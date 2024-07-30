У Києві невідомі спалили авто для евакуації поранених 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ. ФОТО

У понеділок, 29 липня, в Києві троє невідомих спалили автомобіль для евакуації поранених 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила керівниця медслужби бригади Вікторію Ковач.

Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили", - повідомила вона.

За її словами, автомобіль було придбано за кошти, зібрані волонтерами.

"Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", - написала Ковач.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони.

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