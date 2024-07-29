В Україні варто створити інститут відкликання нардепа, - Стефанчук

У Раді пропонують думати про створення інституту відкликання нардепа.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що в контексті народовладдя ми повинні думати і про інститут відкликання народного депутата. Про те, як народ, який обрав депутата, має можливість відкликати його назад. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу", - сказав очільник парламенту.

За словами Стефанчука, тривають дискусії про імперативний мандат.

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"Особливо вони будуть актуальні, коли буде обиратися наступна Рада за правилами голосування по списках. Якщо депутат приходить разом з партією, а потім починає вести якусь свою політику за зрозумілих чи незрозумілих питань, то безперечно партія, яка привела цього депутата, має право впливати на нього", - пояснив спікер.

Водночас, додав він, є як плюси, так і мінуси імперативного мандату.

"Це питання дискусії, тому що, з одного боку, не хочеться перетворити це в акціонерне товариство, де просто може сидіти людина з 40% голосів і подавляти депутатську ініціативу. З другого боку, партійне структурування суспільства також є дуже важливим для майбутніх процесів. Тому, безперечно, є над чим думати і перспектива також є", - підсумував Стефанчук.

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