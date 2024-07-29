УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6418 відвідувачів онлайн
Новини
5 901 84

Україна годує 400 млн людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 млн, - Пріцкер

Україна годує 400 млн людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 млн, - Пріцкер

Сьогодні сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі. Країна має можливість збільшити цю цифру до 600 мільйонів. 

Про це під час брифінгу у Києві, 29 липня, розповіла спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

У спецпредставниці поцікавилися, які сектори економіки України потребують інвестування зараз.

Відповідаючи, Пріцкер наголосила на декількох сферах, які мають перспективні можливості. Зокрема, сюди вона віднесла сільське господарство.

"Сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів. Це величезні можливості, і тепер, коли Чорне море функціонує, ви бачите величезний експорт не тільки сільськогосподарської продукції, а й металів, що також допомогло збільшити доходи держави і сприяло зростанню економіки", - сказала спецпредставниця.

Також до сфер, які мають можливості для розвитку, Пріцкер віднесла енергетичний сектор, будівництво, транспорт і логістику, технології та оборонну промисловість. 

Читайте також: США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, – спецпредставниця Пріцкер

Крім того, за словами посадовиці, ще однією галуззю, яка відкриває великі можливості в Україні є критичні мінерали. 

Під час брифінгу Пріцкер також сказала, що компанії США в сфері оборони вже мають з Україною 4-5 угод, які або вже закриті, або перебувають у процесі реалізації, щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг.

Читайте також: Пенні Пріцкер йде з посади спецпредставниці США з економічного відновлення України

Автор: 

сільське господарство (716) США (22455) Пріцкер Пенні (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Тобто 400 млн.негрiв в змозi нагодувати, а 10 млн. жебракiв у власнiй країнi - нє ?
показати весь коментар
29.07.2024 20:46
+14
А ***** така держава, де чиновники крадуть, а люди, якi чесно сплачували податки, жебракують?
показати весь коментар
29.07.2024 21:17
+13
Но 5 потужных манагеров кормить уже не в состоянии, вычистите их!!
показати весь коментар
29.07.2024 20:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но 5 потужных манагеров кормить уже не в состоянии, вычистите их!!
показати весь коментар
29.07.2024 20:43 Відповісти
Я тут все сперечалась з трампістами бувшими руськими-єврєями - а виявляється вони праві . Потрібна земля України .для дерибану між учасниками і співпречетними - не люди .Коли вони зійдуться на територіях-тоді й війна буде припинена .
показати весь коментар
29.07.2024 22:11 Відповісти
так і є як вивозили фріци черноземЮ так їхні нащадки-втікачі з рейху з америки все ще жадають українського зерна та чернозьому через підконтрольні маланські конторки оон... нічого не змінилось
показати весь коментар
29.07.2024 22:30 Відповісти
Так моя мама з трьома сестрами й братом ( студенти та випускники школи)1941-го та бабусею, спочатку підвозили тачками мішки з чорноземом в вагони, а потім тими вагонами їх вивезли в Германію
показати весь коментар
29.07.2024 22:37 Відповісти
На яких олігархів працює депутат Железняк (партія народжена спонсорами українського штибу соросяндії -олігархами Пінчуком та Фіалою)

На яких олігархів працює депутат Железняк
Агробізнес - найзаможніший сектор української економіки, що є №1 за експортною виручкою, а його частка у ВВП України була найвищою і становила понад 10% у 2021 році. Ставши депутатом, перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, знайшов у ньому фінансові джерела для себе та фракції "Голос".

