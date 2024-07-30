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Командування ДШВ спростувало фейк про ліквідацію Десантно-штурмових військ як окремого роду військ ЗСУ

дшв

Командування Десантно-штурмових військ спростувало інформацію про нібито ліквідацію ДШВ, як окремого роду ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ.

"Десантно-штурмові війська протягом всього збройного протистояння з агресором успішно виконують бойові завдання на найважливіших та найнебезпечніших ділянках фронту. Не маючи змоги перемогти на полі бою, ворог посилює психологічний тиск на особовий склад Десантно-штурмових військ з метою зниження їх боєздатності та значущості у цій війні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на окремих інформаційних ресурсах поширюється інформація про нібито існуючі плани щодо переформування бригад Десантно-штурмових військ в штурмові бригади Сухопутних військ та ліквідації Десантно-штурмових військ, як окремого роду ЗСУ.

У пресслужбі наголошують, що Десантно-штурмові війська залишаються невід’ємною і самостійною складовою Збройних сил України та продовжать розвиватися як окремий рід військ, що закріплено у Візії Десантно-штурмових військ та затвердженій Стратегії розвитку Десантно-штурмових військ ЗСУ до 2035 року.

"Не вірте фейковій інформації", - закликають у ДШВ.

Читайте: Командира 80-ї бригади ДШВ Ішкулова призначать на вищу посаду, - Десантно-штурмові війська

Автор: 

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...коли при владі дермак та його підопічний, нестабільний-неповносправний пересідєнт, подібні фейки від кацапів та гнидні вкиди-тести з Банкової були й будуть..
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30.07.2024 01:37 Відповісти
Два таваріща-Бубон і Просирський просто убирають з шляху тих, хто реально і безпосередньо бачить нездалих керівників,
Наведу аналогію. На початку війни, Василєвскій став нач.ОперУ Генштабу. Його зам генерал Ільїн вважав, що його обійшли по службі і писав доноси на Васілєвського. Прямо Молотову, який був 2 особою в державі. І Молотов постійно ставив вопрос про звільнення. Весною 1942 року Молотов збирався вояжувати в ненависні йому Лондон і НьюЙорк, сталін запропонував взяти Ільїна і оцінити його, пройде, значить буде стояти вопрос по Васілєвскому. В Лондоні під час тривоги Ільїн злякався і замість бомбосховища сіганув у вікно і зламав кінцівку. Після повернення в Москву його звільнили з Генштабу і перевели в АГШ. Нє оправдал довєрія.
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30.07.2024 03:49 Відповісти
1. Ну и какое отношение имеет этот высер к атаке на моск тыла? "Не змогли зламати ЗСУ, будуть ламать тил" (с)
2. А почему вы считаете, что людей нужно назначать по выслуге, а не по способностям? Залужный тоже стал главкомом не в порядке очереди.
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31.07.2024 09:52 Відповісти
А ще був такий туз, як Штеменко. Двічі був розжалуваний, позбавлявся чину генерала-армії. В 1941 році,будучи підполковником, став старшим оперативним офіцером при Сталіну. У 1952 році був звільнений з поста нач ГШ і перший раз розжалуваний. Як писав Васілєвський, який тоді був військовим міністром, це стало несподіванкою. Сам Сталін йому пояснив, що надоїло читати доноси від Штеменка на Васілєвського. Всьо пішет і пішет, а сам вродє нєпрічастний. А другий раз розжалували, коли будучи нач. ГРУ у 1957 році створив спецназ ГРУ без рішення Інстанції. В кількості 2000 чол. Це вже з маршалом Жорою.
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30.07.2024 04:02 Відповісти
Цю інформацію поширює депутат СН Мар'яна і спростовувати повинен Сирський і Генштаб, а не командування ДШВ...
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30.07.2024 08:11 Відповісти
 
 