Окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсон, постраждав чоловік

Російські війська сьогодні, 29 липня, атакували Дніпровський район Херсону.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона постраждав чоловік, який перебував у кафе.



42-річний потерпілий дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні для надання меддопомоги.

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Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, війська РФ атакували Херсон близько 17:00.

Також він зазначив, що кількість поранених внаслідок учорашнього скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсону збільшилася до трьох.



Так, сьогодні до медиків звернувся чоловік 1986 р.н. У нього вибухова травма і уламкове поранення ноги. Стан легкий. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.



Загалом учора через обстріли з боку російських окупаційних військ поранень зазнали 14 мирних жителів громади.

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