З якими впливовими людьми в агросекторі можна пов'язати Ярослава Железняка? Це можна простежити по його законотворчій роботі, а також по його публічних виступах.
Більше інформації на порталі Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak
показати весь коментар
29.07.2024 22:39 Відповісти
до НМЕЧЧИНИ встигла виправити ...
показати весь коментар
29.07.2024 23:23 Відповісти
Тобто 400 млн.негрiв в змозi нагодувати, а 10 млн. жебракiв у власнiй країнi - нє ?
показати весь коментар
29.07.2024 20:46 Відповісти
Нашару ніхто нікого годувати не буде. Всі хитрожопі не хочуть платити податки починаючи від торгаша на ринку до олігарха. Інші шаряться по шарашкиним конторам і працюють без оформлення, потім коли старіють йдуть руку протягувати за пенсію до держави, так же і заробітчани шараяться-шаряться по білу світу і нічого не платять в бюджет України, а тоді коли вже не в змозі працювати звертаються за пенсіями. А де державі брати гроші коли податки не платять ще й чиновники обкрадають те що є?
показати весь коментар
29.07.2024 21:13 Відповісти
А ***** така держава, де чиновники крадуть, а люди, якi чесно сплачували податки, жебракують?
показати весь коментар
29.07.2024 21:17 Відповісти
Люди і є держава. Які люди така й держава. Нічого на дзеркало кивати коли рожа крива. Зрозумів, умник?!
показати весь коментар
29.07.2024 22:11 Відповісти
Держава - це лише апарат чиновників.
показати весь коментар
29.07.2024 22:15 Відповісти
Держава це є люди. Без людей чиновникам не було б шо красти. Ще раз, для особо одарьонних. Які люди така й держава.
показати весь коментар
29.07.2024 22:19 Відповісти
Люди в цій державі ні на що не впливають, тобто все-таки це держава чиновників та кланів.
показати весь коментар
29.07.2024 22:23 Відповісти
Як не впливають? А хто в 2010-му та 2019-му до влади то зеків то клованів приводив?
показати весь коментар
30.07.2024 09:43 Відповісти
Вибір одного лайна над іншим лайном раз у 5 років - єдине на що впливає. А далі терпіти лише.
показати весь коментар
30.07.2024 14:36 Відповісти
Ну якщо вибирають лайно, і життя їх нічому не вчить то...
показати весь коментар
30.07.2024 14:46 Відповісти
В олігархічній клановій державі чиновників нікого іншого обрати неможливо.
показати весь коментар
30.07.2024 14:58 Відповісти
Ну нинішнього то вибрали...
показати весь коментар
30.07.2024 15:56 Відповісти
Всіх вибрали до нього теж. Всі довели державу до кінця існування.
показати весь коментар
30.07.2024 16:09 Відповісти
Це ще раз підтверджує те шо я казав раніше. Які люди така й держава.
показати весь коментар
30.07.2024 16:16 Відповісти
Так, а чого ти тут мучишся? Їдь до *****, там харашо тобі буде.
показати весь коментар
30.07.2024 16:34 Відповісти
Ті хто захищає свою Батьківщину Герої, а ти просто підАр.
показати весь коментар
30.07.2024 18:17 Відповісти
Де це ти підАр побачив, що я примазуюсь до тих хто на фронті? Тоді що хлопці захищають віддаючи своє життя? Це ще раз доказує шо ти просто підАр гнойний.
показати весь коментар
30.07.2024 19:16 Відповісти
Всі хитрожопі не хочуть платити податки починаючи від торгаша на ринку до олігарха. А де державі брати гроші коли податки не платять ще й чиновники обкрадають те що є?

