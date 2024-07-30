УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6503 відвідувача онлайн
Новини
24 174 176

У Києві невідомі спалили авто для евакуації поранених 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ. ФОТО

У понеділок, 29 липня, в Києві троє невідомих спалили автомобіль для евакуації поранених 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила керівниця медслужби бригади Вікторію Ковач.

Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили", - повідомила вона.

За її словами, автомобіль було придбано за кошти, зібрані волонтерами.

"Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", - написала Ковач.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові затримали двох чоловіків, які палили авто військовослужбовців

Підпал авто
Підпал авто

Автор: 

Київ (19405) підпал (667) 3 Окрема штурмова бригада (417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
Адєса, Киев, Львов - ждуни-ватніки знову заворушились, знову контра підіймає голову. Вкотре непокаране зло підсилюється. А де ж поліція, яка заброньована від фронту? Де наші слідчі, наші Шерлоки? Сплять?
показати весь коментар
30.07.2024 06:52
+37
Кримінальну справа тільки відкрита, підозрюваний вину заперечує, суд не завершився,
зате у поліціїї вже нагороди
показати весь коментар
30.07.2024 07:06
+35
У Києві забагато поліції яка нічого не робить. А також високих слів,що це столиця, яка потребує захисту від ворога, а самі машини ЗСУ знищують,мають підприємства ворога, жопоблок в Раді і зеболото
показати весь коментар
30.07.2024 06:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мусора в ночі сцять виходити на вулицю..бо там лячно...ходять підпальщики, товпи закладчиків......500ксцикунів.
показати весь коментар
30.07.2024 08:57 Відповісти
Ну ДФТГшники ж нам не потрібні,поліція нас героїчно охороняє всю комендантську годину.
показати весь коментар
30.07.2024 17:39 Відповісти
Таке стало можливим тільки при цій антимайданній, проросійській, мародерній і чужій для України владі. А навіщо розпіарені тут спецслужби СБУ, поліції та інших служб, коли кацапи на відстані, через інтернет вербують тупориле населення для знищення нашої техніки? А це підрив морального стану хлопців і дівчат, які приїхавши з передової, отримують ніж в спину від ніби своїх. Попробув щось написти проти пана Асфальта, як відрзу приїдуть СБУ і прокуратура, виб'ють двері, проведуть обшуки, щось підкинуть і закриють. А тут свавілля через інтернет кацапів, фактично відкрито другий фронт в тилу по знищенню техніки, по побиттю військових, травля ТЦК.... Можливо і десь скоюються ще і гірші злочини проти військових, але нам про це не говорять. Ще раз підкреалюю, що таке можливо тільки при цій ганебній і просроченій владі. Бачите, що не спрвляєтеся, той йдіть подалі, та ні, вони вчепилися руками, зубами і іншими тілами, щоб нас донищити. Іншого я не бачу.
показати весь коментар
30.07.2024 09:22 Відповісти
Вы не можете управлять спамом?
показати весь коментар
30.07.2024 10:04 Відповісти
Легко.
показати весь коментар
30.07.2024 10:46 Відповісти
Якщо арештувати укр.героїв Дудіна,Червінського,то швидко справляються.
Якщо рос.диверсантів у центрі столиці,то руки не доходять.
показати весь коментар
30.07.2024 09:28 Відповісти
Дивно, чому автомашини військових бовтаються по всьому місту, а не стоять на місцях, що охороняються, виникає питання, як вони використовуються, і якщо якісь хлопчаки можуть їх спалити, то чомусь хтось не може закласти в них вибуховий пристрій.
показати весь коментар
30.07.2024 11:23 Відповісти
не гони. в кожному дворі стоять
показати весь коментар
30.07.2024 13:18 Відповісти
ну, і хто проти таку пидоту стріляти?
показати весь коментар
30.07.2024 10:19 Відповісти
не сцять так сильно через пару уйо6ків
інші десятки тисяч автівок ніхто не палить
просто знаймо, що таке явище існує
побачите - ламайте ноги або визивайте копів, кому що ближче
показати весь коментар
30.07.2024 10:28 Відповісти
підарня чортова!! Хлопці часто за свої гроші купляють ті автівки, скидуються, й люди допомагають, а якась йо*ана підарня їх палить.
показати весь коментар
30.07.2024 10:29 Відповісти
Якщо вата у владі, то і в країні ждуни, вата і путінпріді!
Розпеченим залізом випікать гниль, щоб не було чим підпалювать, бо рук немає!
показати весь коментар
30.07.2024 10:51 Відповісти
а чому поранених евакуюють на звичайних бусіках куплених на донати, а не переданих партнерами броневиках?
показати весь коментар
30.07.2024 10:56 Відповісти
це питання - "незручне"

