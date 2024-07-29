Україна годує 400 млн людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 млн, - Пріцкер
Сьогодні сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі. Країна має можливість збільшити цю цифру до 600 мільйонів.
Про це під час брифінгу у Києві, 29 липня, розповіла спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
У спецпредставниці поцікавилися, які сектори економіки України потребують інвестування зараз.
Відповідаючи, Пріцкер наголосила на декількох сферах, які мають перспективні можливості. Зокрема, сюди вона віднесла сільське господарство.
"Сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів. Це величезні можливості, і тепер, коли Чорне море функціонує, ви бачите величезний експорт не тільки сільськогосподарської продукції, а й металів, що також допомогло збільшити доходи держави і сприяло зростанню економіки", - сказала спецпредставниця.
Також до сфер, які мають можливості для розвитку, Пріцкер віднесла енергетичний сектор, будівництво, транспорт і логістику, технології та оборонну промисловість.
Крім того, за словами посадовиці, ще однією галуззю, яка відкриває великі можливості в Україні є критичні мінерали.
Під час брифінгу Пріцкер також сказала, що компанії США в сфері оборони вже мають з Україною 4-5 угод, які або вже закриті, або перебувають у процесі реалізації, щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг.
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На яких олігархів працює депутат Железняк
Агробізнес - найзаможніший сектор української економіки, що є №1 за експортною виручкою, а його частка у ВВП України була найвищою і становила понад 10% у 2021 році. Ставши депутатом, перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, знайшов у ньому фінансові джерела для себе та фракції "Голос".
З якими впливовими людьми в агросекторі можна пов'язати Ярослава Железняка? Це можна простежити по його законотворчій роботі, а також по його публічних виступах.
Більше інформації на порталі Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak
Торгаші, чиновники, олігархі.... Всі. А що ж тоді є держава, якій нема де брати гроші? Віртуальна субстанція?
То хто не платить податки?
https://agronews.ua/news/nazvano-18-najbagatshyh-agrarnyh-biznesmeniv-********/
це лише купа бюрократів
Ми одного ЗЄрмака прогодувати не можемо.
Стільки жере, що на ЗСУ волонтерити з своєї кишені 3 рік доводиться.
Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень, - Мінфін Станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд.
https://biz.censor.net/n3502158
Хіба що американські компанії, які поскупали землю тепер будуть в 2 рази більше випрацьовувати.
https://www.yahoo.com/news/russia-says-stopped-drone-barrage-094116833.html
https://www.yahoo.com/news/russia-makes-breakthroughs-eastern-ukraine-110607467.html
Сім'я Пріцкер - одна з найбагатших у світі, їхні загальні статки, за даними Forbes, перевищують $30 млрд. Джерело багатства - Hyatt Hotels Corp. Станом на 20 липня 2020 року в мережу Hyatt входило понад 900 готелів у 45 країнах на шести континентах.
Усього в родині Пріцкерів 11 мільярдерів. Найбагатші - венчурний інвестор Карен, 62 ($4,3 млрд), нинішній глава сімейного клану і виконавчий директор Hyatt Том, 70 ($3,6 млрд), керівник інвесткомпанії The Pritzker Group Ентоні, 59 ($3,5 млрд), губернатор Іллінойсу від Демократичної партії Джей Роберт, 55 ($3,4 млрд) і ексміністр торгівлі США Пенні, 61 ($2,7 млрд).
Нормально так:
У спецпредставниці поцікавилися, які сектори економіки України потребують інвестування зараз.
"Сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів.
Величезний експорт не тільки сільськогосподарської продукції, а й металів
Також до сфер, які мають можливості для розвитку, Пріцкер віднесла енергетичний сектор, будівництво, транспорт і логістику, технології та оборонну промисловість.
Крім того, за словами посадовиці, ще однією галуззю, яка відкриває великі можливості в Україні є критичні мінерали...."
Тобто, Пріцкери вирішують долю української економіки, майбутній розвиток країни... ну звісно ж інтересах українців.))
а те шо недра України віддали за копійки ахметовим та пінчукам - питання до виборців ку-чмо