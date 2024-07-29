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В Україні відкрили перший Центр захисту прав людини

Центр захисту прав людини відкрили в Івано-Франківську

В Івано-Франківську за підтримки ООН відкрили Центр захисту прав людини.

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

29 липня в Івано-Франківській області презентували Центр захисту прав людини - перший Центр в Україні такого типу й надалі планується створення нових.

Які послуги надаватимуть у Центрі?

  • громадська приймальня, щоб кожен міг прийти та залишити звернення;
  •  консультаційний центр;
  • дитячий простір;
  • хаб громадських ініціатив.

Центр розташований у "Домі воїна" і українські оборонці, ветерани та їхні родини теж зможуть залишити звернення, у разі порушення прав.

Центр захисту прав людини відкрили в Івано-Франківську
Центр захисту прав людини відкрили в Івано-Франківську
Центр захисту прав людини відкрили в Івано-Франківську
Центр захисту прав людини відкрили в Івано-Франківську

"Наголошу, що Центр автономний у користуванні, він побудований на основі інклюзивності й доступності. У просторі працюватимуть представники Офісу Омбудсмана, а також регіональні експерти та координатори проєктів", - зауважив Лубінець.

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Зазначається, що Центр захисту прав людини відкрили за фінансової підтримки УВКБ ООН. 

"На відкритті Центру також зауважив: розширення роботи в регіонах – один із пріоритетів. Адже ми бачимо показник зростання звернень і маємо бути ближчими до людей. Наприклад, в Івано-Франківській області минулого року кількість звернень збільшилася на 40%. Це регіон, у якому велика кількість внутрішньо переміщених осіб, зокрема з Донеччини та моєї рідної Волновахи", - додав Омбудсмен.

Як звернутися до Центру захисту прав людини в Івано-Франківській області

  • за адресою: вул. Січових Стрільців, 8 (з 9.00 до 18.00)
  • за номером телефону: 050 967 9417
  • ✉електронними адресами: [email protected], [email protected]

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Автор: 

Івано-Франківськ (516) права людини (609) Лубінець Дмитро (584)


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Топ коментарі
+11
ржу неможу)))які права людини???у нас людей як жертовне м,ясо крадуть на вулицях,Конституція на паузі,про декларації в загалі мовчу,бидло яке набрали до поліції і ім подібним не розуміють різниці між Людиною і фізособою,які права в країні де володарює морське право????
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29.07.2024 18:00
+5
Не перитай кордон-

Огульно, ризикуючи...

Знай!

Про Тебе піклується ООН...

З патрулями...

Пакуючими...
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29.07.2024 17:59
+5
бюрократія в дії. видимість діяльності від ООН. поверніть краще полонених, замість відкриття нікому непотрібних кімнат з гарними фотками.
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29.07.2024 18:20
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Не перитай кордон-

Огульно, ризикуючи...

Знай!

Про Тебе піклується ООН...

З патрулями...

Пакуючими...
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29.07.2024 17:59 Відповісти
ну так це ж не вина оон, що українці через очко його завдання виконують.
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29.07.2024 20:08 Відповісти
ржу неможу)))які права людини???у нас людей як жертовне м,ясо крадуть на вулицях,Конституція на паузі,про декларації в загалі мовчу,бидло яке набрали до поліції і ім подібним не розуміють різниці між Людиною і фізособою,які права в країні де володарює морське право????
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29.07.2024 18:00 Відповісти
так дурака просто кинути куди хочеш, захочеш повумнішати, перед тим, як тебе піймають, сходи на консультацію.
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29.07.2024 19:47 Відповісти
РЖААААААААААААААААААААААААААЧ... а для тупих цяцька...тепер на тих 33кв.м і існують права чєлавєка))))))))))))??????????????????
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30.07.2024 09:21 Відповісти
Блазень з Блазнем зображують серйозну працю.

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29.07.2024 18:03 Відповісти
Україна тимчасово https://focus.ua/uk/*******-novosti/643232-ukrajina-povidomila-yevroradu-pro-timchasoviy-vidstup-vid-konvenciji-z-prav-lyudini-detali відступає від дотримання Конвенції про захист прав людини та основних свобод - міжнародної угоди, підписаної учасниками Ради Європи.