краще ж брякнути про "опосередковано вбивають своїх співгромадян"
показати весь коментар
30.07.2024 14:38 Відповісти
Бо їх банально не вистачає. Як і всього іншого.
показати весь коментар
30.07.2024 17:19 Відповісти
То дайте водієві пістолет, і хай не кидає машину без нагляду.
Цю юну сволоту треба відстрілювати, бо з неї виросте неальний непотріб.
показати весь коментар
30.07.2024 11:00 Відповісти
підозррю, що підарасів, які це скоїли, кацапи завербували через телеграм, який так ******** зелений ********. отже, далі буде...
показати весь коментар
30.07.2024 11:02 Відповісти
Через телеграм, який був в телефоні, а зв'язок через інтернет. Треба заборонити і телефони, і телеграм, і обов'язково інтернет

*sarcasm*
показати весь коментар
30.07.2024 12:06 Відповісти
А якщо через Facebook, що тоді?^^
показати весь коментар
30.07.2024 13:56 Відповісти
Ну пусть беспредельщикам из ТЦК военные спасибо скажут,потому что народ теперь никак их не различает,бо все в одинаковой форме.Здесь никаких теорий заговоров и близко быть не может.Палят потому,что достаточно посмотреть за день "сводки" с Одессы,Харькова,и т.д...как кого то пакуют,бьют женщин и пр.. И я что то не видел ни одного военного,или представителя бригады,который бы это прилюдно осудил,или сказал в открытую-

"Хватит кошмарить людей предпенсионного возраста,которые оружия в жизни не держали.Нам не нужны на фронте такие "воины" которых силком пакуют в бусы.Если представители ТЦК действительно прошли фронт-ведите себя согласно законам и человеческим нормам по отношению к своим гражданам,а не уподобляйтесь русским *******,или обратитесь к врачам,если не можете обуздать "свой стресс".Мы воюем за одну страну и народ,который в большей своей части служить не обязан,согласно той же "замардованной конституции хотя бы просто потому,что многие делали себе военные карьеры и выходили на пенсию в 45лет.Где они теперь?? Где обученный запас до 60-ти??Это несколько сот тысяч. Обращаюсь к высшему военному руководству-В нашей стране почти 1млн армии..Почему на фронте некем заменить воюющих бойцов,когда большая часть сидит по тылам,блокпостам,а численность ТЦК уже перевалила 100тыс.." и и т.д и т.п...

-Но что то я не слышал никого,чтобы кто то честно об этом сказал...А по сему-происходит то,что происходит..
показати весь коментар
30.07.2024 11:18 Відповісти
чувак - мімо. Це малолєтки які за бабки вербуються фсб через телегу. Це всім і так ясно
показати весь коментар
30.07.2024 13:08 Відповісти
По малолеткам-питань нема..Таке є..Згоден..Їм сітуація у країні геть до лампочки,і окрім як за грощі,інтересу ніякого нема..Скотинякі-по іншому не скажеш.Но у Харькові і особисто в Одесі-ці речі як раз більше з за ТЦКшників. Війчьковим треба від цих "чортів" дістанціюватися,а не мовчати.Я говорю як є...В мене усі знайомі,за останні місяці просто "забили" на донати і допомогу військовим як раз з тієї причини,о якій написав вище...Таке з власним народом творити не треба..
показати весь коментар
30.07.2024 13:25 Відповісти
Наркомани.
показати весь коментар
30.07.2024 14:07 Відповісти
Если бы не тупорылые ТЦК - то малолеток за бабки было бы завербовать сложнее.

И это вина власти. И не столько за беззаконие в ТЦК, сколько за вечную путаницу.

То их нельзя снимать, "бо вiйcьковi", то они "мають право звертатись, бо держслужбовцi при виконаннi".

