31 ОМБр вимагає не знімати з посади комбрига Андрія Усанова: Вищому командуванню не потрібна правда щодо стану справ з ділянки фронту. ВIДЕО

Начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади виступають проти рішення головнокомандувача щодо заміни командира 31-ої ОМБр полковника Андрія Усанова.

Про це вони заявили у відповідному зверненні до командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, інформує Цензор.НЕТ.

"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени, для нього на першому місці - життя кожного з нас, саме тому командир 31-ої ОМБр полковник УСАНОВ Андрій Юрійович неугодний вищому командуванню ЗСУ та його знімають з посади. Начальники служб та командири підрозділів виступають проти такого рішення головнокомандувача", - йдеться у зверненні.

Також наголошується, що полковник УСАНОВ Андрій Юрійович професійний військовий, офіцер-десантник, командир, який має повагу та авторитет серед підлеглого йому особового складу бригади, якому довіряють та під командуванням якого готовий іти в бій кожен військовослужбовець 31 ОМБр. Командир, який ефективно планує та веде бойові дії, який раціонально використовує людський ресурс та цінує кожного і кожну. Під його керівництвом бригада досягала значних успіхів, що неодноразово відзначалося вищим командуванням.

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"Але, на жаль, вищому командуванню не потрібна правда, щодо дійсного стану справ з ділянки фронту, який мужньо під командуванням полковника УСАНОВА тримають наші бійці, яких залишилось крайнє мало, та замість того, щоб поповнювати піхотні батальйони мобілізаційним ресурсом, командування приймає рішення замінити командира бригади, що являється не раціональним та безсенсовним, так як боєздатність підрозділів від цього не підвищиться, а снаряди до гаубиць не зʼявляться. Цим своїм рішенням, значно знизиться морально-психологічний стан та бойовий дух бригади, та підірветься довіра до вищого командування.

Просимо залишити командиром 31-ої окремої механізованої бригади полковника УСАНОВА Андрія Юрійовича!" - наголошують начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади.

Звільнення Еміля Ішкулова з посади командира 80-ї бригади ДШВ

Раніше командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова. Полковник Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року.

Згодом у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України заявили, що Еміля Ішкулова мають перевести на вищу посаду.