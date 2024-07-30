Командування ДШВ спростувало фейк про ліквідацію Десантно-штурмових військ як окремого роду військ ЗСУ

Командування Десантно-штурмових військ спростувало інформацію про нібито ліквідацію ДШВ, як окремого роду ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ.

"Десантно-штурмові війська протягом всього збройного протистояння з агресором успішно виконують бойові завдання на найважливіших та найнебезпечніших ділянках фронту. Не маючи змоги перемогти на полі бою, ворог посилює психологічний тиск на особовий склад Десантно-штурмових військ з метою зниження їх боєздатності та значущості у цій війні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на окремих інформаційних ресурсах поширюється інформація про нібито існуючі плани щодо переформування бригад Десантно-штурмових військ в штурмові бригади Сухопутних військ та ліквідації Десантно-штурмових військ, як окремого роду ЗСУ.

У пресслужбі наголошують, що Десантно-штурмові війська залишаються невід’ємною і самостійною складовою Збройних сил України та продовжать розвиватися як окремий рід військ, що закріплено у Візії Десантно-штурмових військ та затвердженій Стратегії розвитку Десантно-штурмових військ ЗСУ до 2035 року.

"Не вірте фейковій інформації", - закликають у ДШВ.

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