Либо пусть им выдают форму как почтальонам, коими по сути они и являются, либо пусть военные не плачут, что попадают и будут попадать под раздачу. Недовольных очень много, "це всім і так ясно", блокирование телеги - это всего лишь лечение поноса затыканием жпы.
показати весь коментар
30.07.2024 18:55 Відповісти
Це не ждуни і не ватніки, а малолітні ******, які за 300 гривень мати рідну продадуть
показати весь коментар
30.07.2024 12:04 Відповісти
Так, і як правило із залежностями. Такі люди є в будь-якому суспільстві, але зраду розганяють... хоча є підозра, що левова частка коментаторів сидить за парєбріком .
показати весь коментар
31.07.2024 08:56 Відповісти
Згідний з усім, окрім одного: "підпалом убивають військових, яких неможливо потім буде евакуювати". Ми на стільки звикли до того, шо еваки мають діставатись за волонтерські гроші, а не державою куплені, шо аж бісить: це саме ДЕРЖАВА винна у тому, шо не вистачає еваків. А малолєтніх уродів, шо за бабки РФ підпалюють машини - знайти і повісити за яйця.
показати весь коментар
30.07.2024 13:07 Відповісти
А я просто нагадаю що жорін підарас і винний у цькуванні Фаріон.
показати весь коментар
30.07.2024 13:14 Відповісти
Ага, проснулся себе такой Жорин, и думает "тааак, кого мне поцькувать сегод...о, Фарион".
Или может всё проще, и Жорин ответил на вброс?

Вам ведь знакомы термины "причины" и "следствия"? Жорин не сказал, а ответил.
показати весь коментар
30.07.2024 18:58 Відповісти
Жопін виконав вказівку опи - гавкнути.
показати весь коментар
31.07.2024 01:25 Відповісти
а может мшаины ТЦк палят ? нет ? харе ****.еть мол военные палят. скоро будут и мусаров и депутатов палить.
показати весь коментар
30.07.2024 13:17 Відповісти
Є варіанти як що спіймають

1) переломати ноги і сказти що так і було
2) на першу лінію штурмувати кацапськи окопи, що краще

Гавно в голові починається з прослуховання кацапського комеді клабу і іншого кацпського лайна типу музики. Нажаль таких ЛОШКІВ в Україні вистачає. Але при Зе клоуні з ними нічого не будуть робити.
показати весь коментар
30.07.2024 13:44 Відповісти
Гавно в голові починається з читання новин, де ватоголовi то акцизи на паливо та солодку воду пiдвищують, то вводять закони про вiдповiдальнiсть солдат, то повiстки в електроному виглядi хочуть втюхати, то ще щось. Гадаете це про РФ? Аахахха. Та нi, це вже про УНДР.
показати весь коментар
30.07.2024 19:00 Відповісти
Лапоть ти більше про свої болота хвилюйся.
показати весь коментар
30.07.2024 19:55 Відповісти
У мене в одеському болотi тут цiлий клуб "вполюй машину ЗСУшника - отримай портрет Путiна у подарунок".