«У нас вже понад два роки діють ці https://glavcom.ua/tags/obmezhennja.html обмеження , згідно з указом президента про воєнний стан, затверджений законом України. Більше того, Україна ще у 2022 році заявила про відступ від окремих положень Пакту про громадянські і політичні права. У частині правового статусу громадян зараз нічого суттєво не поміняється. Звісно, тепер громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини щодо порушень окремих статей Конвенції 1950 року. Але це закономірно, бо не діють окремі статті Конституції під час воєнного стану»
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29.07.2024 18:04 Відповісти
а наш найвеличніший може призупиняти договори міжнародної юрисдикції???чи він виключив країну???
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29.07.2024 18:33 Відповісти
Рубильник "Боневтік - Члєнограй" в положені "Боневтік"!!!
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29.07.2024 18:51 Відповісти
Грицю, ти хочеш в рашку?
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29.07.2024 19:48 Відповісти
колись у дитинстві, був. два рази!
у москві і у лєнінграді.
а, ще проїздом, у новосибірську та пермі. а, ще, у мін водах, коли служити нас везли.

а що, за дебільне питання?
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29.07.2024 20:14 Відповісти
Гриню, по твої відповіді видно, що ти про папужка. Бо ти для себе не вирішив ділему - тцк, призиі і русскій мір у тебе перед хатою.
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29.07.2024 20:20 Відповісти
... приклад, кого вони захистили.
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29.07.2024 18:05 Відповісти
себе,своїх знайомих та свої інтереси,просто бізнес 😀
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29.07.2024 18:34 Відповісти
так вони консультанти, захищають адвокати.
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29.07.2024 19:49 Відповісти
І які повноваження будуть у цього "центру"?
Вислухати людину та поспівчувати?
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29.07.2024 18:19 Відповісти
зробити вигляд,проявити озобоченість,озобоченість другого левела,третьго,розвести руками- Бог допоможе
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29.07.2024 18:36 Відповісти
передати дані в ТЦК
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29.07.2024 18:52 Відповісти
Точно! Тоді людина одразу забуде про попередню проблему! 😂
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29.07.2024 19:05 Відповісти
Тобі перед тим, як щось писати, спочатку потрібно власні думки зібрати докупи.
Мабуть це подібні "консультації" так на тебе вплинули.
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30.07.2024 08:24 Відповісти
Тобі взагалі поради не потрібні, сумний випадок... 😂
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30.07.2024 15:37 Відповісти
Ти тут під кожним коментарем свою "кучку" наклав, і всі тебе однозначно визначили як тупого троля. Випадковість? Співпадіння?
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31.07.2024 07:48 Відповісти
Уявляєш, мені байдуже, які у тебе стосунки з твоєю "вчилкою"
Не сачкуй, йди робити домашнє завдання, дитинко.
Тепер розумію, чому тебе нижче мавпенятком нарекли.
Вчися, тоді може станеш людиною.
Чи може ти одне з оцих майбутніх трутнів?
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31.07.2024 19:18 Відповісти
То ти ще й за кордон втекла, машка? Типовий сцикун.
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01.08.2024 07:54 Відповісти
бюрократія в дії. видимість діяльності від ООН. поверніть краще полонених, замість відкриття нікому непотрібних кімнат з гарними фотками.
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29.07.2024 18:20 Відповісти
вони знущаються?
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29.07.2024 18:24 Відповісти
ви геній і гуру інтуіції,це все красива картинка для іноземних смі
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29.07.2024 18:38 Відповісти
ти сам над собою знущаєшся, захочеш повумнішати - заглянеш.
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29.07.2024 20:14 Відповісти
Що означає центр захисту прав людини, що цей центр буде робити у разі порушення?
відкривати кримінальні справи, ходити до суду, чи просто співчувати? І хіба це не робота поліціїї?
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29.07.2024 18:40 Відповісти
ввословлювати озобоченність і робити пальцем АйЯйЯй
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29.07.2024 19:23 Відповісти
тебе консультувати, щоб ти не баба з базару притензії викрикував, а шоб зміг їх правильно зформулювати і подати.
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29.07.2024 19:52 Відповісти
Імітація роботи за реальні гроші.
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29.07.2024 18:51 Відповісти
для продуктів української совкової школи да.
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29.07.2024 19:53 Відповісти
Совок завжди проти України.
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29.07.2024 20:27 Відповісти
так ти совок, згідно твоїм же коментам.
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29.07.2024 20:29 Відповісти
А для чого?

Є ЄСПЧ куди потрібно звертатись.

