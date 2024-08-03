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31 ОМБр вимагає не знімати з посади комбрига Андрія Усанова: Вищому командуванню не потрібна правда щодо стану справ з ділянки фронту. ВIДЕО

Начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади виступають проти рішення головнокомандувача щодо заміни командира 31-ої ОМБр полковника Андрія Усанова.

Про це вони заявили у відповідному зверненні до командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, інформує Цензор.НЕТ.

"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени, для нього на першому місці - життя кожного з нас, саме тому командир 31-ої ОМБр полковник УСАНОВ Андрій Юрійович неугодний вищому командуванню ЗСУ та його знімають з посади. Начальники служб та командири підрозділів виступають проти такого рішення головнокомандувача", - йдеться у зверненні.

Також наголошується, що полковник УСАНОВ Андрій Юрійович професійний військовий, офіцер-десантник, командир, який має повагу та авторитет серед підлеглого йому особового складу бригади, якому довіряють та під командуванням якого готовий іти в бій кожен військовослужбовець 31 ОМБр. Командир, який ефективно планує та веде бойові дії, який раціонально використовує людський ресурс та цінує кожного і кожну. Під його керівництвом бригада досягала значних успіхів, що неодноразово відзначалося вищим командуванням.

Також читайте: Командир 80 бригади ДШВ Ішкулов про своє звільнення: На посаду мене не повернуть. Сказали, що треба "відпочити"

"Але, на жаль, вищому командуванню не потрібна правда, щодо дійсного стану справ з ділянки фронту, який мужньо під командуванням полковника УСАНОВА тримають наші бійці, яких залишилось крайнє мало, та замість того, щоб поповнювати піхотні батальйони мобілізаційним ресурсом, командування приймає рішення замінити командира бригади, що являється не раціональним та безсенсовним, так як боєздатність підрозділів від цього не підвищиться, а снаряди до гаубиць не зʼявляться. Цим своїм рішенням, значно знизиться морально-психологічний стан та бойовий дух бригади, та підірветься довіра до вищого командування.

Просимо залишити командиром 31-ої окремої механізованої бригади полковника УСАНОВА Андрія Юрійовича!" - наголошують начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади.

Звільнення Еміля Ішкулова з посади командира 80-ї бригади ДШВ

Раніше командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова. Полковник Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року.

Згодом у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України заявили, що Еміля Ішкулова мають перевести на вищу посаду.

Автор: 

звільнення (2667) 31 окрема механізована бригада (1)


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Топ коментарі
+64
Познімали професійне вище командування, взялись за нижчі ланки. Заважають створювати умови для оголошення мирного плану Зеленского "Зупинити війну"?
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03.08.2024 14:40
+40
пішла пізда по горбулям... бойових знімають- паркетних призначають
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03.08.2024 14:41
+39
дєрьмак із зеленим підором вирішили вже не ховатися, а тупо руйнувати військо ?!
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03.08.2024 14:43
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Познімали професійне вище командування, взялись за нижчі ланки. Заважають створювати умови для оголошення мирного плану Зеленского "Зупинити війну"?
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03.08.2024 14:40 Відповісти
Зеленський і к, ще хочуть підсилити повноваження військової поліції. Щоб надати їм можливість арештовувати військовослужбовців за такі звернення у тому числі.
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03.08.2024 14:45 Відповісти
оманський (маланський) план - знищити ЗСУ, знищити Україну
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04.08.2024 11:34 Відповісти
Усамов, взагалі-то командує декілька місяців, змінивши колишнього старого маразматика
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04.08.2024 13:55 Відповісти
пішла пізда по горбулям... бойових знімають- паркетних призначають
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03.08.2024 14:41 Відповісти
Ні, на кону доля Неньки. Чія шкура виявиться важливішою для піанста, своя власна чи кацаперда сирського?А може й справді вже від дійсно непомірного навантаження в Зє кокуха поїхала?
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03.08.2024 14:49 Відповісти
кінопродюсеру і просроченому зе видніше кого призначати керувати українцями.
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03.08.2024 16:47 Відповісти
Щось занадто часто пішли такі звернення ... тенденція якась
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03.08.2024 14:42 Відповісти
Гордись, опудало псевдонауіоналістичне...
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03.08.2024 14:47 Відповісти
Ці звернення були завжди просто люди раніше не реагували на них ... тому що всі уже чекали на каву в Криму... в тому числі тут всі списували на Іпсо і взагалі говорили що не зрозуміло чи це орки не зняли