Це ж таку локшину вам вiшають на вуха СБУшники?)
показати весь коментар
30.07.2024 21:03 Відповісти
Лапоть твої болота далеко від Одеси, сиди там і не вякай
показати весь коментар
31.07.2024 01:14 Відповісти
А ЩО ТАМ З БЛОКУАННЯМ ТЕЛЕГРАМУ В УКРАЇНІ ?
показати весь коментар
30.07.2024 13:45 Відповісти
Приблизительно как с блокированием хдрезки - всем пох
показати весь коментар
30.07.2024 21:04 Відповісти
Що автівка для евакуації робила в Києві? Може вона використовувалась взагалі не за призначенням? Десь на днях було відео, де для бусифікації використовують автівку швидкої.
показати весь коментар
30.07.2024 13:51 Відповісти
Яке твоє діло, що вона там робила? Ти що, не віриш нашим бійцям? Чи підпал будь-якої автівки - це так собі, невинна розвага?
показати весь коментар
30.07.2024 17:21 Відповісти
Піймати і розстріляти на місці.
показати весь коментар
30.07.2024 13:55 Відповісти
по-чесному, тцкашники мали б компенсувати, бо це - наслідки їх неадекватної діяльності
показати весь коментар
30.07.2024 14:33 Відповісти
Так в чём проблема, сделать яркую маркировку машинам ТЦК, будут жечь только их машины.
показати весь коментар
30.07.2024 15:04 Відповісти
Ну хорошо есть другой вариант, открыть границы и все недовольные уедут.
показати весь коментар
30.07.2024 15:10 Відповісти
а кто будет исполнять указы зеленых ? и кому зедебилы будут гречку впаривать ?
показати весь коментар
30.07.2024 16:29 Відповісти
Останутся сторонники Зеленского, так сказать цвет нации.
показати весь коментар
30.07.2024 17:30 Відповісти
одни уже свалили и сидят на шеи европейцев, лучше пускай и вторые свалят, тогда и сам зеля и его клуб зепиндосон убежит.
показати весь коментар
30.07.2024 17:51 Відповісти
Можно утверждать одно, закрытие границ ведёт к напряжению внутри страны, история Советов показала что это плохая идея.
показати весь коментар
30.07.2024 18:00 Відповісти
Какраз можно выявить тех ждунов и убить их или посадить в тюрьму. Никаких ганиц до окончания войны для ВОЕННООБЯЗАНЫХ открывать не будут-ведь это глупо. Нюхай дальше свой порошок
показати весь коментар
30.07.2024 18:09 Відповісти
Тогда не удивляйтесь что народ озверел, сидя в клетке. У людей должен быть выбор, принудиловка ни к чему хорошему не приведёт.
показати весь коментар
30.07.2024 18:15 Відповісти
ждуны и любители раши-они не могут озвереть. Ведь они прирожденные рабы))) Как и ты который слинял из Украины-ты сцикун и раб. И я за то чтобы зесь не имели право печатать свои высеры те кто не живет в украине. Ты -никто и лучше не возвращайся. А те военнобязаные кто пережил войну находясь за границей-те должны быть лишены гражданства и их имущество в украине должно быть конфтискованно в пользу ЗСУ. Поскольку таких как ты и российских ждунов меньшенство-никакого бунта не удет даже если ты очень хочешь антиукраинского бунта)))
показати весь коментар
30.07.2024 18:28 Відповісти
Ну тогда это вообще эпическая глупость, раздавать рабам оружие. Как ты думаешь на кого направит оружие раб?
показати весь коментар
30.07.2024 18:34 Відповісти
А що тут думати? На Московію подивись: на кого раби направляють зброю?
показати весь коментар
31.07.2024 00:18 Відповісти
как то писал, в УКРАЇНІ ще дуже багато ухилянтів, які зобов'язані обороняти державу Україну:
1. Працівники ТЦК та СП;
2. Працівники національної поліції;
3. Працівники СБУ;
4. Працівники національної гвардії;
5. Працівники державної митної служби;
6. Працівники державної прикордонної служби;
7. Працівники держспецтрансслужби;
8. Працівники державної податкової служби;
9. Працівники державної міграційної;
10. Працівники ДСНС;
11. Працівники прокуратури.
І всі обучені і добре володіють зброєю, і дали ПРИСЯГУ.

