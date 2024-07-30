У Києві невідомі спалили авто для евакуації поранених 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ. ФОТО
У понеділок, 29 липня, в Києві троє невідомих спалили автомобіль для евакуації поранених 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила керівниця медслужби бригади Вікторію Ковач.
Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили", - повідомила вона.
За її словами, автомобіль було придбано за кошти, зібрані волонтерами.
"Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", - написала Ковач.
Нагадаємо, СБУ та Нацполіція нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони.
Будь ласка, зачекайте...
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Якщо рос.диверсантів у центрі столиці,то руки не доходять.
інші десятки тисяч автівок ніхто не палить
просто знаймо, що таке явище існує
побачите - ламайте ноги або визивайте копів, кому що ближче
Розпеченим залізом випікать гниль, щоб не було чим підпалювать, бо рук немає!
краще ж брякнути про "опосередковано вбивають своїх співгромадян"
Цю юну сволоту треба відстрілювати, бо з неї виросте неальний непотріб.
*sarcasm*
"Хватит кошмарить людей предпенсионного возраста,которые оружия в жизни не держали.Нам не нужны на фронте такие "воины" которых силком пакуют в бусы.Если представители ТЦК действительно прошли фронт-ведите себя согласно законам и человеческим нормам по отношению к своим гражданам,а не уподобляйтесь русским *******,или обратитесь к врачам,если не можете обуздать "свой стресс".Мы воюем за одну страну и народ,который в большей своей части служить не обязан,согласно той же "замардованной конституции хотя бы просто потому,что многие делали себе военные карьеры и выходили на пенсию в 45лет.Где они теперь?? Где обученный запас до 60-ти??Это несколько сот тысяч. Обращаюсь к высшему военному руководству-В нашей стране почти 1млн армии..Почему на фронте некем заменить воюющих бойцов,когда большая часть сидит по тылам,блокпостам,а численность ТЦК уже перевалила 100тыс.." и и т.д и т.п...
-Но что то я не слышал никого,чтобы кто то честно об этом сказал...А по сему-происходит то,что происходит..
И это вина власти. И не столько за беззаконие в ТЦК, сколько за вечную путаницу.
То их нельзя снимать, "бо вiйcьковi", то они "мають право звертатись, бо держслужбовцi при виконаннi".
Либо пусть им выдают форму как почтальонам, коими по сути они и являются, либо пусть военные не плачут, что попадают и будут попадать под раздачу. Недовольных очень много, "це всім і так ясно", блокирование телеги - это всего лишь лечение поноса затыканием жпы.
Или может всё проще, и Жорин ответил на вброс?
Вам ведь знакомы термины "причины" и "следствия"? Жорин не сказал, а ответил.
1) переломати ноги і сказти що так і було
2) на першу лінію штурмувати кацапськи окопи, що краще
Гавно в голові починається з прослуховання кацапського комеді клабу і іншого кацпського лайна типу музики. Нажаль таких ЛОШКІВ в Україні вистачає. Але при Зе клоуні з ними нічого не будуть робити.
Це ж таку локшину вам вiшають на вуха СБУшники?)
1. Працівники ТЦК та СП;
2. Працівники національної поліції;
3. Працівники СБУ;
4. Працівники національної гвардії;
5. Працівники державної митної служби;
6. Працівники державної прикордонної служби;
7. Працівники держспецтрансслужби;
8. Працівники державної податкової служби;
9. Працівники державної міграційної;
10. Працівники ДСНС;
11. Працівники прокуратури.
І всі обучені і добре володіють зброєю, і дали ПРИСЯГУ.
Влада зе-н*ркоманів замість гнати на фронт апсолютно здорових "биків" з непоганими державними зарплатами: мусорів, сбушників, податківців, митників, прокурорів, суддів, клерків з ОВА/РДА вирішила піти у "ва-банк" і гнати на фронт усіх найбідніших - сліпих, кривих, горбатих, з купою хронічних хвороб
Вони всі ухилянти,ходять по мирних містах зі зброєю,понтуються,хай на фронт їдуть.
Так?
По всій країні розігнали місцевих,вмотивованих людей,які робили БЕЗКОШТОВНО!!! роботу поліції,СБУ та допомогали ЗСУ.
Приклад київської ДФТГ Воля-патрулювання,антидронова робота,а потім ідітєнах ми без вас обійдемось.
А ты лучше с задоволенням долучайся до ЗСУ, тут у нас накази и повеселее отдают
Оніжедєті?
Ладно. Батьки компенсують втрати.
Палію - паяльнік нишком...
Заблюрять морду, як спіймають, і на цьому ФСЬО…
Нехай будага похвалиться,що має такі можливості в Москві.Щоправда,в один час хвалилось,що має своїх людей в оточенні путіна,та армія має від того ноль.