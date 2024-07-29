В Україні відкрили перший Центр захисту прав людини

В Івано-Франківську за підтримки ООН відкрили Центр захисту прав людини.

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

29 липня в Івано-Франківській області презентували Центр захисту прав людини - перший Центр в Україні такого типу й надалі планується створення нових.

Які послуги надаватимуть у Центрі?

громадська приймальня, щоб кожен міг прийти та залишити звернення;

консультаційний центр;

дитячий простір;

хаб громадських ініціатив.

Центр розташований у "Домі воїна" і українські оборонці, ветерани та їхні родини теж зможуть залишити звернення, у разі порушення прав.









"Наголошу, що Центр автономний у користуванні, він побудований на основі інклюзивності й доступності. У просторі працюватимуть представники Офісу Омбудсмана, а також регіональні експерти та координатори проєктів", - зауважив Лубінець.

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Зазначається, що Центр захисту прав людини відкрили за фінансової підтримки УВКБ ООН.

"На відкритті Центру також зауважив: розширення роботи в регіонах – один із пріоритетів. Адже ми бачимо показник зростання звернень і маємо бути ближчими до людей. Наприклад, в Івано-Франківській області минулого року кількість звернень збільшилася на 40%. Це регіон, у якому велика кількість внутрішньо переміщених осіб, зокрема з Донеччини та моєї рідної Волновахи", - додав Омбудсмен.

Як звернутися до Центру захисту прав людини в Івано-Франківській області

за адресою: вул. Січових Стрільців, 8 (з 9.00 до 18.00)

за номером телефону: 050 967 9417

✉електронними адресами: [email protected], [email protected]

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