Влада зе-н*ркоманів замість гнати на фронт апсолютно здорових "биків" з непоганими державними зарплатами: мусорів, сбушників, податківців, митників, прокурорів, суддів, клерків з ОВА/РДА вирішила піти у "ва-банк" і гнати на фронт усіх найбідніших - сліпих, кривих, горбатих, з купою хронічних хвороб
показати весь коментар
30.07.2024 18:38 Відповісти
Тебе с таким менталитетом в рашку, возьмут с руками и ногами
показати весь коментар
31.07.2024 01:29 Відповісти
Границы открыты, дурачок кацапский. Реки, леса, поля, горы и тд. Бери матрас и хоть в Турцию плыви.
показати весь коментар
31.07.2024 02:40 Відповісти
війна скрізь, це тре визати: в кожному будинку є скоти, які в одну мить стануть русскімі. просто вони зара притихли. є багато гівна серед людей і це ось одні з таких.
показати весь коментар
30.07.2024 15:50 Відповісти
Спалити одного покидька на місці злочину - інші сто разів подумають, перш ніж таке коїти.
показати весь коментар
30.07.2024 17:13 Відповісти
ДФТГшники ж нам не потрібні?
Вони всі ухилянти,ходять по мирних містах зі зброєю,понтуються,хай на фронт їдуть.
Так?
По всій країні розігнали місцевих,вмотивованих людей,які робили БЕЗКОШТОВНО!!! роботу поліції,СБУ та допомогали ЗСУ.
Приклад київської ДФТГ Воля-патрулювання,антидронова робота,а потім ідітєнах ми без вас обійдемось.
показати весь коментар
30.07.2024 17:47 Відповісти
Я у себя на балконе поставил камеру под видеорегистратор чтобы записывала видео моего авто. Камера реагирует на вижение.Какие проблемы поставить авто-ловушки и камеры и чтобы полиция оперативно приезжала. И почему российские диверсванты свободно разгуливают по улицам в коменантскийчас? Явная недоработка полиции. Нужна премия в 30 тыс гривень за каждого убитого на месте российсого диверсанта. И медаль
показати весь коментар
30.07.2024 18:07 Відповісти
Под эти премии создадут фонд, наберут кучу бездельников с космическими зарплатами, в итоге всё бабло разворуют и никого не поймают.
показати весь коментар
30.07.2024 18:10 Відповісти
Закон треба приймати за такі дії -конфіскація квартири не залежно хто там ще проживає. Але про що я з нашим парламентом.
показати весь коментар
30.07.2024 19:26 Відповісти
Командир Трійки віддав наказ знищувати паліїв на місці,якби ще позаштатних мисливців з громадян набрали,я б долучився з задоволенням бо теж вважаю що з паліями боротись краще з 5,56 або 7,62,а не з 102
показати весь коментар
30.07.2024 20:56 Відповісти
У него нет полномочий отдавать такие "накази", если Зе об этом узнает, то этот командир сам под суд пойдет, и правильно.

А ты лучше с задоволенням долучайся до ЗСУ, тут у нас накази и повеселее отдают
показати весь коментар
30.07.2024 21:09 Відповісти
Палять вночі. Молоді сцикуни за копійки.
Оніжедєті?
Ладно. Батьки компенсують втрати.
Палію - паяльнік нишком...
показати весь коментар
30.07.2024 21:29 Відповісти
Менти не хочуть шукати паліїв, вони заброньовані і їх евакуйовувати не доведеться на цій машині. По Фаріон був наказ і відразу знайшли в іншому місті.
показати весь коментар
30.07.2024 21:43 Відповісти
Знайшли липу,навіть кулю не витягли з жертви.
показати весь коментар
31.07.2024 10:21 Відповісти
Цікаво,чому за неявку у ТЦК космічні штрафи ты винос майна,а за спалену автівку - ні.Парламент- він є в країні?Стосовно стрілянини та поламаних ніг - це маячня нереальна.
показати весь коментар
31.07.2024 01:17 Відповісти
Капець тут перепис зрадойобів і ватних ботів, сплетених у любовному екстазі... ФСБ платить наркоманам і всяким бомжам за підпали. Їх регулярно відловлюють, до того ж досить оперативно. Цілком природно під час війни, що кацапи будуть використовувати цю можливість, щоб РОЗКОЛЮВАТИ СУСПІЛЬСТВО. І тут миттєво починається: "Злочинна зелена прострочена влада", "удар у спину", "всю поліцію на фронт". Зеля звичайно та ще шляпа, але ви хоч башкой трохи подумали б (якщо звичайно ви все це не з РЯЗАНІ пишете, лол )
показати весь коментар
31.07.2024 08:43 Відповісти
Бездіяльність привладних та заробітчан суддівських за нікчемної реакції оточуючих громадян щодо таких злочинів, призводить до їх збільшення!!
Заблюрять морду, як спіймають, і на цьому ФСЬО…
показати весь коментар
31.07.2024 09:42 Відповісти
То є верх "слави" спецслужб,коли касапи вже навіть через інтернет,вербують собі і малих,і великих,для диверсій проти військових і не де-небудь,а в самій столиці.
Нехай будага похвалиться,що має такі можливості в Москві.Щоправда,в один час хвалилось,що має своїх людей в оточенні путіна,та армія має від того ноль.
показати весь коментар
31.07.2024 10:19 Відповісти
Дуже цікаво два моменти. Навіщо ганяти машину для ремонту більш ніж за 500 км. І чому вона очікувала ремонту на дитячому майданчику. Якщо то машина бригади, вона має ремонтуватися відповідними ремонтними підрозділами бригади. Тому здається тут хтось пи*дить...
показати весь коментар
02.08.2024 14:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 