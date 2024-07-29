Окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсон, постраждав чоловік
Російські війська сьогодні, 29 липня, атакували Дніпровський район Херсону.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона постраждав чоловік, який перебував у кафе.
42-річний потерпілий дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні для надання меддопомоги.
Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, війська РФ атакували Херсон близько 17:00.
Також він зазначив, що кількість поранених внаслідок учорашнього скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсону збільшилася до трьох.
Так, сьогодні до медиків звернувся чоловік 1986 р.н. У нього вибухова травма і уламкове поранення ноги. Стан легкий. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
Загалом учора через обстріли з боку російських окупаційних військ поранень зазнали 14 мирних жителів громади.
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