Як Купола знімали, як 47 при контрнаступі записувала звернення... було багато звернень про ситуацію з управлінням в Бахмуті, та штурмами на пристріляні артою позиції і т.д.
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03.08.2024 15:00 Відповісти
Було безліч звернень і про погану підготовку в центрах і про відсутність снарядів і що не дають відійти на другий рубіж оборони коли перший орки вже пристріляли артою і просто стирають позиції, і що новачки опиняються за місяць на передовій в складних місцях та гинуть...

Було багато чого але тут навіть ніхто не хотів того чути а говорили що то окремі випадки або звагалі Іпсо
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03.08.2024 15:06 Відповісти
Тенденція почалась коли єрмак звільнив Залужного, бо зебіл приревнував до його рейтингів.
Залізний Генерал на фоні коміка і членограя вигравав з відчутною різницею.
А тепер зебілля розраховує за допомогою русні утриматись у владі. А для цього треба здати позиції. Звільнення адекватних командирів якраз цьому посприяє.
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03.08.2024 16:18 Відповісти
Якщо Таких не знімати
То війна невдовзі закінчиться,
А воно той Шоблі не потрібно....
якось Так.
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03.08.2024 14:43 Відповісти
дєрьмак із зеленим підором вирішили вже не ховатися, а тупо руйнувати військо ?!
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03.08.2024 14:43 Відповісти
Тут вони перші. Пуйло медальку дасть.
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03.08.2024 14:54 Відповісти
Ото ж... Дєлают Україну і українців вмєстє
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03.08.2024 17:03 Відповісти
Усюди вже стирчить огидна пика Ємака (Зеленського), роги та копита...
Залужного зняли - дуже вже покращився стан справ на фронті...?
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03.08.2024 14:46 Відповісти
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03.08.2024 15:14 Відповісти
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03.08.2024 15:41 Відповісти
Генерал-лейтенант(фсб)---генерал-полковнику:
Підпишеш мир-поїдеш послом.
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04.08.2024 13:10 Відповісти
Безвугла все верещала, що в Залужного немає плану. Зараз за план мовчить, уже не треба.
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03.08.2024 15:38 Відповісти
Завжди дивувало - як можна вимагати якісь чіткій план (або плани) якщо невідомі вхідні дані (ресурси які будуть надані державою та партнерами). Це ж сам Нєтряпка заявив що йому ще треба розібратися - для чого Залужний пропонує мобілізувати людей (450-500 тис) до війська...
Був хоч один дорослий в хаті, й того позбулися...
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03.08.2024 15:51 Відповісти
Всі зебілів напружувало що він має план, але не ділиться з єрмаками.
Русня вимагала здачі. Контрнаступ же успішно здали.
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03.08.2024 16:20 Відповісти
зеленим важко з людьми, в яких корені тільки в Україні, їм краще коли походження з росії, папа і мама там, чи брат, як у подляка.
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05.08.2024 14:48 Відповісти
Було б добре так званих охфіцерів із вищого командування закинути на передок в окопи, до піхотинців. Нехай переймуть досвід та на власні очі побачать ситуацію на фронті, а не через паперові документи написані сраколизами
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03.08.2024 14:46 Відповісти
Типова позиція тих, хто ухопився за посади, на верхніх щаблях, ланки, бригада-оператКомандув+ГШ ЗСУ за гапрямом!!
Що там, та, як там, на передовій, в ланці, батальйон+рота+взвод, їх не дуже і турбує, виключно за себе мислять… Можливо, до Дня незалежності, і нову посаду, буде змога, увірвати … подалі від передовою і не вдумуючися, про ВЗАЄМОДІЮ, Вогневу підтримку, зв'язок, розвідку, та інші, життєвонеобхідні заходи на ЛБЗ…
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03.08.2024 14:55 Відповісти
Я їх не виправдовую ,я не в курсі, що в цій бригаді сталося. Але ця махновщина допомогала розбивати і перемогати ворога у 2022 і у 2014. А совецький порядок -"ти начальник- я дурак" ," Копати від мене до наступного дуба",- завжди дуже погано на результатах українцях сказується, не той в нас менталитет. Ми козаки по своєму складу, характеру, у тисках бюрократії українець в'яне. Це реальність, подобається це комусь чи ні. До того ж, маленька радяньска армія ніколи не переможе велику радянську армію. Мало того, стандарти НАТО теж більш гнучки, і дозволяють командирам самостійно приймати рішення на полі бою.
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03.08.2024 15:12 Відповісти
Іди покажи,яка має бути армія
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03.08.2024 18:41 Відповісти
Є військові, що мають досвід і бажання й можуть показати, але головний кадровик ОП проти.
Заїжджене "іди покажи" у наших умовах може корелюватися лише з "не на часі!"
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04.08.2024 18:28 Відповісти
Кацапізм Сирського вже вилазить назовні. Руйнують суки ЗСУ зсередини, бо не вдалося зломити в бою.