Торгаші, чиновники, олігархі.... Всі. А що ж тоді є держава, якій нема де брати гроші? Віртуальна субстанція?
показати весь коментар
30.07.2024 01:43 Відповісти
В 2020 році податкове навантаження в Україні становило 34,3% від ВВП. Для порівняння: Польща 33,9%, Іспанія 33,7%, Великобританія 33,3%, Ізраіль 32,7%, Канада 32,2%, Японія 30,6%, Швейцарія 28,5%, США 27,1%, Білорусь 25,1%, Росія 24,2%.
То хто не платить податки?
показати весь коментар
30.07.2024 19:21 Відповісти
Н-да, можливо в Китаї з десяток негрів і набереться! То і їм української пшениці щось перепаде!
показати весь коментар
30.07.2024 08:39 Відповісти
Пфф, виходячи з того, як Костюк со товаришами гуляв в Альпах, то ми годуємо десятка два поважних латифундистів
показати весь коментар
29.07.2024 20:46 Відповісти
А давайте згадаємо ХТО приймав закон про землю?Вже в часи зеленої блдоти . Й яким його прийняли - а саме такім який потрібен нашим олігархам старим та новим вже чисто латифундистам. Перед війною як забагатилися саме в аграрному бізнесі ВЖЕ багаті? За новим законом обікравши права людей з наділами. Ахмєтов та Бєня в тому числі на першому місці.
показати весь коментар
29.07.2024 22:46 Відповісти
Названо 18 найбагатших аграрних бізнесменів України-2021 рік

https://agronews.ua/news/nazvano-18-najbagatshyh-agrarnyh-biznesmeniv-********/

показати весь коментар
29.07.2024 22:53 Відповісти
Зовсім здуріла? Мало нам годувати своїх підсвічників при владі (чого тільки один стефанчук вартий), мало нам війни з московитами, так ще й ми повинні годувати усяких папуасів у той час коли вони будуть їздити у москву та з ****** обійматись?
показати весь коментар
29.07.2024 20:47 Відповісти
І хто ж це ми- такі горді і красиві, які зобов'язалися усяких папуасів годувати? Та ще й безкоштовно! Були ж колись в Україні буряки по 500 ц. з гектара і українців гречкосіями називали! А українська пшениця всім подобається, навіть рисоїдам і не за юані, чи драхми, а за дзвінку міжнародну валюту. А вона Україні не потрібна?
показати весь коментар
30.07.2024 08:49 Відповісти
це повна срака, бо перепахали все що не можна.
показати весь коментар
29.07.2024 20:48 Відповісти
Вважаючи як живуть українці, в то важко повірити. А де цікаво ідуть всі ці гроші які мають отримувати українці за то що годують 400 млн ???
показати весь коментар
29.07.2024 20:50 Відповісти
Потужним манагерам ЗЄ по кишеням.
показати весь коментар
29.07.2024 20:54 Відповісти
Всі стратегічні підприємства, землі, опинилися в приватних руках, Кучма придумав грандіозний дерибан під назвою приватизація, та зі своїми друзями роздерибанив державне майно, люди користувалися різними послугами, а при кучмі раптом людям стало нічого не поттрібне, давайте все продамо...також підприємства працівникам будували житло. Розпродаж майна це ліквідаія держави, що залишиться, приватизацію потрібно зупинити, підприємства, землі повинні приносити прибуток державі
показати весь коментар
29.07.2024 21:11 Відповісти
держава нездатна нічим керувати та ефективно заробляти
це лише купа бюрократів
показати весь коментар
29.07.2024 21:15 Відповісти
Тогда в власність держави потрібно повернути вісь житловий фонд який громодяне отримали безкоштовно.
показати весь коментар
29.07.2024 22:10 Відповісти
Виженіть окупантів з України і тоді поговоримо про годування!
показати весь коментар
29.07.2024 20:50 Відповісти
400 млн?! А чому тоді в нас дорожчі продукти ніж у світі і менші доходи? То ми виходить раби , які працюють на ці 400 млн?
показати весь коментар
29.07.2024 20:51 Відповісти
Дамбас карміл всю Україну
показати весь коментар
29.07.2024 20:52 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 21:38 Відповісти
Та ладно!!!

