В Україні відкрили перший Центр захисту прав людини
В Івано-Франківську за підтримки ООН відкрили Центр захисту прав людини.
Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.
29 липня в Івано-Франківській області презентували Центр захисту прав людини - перший Центр в Україні такого типу й надалі планується створення нових.
Які послуги надаватимуть у Центрі?
- громадська приймальня, щоб кожен міг прийти та залишити звернення;
- консультаційний центр;
- дитячий простір;
- хаб громадських ініціатив.
Центр розташований у "Домі воїна" і українські оборонці, ветерани та їхні родини теж зможуть залишити звернення, у разі порушення прав.
"Наголошу, що Центр автономний у користуванні, він побудований на основі інклюзивності й доступності. У просторі працюватимуть представники Офісу Омбудсмана, а також регіональні експерти та координатори проєктів", - зауважив Лубінець.
Зазначається, що Центр захисту прав людини відкрили за фінансової підтримки УВКБ ООН.
"На відкритті Центру також зауважив: розширення роботи в регіонах – один із пріоритетів. Адже ми бачимо показник зростання звернень і маємо бути ближчими до людей. Наприклад, в Івано-Франківській області минулого року кількість звернень збільшилася на 40%. Це регіон, у якому велика кількість внутрішньо переміщених осіб, зокрема з Донеччини та моєї рідної Волновахи", - додав Омбудсмен.
Як звернутися до Центру захисту прав людини в Івано-Франківській області
- за адресою: вул. Січових Стрільців, 8 (з 9.00 до 18.00)
- за номером телефону: 050 967 9417
- ✉електронними адресами: [email protected], [email protected]
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«У нас вже понад два роки діють ці https://glavcom.ua/tags/obmezhennja.html обмеження , згідно з указом президента про воєнний стан, затверджений законом України. Більше того, Україна ще у 2022 році заявила про відступ від окремих положень Пакту про громадянські і політичні права. У частині правового статусу громадян зараз нічого суттєво не поміняється. Звісно, тепер громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини щодо порушень окремих статей Конвенції 1950 року. Але це закономірно, бо не діють окремі статті Конституції під час воєнного стану»
у москві і у лєнінграді.
а, ще проїздом, у новосибірську та пермі. а, ще, у мін водах, коли служити нас везли.
а що, за дебільне питання?
Вислухати людину та поспівчувати?
Мабуть це подібні "консультації" так на тебе вплинули.
Не сачкуй, йди робити домашнє завдання, дитинко.
Тепер розумію, чому тебе нижче мавпенятком нарекли.
Вчися, тоді може станеш людиною.
Чи може ти одне з оцих майбутніх трутнів?
відкривати кримінальні справи, ходити до суду, чи просто співчувати? І хіба це не робота поліціїї?
Є ЄСПЧ куди потрібно звертатись.
А ця з@лупа суто зливний бачок. Щоб люди йшли, жалілись, а з ними балачки балакали. І поки балакатимуть час спливатиме. Це все для того, щоб «забалакати» реальні порушення прав людей і не дати їм хід на вищому над законами України рівні.
Та ще й ООН. Установа «викликає довіру»)))))))
треба зробити певний внесок.
А як ні, то можете вийти і подзвонити в трамвайну рейку.
Лубінці працюють тільки так.
А в корупції потім звинувачують чомусь українців....
Самі ж і підтвердили, що здирництво процвітає.
На ту смішну зарплату.
2. Від інших лубінців.
3. За кошти українців або за європейські гранти.
4. Харі вгодовані, бо до такого єврокорита допускають лише лубінців.
Ти, мабуть Лубінець.
До чого тут якісь кацапи ???
Хто робив документи на земельну ділянку, чи ще щось - той добре знає,
як лубінці уміють викручують руки.