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03.08.2024 15:03 Відповісти
Умєров - родич Сирського, а 31-ша дещо специфічна (такі звірюги, що половині бояться автомата дати, не кажучі вже щоб техніку довірити)… Так що можливо йом підібрали щось більш гідне.
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04.08.2024 17:21 Відповісти
Там зняли, тут зняли. Зелене кодло готує капітуляцію. Пильнуймо!
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03.08.2024 15:04 Відповісти
Мабуть Гудер'яни з Манштейнами зі "слуг наріда" на підході....
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03.08.2024 15:10 Відповісти
Чемберлени з Деладьє в пєдіків на підході.
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03.08.2024 15:13 Відповісти
Коли звільняли Генерала із ЗСУ Бубон дав указівку звільнити всіх неугодних командирів бригад. Просирський волинив. Дерьмак дав указівку Мар'яні пуганути самого Просирського, і він відповів -єсть. Погрози подіяли. Для майбутньої імплєментації стамбульського договорняка дуету потрібні тільки безсловесні командири. Так бояться за свої пердаки.
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03.08.2024 15:17 Відповісти
І це на фоні мобілізації... П*зда
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03.08.2024 15:19 Відповісти
Я бачу іншу логіку. Спочатку зачистили адекватних генералів, тепер дійшли до комбригів, 3 штурмова теж на черзі, я думаю. Далі підуть по комбатам. І через рік армія просто розвалиться
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03.08.2024 15:41 Відповісти
Схоже стає зрозуміло для чого змінили Залужного на Кацапа Сирського. Перечекали й почали якісних командирів знімати, спочатку 80ка тепер 31 ОМБр.
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03.08.2024 15:49 Відповісти
Спочатку 24-та і це лише те що ми знаємо.а ще є багато звернень за зняття бовдурів-комбрігів.
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03.08.2024 16:18 Відповісти
10 днів тому 1 та 3 батальйони 31 ОМБр під Прогресом на Донеччині чудом не потрапили в оточення.
Тепер паркетні дєрмаки шукають винних - чому бійці відійшли, а не загинули, безглуздо до кінця захищаючи "точку на карті"?..
Очевидно шукають не те і не там.
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03.08.2024 16:01 Відповісти
Какой-то *****ц творится. Сегодня комбрига 1-й танковой сняли. Хотят еще снять комбрига 24-й.
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03.08.2024 16:05 Відповісти
Під його керівництвом бригада досягала значних успіхівДжерело:
Це вирок для будь якаго командира! Владі потрібна капітуляція !
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03.08.2024 16:05 Відповісти
У чому успіхи?
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04.08.2024 17:26 Відповісти
Так і йди нах гнида для чого сереш про це, чи ти розганяєш зраду кремлядь?
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03.08.2024 18:20 Відповісти
Відколи зняли Залужного все полетіло в *****.
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03.08.2024 16:27 Відповісти
звідти й не вилазили з 19-го, завдяки інтелекту 73% зебілів-вавививерженців.
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03.08.2024 17:32 Відповісти
Ну не знаю. 110 бригада тримала Прогрес 2 місяці. Поміняли на 31 бригаду - за два тижні Прогрес під кацапами.
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03.08.2024 17:46 Відповісти
Проценко, це видумка дєрьмака для здачі територій що одна бригада без резервів і підмоги має тримати певну територію...
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03.08.2024 18:22 Відповісти
Час міняти дєрьмаків і прастітутку чотириждиухилянта
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03.08.2024 18:19 Відповісти
Може вже пора зрадників називати зрадниками?
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03.08.2024 18:21 Відповісти
Ішак свідомо знищує ЗСУ. Безтопове чмо обезголовлює боєздатні частини та підрозділи. Ішаку до листопада треба здати всі території, які записані в конституції кацапстану. Бо інакше ***** не буде брати участі в ішаковому "саміті миру". Ішак вилазить із шкіри, щоб догодити ***** та здатись на його умовах.
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03.08.2024 19:02 Відповісти
Після зміщення вищого командного складу,зермак взявся за командирів бригад.
Притому,жоден генерал не заявив протест,все як в сталінські часи: звільнили,лише без катувань,а щоб тихо сиділи,в т.ч. За.
Комбриги потрохи висловлюють незгоду,не більше.
Після комбригів,зермак візьметься за комбатів-100 процентів,
Рядові солдати нічого не вирішують,вони безправні.
Єдина надія на добробати і то,якщо не дадуться козирю в зуби.
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04.08.2024 12:59 Відповісти
Щось нікого з медичної служби не має, і у АДН прапор не наш… Ось наш прапор
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04.08.2024 14:02 Відповісти
Це через несанкціонований вихід з оточення наших батів?
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04.08.2024 14:05 Відповісти
10 днів тому підрозділи 31-ї потрапили в оточення. Цитата:

"Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче щоб бійці і надалі сиділи в оточенні - до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі. Всі ми пам'ятаємо, чим закінчилося таке сидіння на "https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/16/7442188/ Зеніті "."

Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм".

Це той комбриг, шо "не віддав наказу на прорив"?
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04.08.2024 15:17 Відповісти
Добре те, що добре закінчується
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04.08.2024 16:06 Відповісти
Нужно было расчехляться когда убирали Залужного, позднее зажигание походу
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04.08.2024 15:29 Відповісти
не так просите царька

на коліна треба ставати

а взагалі - дуже сумно на таке дивитись
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04.08.2024 16:39 Відповісти
Якщо б звернення записали солдати, навіть би не сумнівався що знімають дарма. А ці штабні... у да, він їх "бездумно не кладе..." Мало інформації, щоб зробити висновки
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04.08.2024 17:35 Відповісти
Штабні на ППД лишилися.
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04.08.2024 19:45 Відповісти
Командири підрозділів у бригаді штабні?
Це якраз комбати, бойові. Чи вам треба щоб на картинці всю бригаду зібрали?
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04.08.2024 23:10 Відповісти
Руководство до дії - запам"ятайте прізвища цих видатних воїнів - це і є наша еліта , що прийняла на себе лють ворога і лють кланово-мафіозного кодла. Виборам бути, ми всіх пам"ятаємо , і мертвих і живих і нескорених.
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04.08.2024 21:24 Відповісти
Здається він своєю смертю не вмре...
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04.08.2024 23:08 Відповісти
як тільки підпишуть РУСКІЙ переМІРя дієрьмака на Майдан і четвертувати
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05.08.2024 04:33 Відповісти
 
 