову ввійти в склад фракції, а й за відмову виконувати передвиборчу програму партії, в т.ч. голосуванням.
а щоб надати право виборцям відкликати дупутатів законостворці не задумуються?
Реалізувати можна лише через з'їзд (конференцію) партії, яка його висувала в депутати.
Комітет виборців(є!) на окрузі,де балотувався,збирє підписи за відкликаня. Коли кількість підписів за відкликаня перевищіть кількість виборців,які обирали - автоматичнно позбавляється мандата. На його місце заходить зайнявший 2 місце.
Теж саме і з депутатами від партій. Тільки підписи вже по країні. І на його місце заходить кандідат від партії,яка зайняла 2 місце.
Це не проект,а побажаня!
Проти "інституту" як "соціальної гоівниці" і корупційної складової.
Збір підпісів - які це гроші? Скільки коштує підпіси до петицій по всій країні? Стількиж і збір підписів,+ вартість перевірки по спискам виборців.
Хто цим займатиметься? А чим ще займатися комітету виборців як не цим? Створюваням тексту петиції на відкликаня депутата #### від партії @@@ за яку проголосувало 20% виборців!
Наприклад. Виборців 4,5 мільйона. Депкорпус 450.
4.5м/450× 0.2= 2.000.
Досить набрати2001.
То реально чи ні?
ЗІ: підписи виборців, як правило, фальсифікуються і збираються в адміністративному порядку (на підприємствах і організаціях фактично їхніми керівниками).
Повторюю! Комітет виборців (є такий) створює документ(в ел.вигляді,як петиції до президента,ВРУ) про відкликаня депутата(див.вище) і йде збір підписів в ел. вигляді.
Ці пидписи у КВ перевіряють на співпадіня з списком виборців(теж ел.). Далі вступає в дію закон прямої дії.
Що незрозуміло?!!
"Хто за - шукає засоби зробити. Хто проти - шукає засоби не робити".
"будь-якого депутата з опозиції". Таким же чином опозиція може викинути хоч всіх депутатів правлячої партії/влади.
Ця "палка" працює обома кінцями!
За інші місця неможна,бо вислизне боров!
Водночас українське суспільство взагалі не є партійно структурованим через повну відсутність в Україні політичних партій на прикладі США. Закриті олігархічні клуби по корупційним інтересам не можуть ваажатися політичними партіями.
До слова, привладна партія слуг ворожого кремля виникла як господарське товариство через купівлю-продаж іншої такої ж фейкової партії, профінансувала вибори за рахунок коштів з ворожого кремля, що немає нічого спільного з довірою до цього злочинного утворення українського населення.
Єдина можлива ефективно діюча для України виборча система це мажоритарна, коли народ безпосередньо висуває своїх представників у владу і відкликає їх при потребі за розміром довіри своїх виборців, а не розміром награбованих у народу коштів для сплати неконституційної т.з. виборчої застави.
Мажоритарна система успішно функціонує у багатьох найбільш демократичних країнах світу при умові належного функціонування правоохоронної системи, усунення її співпраці із злочинним угрупованням при владі, невідворотності покарання за виборчі злочини.