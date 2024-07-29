Україна годує 400 млн людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 млн, - Пріцкер

Сьогодні сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі. Країна має можливість збільшити цю цифру до 600 мільйонів.

Про це під час брифінгу у Києві, 29 липня, розповіла спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

У спецпредставниці поцікавилися, які сектори економіки України потребують інвестування зараз.

Відповідаючи, Пріцкер наголосила на декількох сферах, які мають перспективні можливості. Зокрема, сюди вона віднесла сільське господарство.

"Сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів. Це величезні можливості, і тепер, коли Чорне море функціонує, ви бачите величезний експорт не тільки сільськогосподарської продукції, а й металів, що також допомогло збільшити доходи держави і сприяло зростанню економіки", - сказала спецпредставниця.

Також до сфер, які мають можливості для розвитку, Пріцкер віднесла енергетичний сектор, будівництво, транспорт і логістику, технології та оборонну промисловість.

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Крім того, за словами посадовиці, ще однією галуззю, яка відкриває великі можливості в Україні є критичні мінерали.

Під час брифінгу Пріцкер також сказала, що компанії США в сфері оборони вже мають з Україною 4-5 угод, які або вже закриті, або перебувають у процесі реалізації, щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг.

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