А ця з@лупа суто зливний бачок. Щоб люди йшли, жалілись, а з ними балачки балакали. І поки балакатимуть час спливатиме. Це все для того, щоб «забалакати» реальні порушення прав людей і не дати їм хід на вищому над законами України рівні.
Та ще й ООН. Установа «викликає довіру»)))))))
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29.07.2024 19:21 Відповісти
у вас є доступ щоб подати скаргу???у нас західні кордони на замку
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29.07.2024 19:24 Відповісти
тю, а що туди обов"язково пертись лічна? є дистанційні види звернення, і цей центр саме проконсультує.
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29.07.2024 19:54 Відповісти
а ти давай, я українці роблять у німеччині - дякувальники невиліковні.
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29.07.2024 20:04 Відповісти
Центр вимагатиме неофіційні грошики - хочете, щоб заява справді потрапила до реєстру -
треба зробити певний внесок.
А як ні, то можете вийти і подзвонити в трамвайну рейку.
Лубінці працюють тільки так.
А в корупції потім звинувачують чомусь українців....
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29.07.2024 20:04 Відповісти
вивчиш їх статут дій і матимеш, як відповісти. або не вивчиш і даватимеш.
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29.07.2024 20:05 Відповісти
ви ж спати не зможете, якщо на безкоштовній консультації, отрмавши нарешті потрібну інфу, не притарабаните опосля томозок.
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29.07.2024 20:11 Відповісти
Азвідки у вас така стастика ?
Самі ж і підтвердили, що здирництво процвітає.
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29.07.2024 20:13 Відповісти
очевидець. заїбали вже якщо чесно.
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29.07.2024 20:15 Відповісти
Якби це було правдою, ви б там не сиділи.
На ту смішну зарплату.
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29.07.2024 20:25 Відповісти
де там? нашим людям до сраки, яка в кого зарплата і що за них держава вже заплатила. їм головне спати спокіно. чого немає, якщо не поблагодарять.
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29.07.2024 20:30 Відповісти
Та ніхто тебе не ...бав, ти таким уродився! Мавпа трухлява...
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30.07.2024 06:03 Відповісти
від лоха українсткого чую. ти за кордон явно ніколи не вилазив, тому такий обмежений. у твоєму випадку тобі краще дрочити ніж по клаві стукати. за вумного б зійшов.
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30.07.2024 09:45 Відповісти
да дуже процвітає у німців здирництво. приходиться дякування ловити на підльоті до німця, щоб не позорили націю.
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29.07.2024 20:34 Відповісти
Питання № 1 яких ви людей збираєтесь захищати ? №2 від кого цих людей збираєтесь захищати ? № 3 за чий кошт ви збираєтесь захищати людей ? № 4 звідки у вас кошти на цей гоноровий офіс і вгодовані хар'ї і прикиди явно не з шматексу ?
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29.07.2024 20:02 Відповісти
статтю читай - оон дав
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29.07.2024 20:06 Відповісти
1. Захищати будуть своїх людей - лубінців усіх мастей.
2. Від інших лубінців.
3. За кошти українців або за європейські гранти.
4. Харі вгодовані, бо до такого єврокорита допускають лише лубінців.
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29.07.2024 20:12 Відповісти
ти че зарплатний? чи тебе просто пучить від безмоглості?
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29.07.2024 20:16 Відповісти
Випий чогось заспокійливого. Якщоце допоможе.
Ти, мабуть Лубінець.
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29.07.2024 20:23 Відповісти
я просто знаю, що таке консультаційний цент в цивілізації. але ви все перегадите своїм дякуваннями.
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29.07.2024 20:32 Відповісти
а є таки барани, яких відправляють отримати знання, а вони не йдуть. а чого мені на 6 місцяв курс, а машці лише 2 тижні. та того, що ти тупа, тобі треба 6 місяців. а Машка вумніша, їй два тижні достатньо. ні я, я не хочу, хочу буди турою. на тебе схожа.
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29.07.2024 20:38 Відповісти
ти ще забув сказати, що я кауап. бо саме з таким розвитком як у тебе, на протиріччя називають опонента кацапом. і ви ж ніколи непідете туди, щоб скласти собі думку по закінчунню спілкування. бо ти вже собі засрав голову совковими бабо-лавочними хвантазіями.
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29.07.2024 20:43 Відповісти
Уся держвертикаль України складається з лубінців.
До чого тут якісь кацапи ???
Хто робив документи на земельну ділянку, чи ще щось - той добре знає,
як лубінці уміють викручують руки.
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29.07.2024 21:01 Відповісти
ти хочеш сказати, що ти ламаєш матрицю і не будеш вапеть і банить мене як кацапа за те, що в мене не така думка, як у тебе? ууу, щось новеньке. і якось адмін у відпусці чи шо.
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29.07.2024 23:23 Відповісти
черга велика?
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29.07.2024 21:46 Відповісти
Очередное отделение шапито...
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30.07.2024 12:03 Відповісти
 
 