Ми одного ЗЄрмака прогодувати не можемо.
Стільки жере, що на ЗСУ волонтерити з своєї кишені 3 рік доводиться.
показати весь коментар
29.07.2024 20:53 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 20:54 Відповісти
Гарні М І Ш Е Н І!
показати весь коментар
29.07.2024 23:16 Відповісти
годуємо 400 млн людей..та ЗЕбанду
показати весь коментар
29.07.2024 20:54 Відповісти
Україна повинна годувати півмільярда українців
показати весь коментар
29.07.2024 20:55 Відповісти
Що вона курить.
показати весь коментар
29.07.2024 20:57 Відповісти
Та мабуть тiсно спiлкувалася з Найпотужним
показати весь коментар
29.07.2024 21:01 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 20:59 Відповісти
Поки ми всіх годуємо....
Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень, - Мінфін Станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд.

https://biz.censor.net/n3502158
показати весь коментар
29.07.2024 21:14 Відповісти
а ніхто і не говорив, що гроші дають Україні, а не власникам зерна...
показати весь коментар
29.07.2024 21:17 Відповісти
Отож бо й воно, маючи ресурси та можливості, керманичі-пожирачі податків, організували все так, що держава гола й боса з протягнутою рукою
показати весь коментар
29.07.2024 21:26 Відповісти
А українців годують обіцянками та занепокоєннями.
показати весь коментар
29.07.2024 21:44 Відповісти
5 процентів з цих голодних в ЗСУ і все буде рівно. Чому таких ідей ніхто не продумає. ********* ж найманців набирає по всьому світу.
показати весь коментар
29.07.2024 21:53 Відповісти
Не гоніть на Пріцкер. Жінка каже, що є. А коментатори тут влучно сказали, що своїх прокормити не можуть (мабуть не хочуть).
показати весь коментар
29.07.2024 21:56 Відповісти
Пішла нах@й.Ми годуємо,нас вбивають і Атакмс но може бити по мордору.
показати весь коментар
29.07.2024 22:09 Відповісти
Все це дуже красиво. Україна! Але в реалі це не Україна. В бюджет вона від цього годування дістає мізер. Зерно скуплено новітніми олігархами за безцінь, продане через фірми в офшорі, і в Україну гроші не повертаються. Банальний дерибан для вивезення коштів на золоті парашути для Зе-команди.
показати весь коментар
29.07.2024 22:12 Відповісти
насправді Україну деребанили не з 2019 року, а з 1991 року. Дерибан сповільнився з 2014 по 2019, але зеленський та його шобла переплюнули усіх попередників разом взятих.
показати весь коментар
29.07.2024 22:17 Відповісти
не зовсім так. з приходом Порошенка в Україні масово почастішали випадки рейдерства с/г підприємств за участі і підтримці правоохоронних органів. особисто був свідком протестів проти цього свавілля.
показати весь коментар
29.07.2024 23:06 Відповісти
скажи хто організовував протести , і можна на всі 100% знати чий Ти особистий свідок
показати весь коментар
29.07.2024 23:22 Відповісти
починається. ну давай, називай. Час, місце і назву підприємства.
показати весь коментар
29.07.2024 23:46 Відповісти
Ще відбулися рейдерські захвати недобудованих ЖК принаймні в Києві
показати весь коментар
30.07.2024 07:15 Відповісти
А завдяки підарам у владі українці живуть як жебраки.
показати весь коментар
29.07.2024 22:13 Відповісти
космічні ціни на продукти в Україні і дурнуватий ПДВ на найнеобхідніші товари - ось реальне відношення влади до власного народу
показати весь коментар
29.07.2024 22:15 Відповісти
Ask not for whom the bell tolls - it tolls for Ukraine
показати весь коментар
29.07.2024 22:21 Відповісти
Ага, звичайних фермерів ТЦК на фарш відправили. А тепер з якогось дива з 400 млн до 600 кормири буде, тобто зростання на 50 відсотків. Це ще з якого бодуна?
Хіба що американські компанії, які поскупали землю тепер будуть в 2 рази більше випрацьовувати.
показати весь коментар
29.07.2024 22:18 Відповісти
Якщо Сполучені Штати значно збільшать допомогу, війська не завжди будуть відступати.
https://www.yahoo.com/news/russia-says-stopped-drone-barrage-094116833.html
https://www.yahoo.com/news/russia-makes-breakthroughs-eastern-ukraine-110607467.html
показати весь коментар
29.07.2024 22:25 Відповісти
Щас вам абзяны спасибо скажут .
показати весь коментар
29.07.2024 22:44 Відповісти
нагадує "Донбас годує Україну". нікого ми не годуєм, їдять вони самі і своїми ротами за власні кошти, або за кошти країн донорів та благодійних організацій. українці самі годуються за кошти європейців і американців.
показати весь коментар
29.07.2024 22:59 Відповісти
Читаю тут якісь дивні коменти. Ви дійсно вважаете, що її турбує доля пересічних українців і для цього вона приїжджає? Хто, Пенні Пріцкер із клану Пріцкерів?

