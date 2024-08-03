31 ОМБр вимагає не знімати з посади комбрига Андрія Усанова: Вищому командуванню не потрібна правда щодо стану справ з ділянки фронту. ВIДЕО
Начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади виступають проти рішення головнокомандувача щодо заміни командира 31-ої ОМБр полковника Андрія Усанова.
Про це вони заявили у відповідному зверненні до командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, інформує Цензор.НЕТ.
"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени, для нього на першому місці - життя кожного з нас, саме тому командир 31-ої ОМБр полковник УСАНОВ Андрій Юрійович неугодний вищому командуванню ЗСУ та його знімають з посади. Начальники служб та командири підрозділів виступають проти такого рішення головнокомандувача", - йдеться у зверненні.
Також наголошується, що полковник УСАНОВ Андрій Юрійович професійний військовий, офіцер-десантник, командир, який має повагу та авторитет серед підлеглого йому особового складу бригади, якому довіряють та під командуванням якого готовий іти в бій кожен військовослужбовець 31 ОМБр. Командир, який ефективно планує та веде бойові дії, який раціонально використовує людський ресурс та цінує кожного і кожну. Під його керівництвом бригада досягала значних успіхів, що неодноразово відзначалося вищим командуванням.
"Але, на жаль, вищому командуванню не потрібна правда, щодо дійсного стану справ з ділянки фронту, який мужньо під командуванням полковника УСАНОВА тримають наші бійці, яких залишилось крайнє мало, та замість того, щоб поповнювати піхотні батальйони мобілізаційним ресурсом, командування приймає рішення замінити командира бригади, що являється не раціональним та безсенсовним, так як боєздатність підрозділів від цього не підвищиться, а снаряди до гаубиць не зʼявляться. Цим своїм рішенням, значно знизиться морально-психологічний стан та бойовий дух бригади, та підірветься довіра до вищого командування.
Просимо залишити командиром 31-ої окремої механізованої бригади полковника УСАНОВА Андрія Юрійовича!" - наголошують начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади.
Звільнення Еміля Ішкулова з посади командира 80-ї бригади ДШВ
Раніше командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова. Полковник Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року.
Згодом у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України заявили, що Еміля Ішкулова мають перевести на вищу посаду.
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Як Купола знімали, як 47 при контрнаступі записувала звернення... було багато звернень про ситуацію з управлінням в Бахмуті, та штурмами на пристріляні артою позиції і т.д.
Було багато чого але тут навіть ніхто не хотів того чути а говорили що то окремі випадки або звагалі Іпсо
Залізний Генерал на фоні коміка і членограя вигравав з відчутною різницею.
А тепер зебілля розраховує за допомогою русні утриматись у владі. А для цього треба здати позиції. Звільнення адекватних командирів якраз цьому посприяє.
То війна невдовзі закінчиться,
А воно той Шоблі не потрібно....
якось Так.
Залужного зняли - дуже вже покращився стан справ на фронті...?
Підпишеш мир-поїдеш послом.
Був хоч один дорослий в хаті, й того позбулися...
Русня вимагала здачі. Контрнаступ же успішно здали.
Що там, та, як там, на передовій, в ланці, батальйон+рота+взвод, їх не дуже і турбує, виключно за себе мислять… Можливо, до Дня незалежності, і нову посаду, буде змога, увірвати … подалі від передовою і не вдумуючися, про ВЗАЄМОДІЮ, Вогневу підтримку, зв'язок, розвідку, та інші, життєвонеобхідні заходи на ЛБЗ…
Заїжджене "іди покажи" у наших умовах може корелюватися лише з "не на часі!"
Тепер паркетні дєрмаки шукають винних - чому бійці відійшли, а не загинули, безглуздо до кінця захищаючи "точку на карті"?..
Очевидно шукають не те і не там.
Це вирок для будь якаго командира! Владі потрібна капітуляція !
Притому,жоден генерал не заявив протест,все як в сталінські часи: звільнили,лише без катувань,а щоб тихо сиділи,в т.ч. За.
Комбриги потрохи висловлюють незгоду,не більше.
Після комбригів,зермак візьметься за комбатів-100 процентів,
Рядові солдати нічого не вирішують,вони безправні.
Єдина надія на добробати і то,якщо не дадуться козирю в зуби.
"Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче щоб бійці і надалі сиділи в оточенні - до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі. Всі ми пам'ятаємо, чим закінчилося таке сидіння на "https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/16/7442188/ Зеніті "."
Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм".
Це той комбриг, шо "не віддав наказу на прорив"?
на коліна треба ставати
а взагалі - дуже сумно на таке дивитись
Це якраз комбати, бойові. Чи вам треба щоб на картинці всю бригаду зібрали?