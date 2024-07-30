Командування ДШВ спростувало фейк про ліквідацію Десантно-штурмових військ як окремого роду військ ЗСУ
Командування Десантно-штурмових військ спростувало інформацію про нібито ліквідацію ДШВ, як окремого роду ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ.
"Десантно-штурмові війська протягом всього збройного протистояння з агресором успішно виконують бойові завдання на найважливіших та найнебезпечніших ділянках фронту. Не маючи змоги перемогти на полі бою, ворог посилює психологічний тиск на особовий склад Десантно-штурмових військ з метою зниження їх боєздатності та значущості у цій війні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на окремих інформаційних ресурсах поширюється інформація про нібито існуючі плани щодо переформування бригад Десантно-штурмових військ в штурмові бригади Сухопутних військ та ліквідації Десантно-штурмових військ, як окремого роду ЗСУ.
У пресслужбі наголошують, що Десантно-штурмові війська залишаються невід’ємною і самостійною складовою Збройних сил України та продовжать розвиватися як окремий рід військ, що закріплено у Візії Десантно-штурмових військ та затвердженій Стратегії розвитку Десантно-штурмових військ ЗСУ до 2035 року.
"Не вірте фейковій інформації", - закликають у ДШВ.
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Наведу аналогію. На початку війни, Василєвскій став нач.ОперУ Генштабу. Його зам генерал Ільїн вважав, що його обійшли по службі і писав доноси на Васілєвського. Прямо Молотову, який був 2 особою в державі. І Молотов постійно ставив вопрос про звільнення. Весною 1942 року Молотов збирався вояжувати в ненависні йому Лондон і НьюЙорк, сталін запропонував взяти Ільїна і оцінити його, пройде, значить буде стояти вопрос по Васілєвскому. В Лондоні під час тривоги Ільїн злякався і замість бомбосховища сіганув у вікно і зламав кінцівку. Після повернення в Москву його звільнили з Генштабу і перевели в АГШ. Нє оправдал довєрія.
2. А почему вы считаете, что людей нужно назначать по выслуге, а не по способностям? Залужный тоже стал главкомом не в порядке очереди.