Сім'я Пріцкер - одна з найбагатших у світі, їхні загальні статки, за даними Forbes, перевищують $30 млрд. Джерело багатства - Hyatt Hotels Corp. Станом на 20 липня 2020 року в мережу Hyatt входило понад 900 готелів у 45 країнах на шести континентах.

Усього в родині Пріцкерів 11 мільярдерів. Найбагатші - венчурний інвестор Карен, 62 ($4,3 млрд), нинішній глава сімейного клану і виконавчий директор Hyatt Том, 70 ($3,6 млрд), керівник інвесткомпанії The Pritzker Group Ентоні, 59 ($3,5 млрд), губернатор Іллінойсу від Демократичної партії Джей Роберт, 55 ($3,4 млрд) і ексміністр торгівлі США Пенні, 61 ($2,7 млрд).
показати весь коментар
30.07.2024 02:02 Відповісти
не заздріть, вони ж з бюджету не крали?
показати весь коментар
30.07.2024 05:20 Відповісти
А до чого тут "не заздріть"? Я і не казав, що вони крали, я сказав, що не слід очікувати від таких людей, а вона на хвилинку - спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, турботи про інтереси України, пересічних українців. Тільки своі особисті інтереси, своя кишеня.

Нормально так:

У спецпредставниці поцікавилися, які сектори економіки України потребують інвестування зараз.

"Сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів.
Величезний експорт не тільки сільськогосподарської продукції, а й металів
Також до сфер, які мають можливості для розвитку, Пріцкер віднесла енергетичний сектор, будівництво, транспорт і логістику, технології та оборонну промисловість.
Крім того, за словами посадовиці, ще однією галуззю, яка відкриває великі можливості в Україні є критичні мінерали...."

Тобто, Пріцкери вирішують долю української економіки, майбутній розвиток країни... ну звісно ж інтересах українців.))
показати весь коментар
30.07.2024 05:57 Відповісти
я не розумію шо поганого у її словах
а те шо недра України віддали за копійки ахметовим та пінчукам - питання до виборців ку-чмо
показати весь коментар
30.07.2024 07:03 Відповісти
Радость какая *****. Отнесемся с понимаем и затянем пояса. Потужно-незламно войдём в положение.
показати весь коментар
30.07.2024 08:43 Відповісти
Я не розумію, чому розкричалися в коментарях. Її спитали які галузі економіки є привабливими для інвестицій, вона і відповіла. Вона ж не на панщину всіх гоне, а каже що при ІНВЕСТИЦІЯХ Україна може виробляти більше с/г продукції і продавати її. За гроші блін. Що тут поганого? Он Ізраїль в напівпустелі збирає великі врожаї, а Україна, сидячі на чорноземах, не використовує їх максимально ефективно. Те, як Україна регулює с/г трейдерів і дозволяє не платити їм податки це вже інше питання, до якого ця пані не має відношення. Це треба у своєї влади питати, чому так багато продаємо, а в бюджет іде недуже
показати весь коментар
30.07.2024 08:52 Відповісти
Кормит 400 000 000 а половина Украины голоднчые
показати весь коментар
31.07.2024 13:27 Відповісти
 
 