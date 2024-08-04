УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9815 відвідувачів онлайн
Новини
2 387 32

Розміщення американських "Томагавків" у Німеччині є "надійним засобом стримування", - Бербок

Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок стала на захист угоди зі США щодо розміщення американських ракет великої дальності на території Німеччини, посилаючись на загрозу, яку Росія становить для європейської безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Формувати зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від путінської Росії", - зазначила вона.

Бербок зауважила, що зараз країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу - в ЄС, в НАТО і в Німеччині.

Також читайте: У МЗС Німеччини відповіли на погрози Путіна через "Томагавки": Нас не залякати такими заявами

"І це включає рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності", – додала вона.

Міністерка наголосила, що Німеччина потребує "надійного стримувального фактора" проти Росії, "який також захищає поляків, балтійські народи і фінів – наших партнерів, які мають прямий кордон з Росією і відчули на собі, як вона використовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці".

Також читайте: Розміщення ракет США в Німеччині необхідно для стримування Росії, - Пісторіус

Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіуса дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.

Своєю чергою диктатор Путін погрожує відмовитися від "одностороннього мораторію" на розміщення ударних засобів середньої та малої дальності у разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.

Автор: 

Німеччина (7320) ракети (4001) Анналена Бербок (455) Томагавк (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Не понимаю почему Тамагавки вызвали такой кипишь и столько оправдываний со стороны НАТО? тамагавки ето обычные дальнобойные ракеты. ***** же не оправдывается что его дальнобойные Калибры и др. ракеты размещены вдоль всех границ с НАТО. Мало того, ***** еще и тактическое ядерное оружие разместил в окупированной Беларашке прямо возле польской границы. Представляю какой бы виз был на Параше если бы США разместили ЯО в Харькове.
показати весь коментар
04.08.2024 11:37
+9
Та хрен ви запустите ті томагавки по засрашкі навіть якщо кацапські танки по Берліну кататимуться. Балачки самі.
показати весь коментар
04.08.2024 11:17
+6
Запуск 2-х штормів по окупантах в Криму https://t.me/pecherymordora356 https://t.me/pecherymordora356


З Днем Повітряних Сил
показати весь коментар
04.08.2024 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну шо кацапури, довийожувались до "Томахоків" у Дойчланді.
показати весь коментар
04.08.2024 11:00 Відповісти
Запуск 2-х штормів по окупантах в Криму https://t.me/pecherymordora356 https://t.me/pecherymordora356


З Днем Повітряних Сил
показати весь коментар
04.08.2024 11:02 Відповісти
Хто б сумнівався - а шоб в Украіні - рашка була б в ахуі
показати весь коментар
04.08.2024 11:11 Відповісти
Так шо, теперь можно лупить немецким оружием куда захотим? Или эта другое?
показати весь коментар
04.08.2024 11:12 Відповісти
Бачте, як навчаються на прикладі Української шобли95, цивілізовані держави!!
А могли б і асфальтувати, щось там… Аброхамія з шоблою, і на гудроні капєєчку намародерили… Так і сидять у ВРУ ..
показати весь коментар
04.08.2024 11:15 Відповісти
Бачимо, бронетехніки мало, артилерії також, *********** економіка яка в 20 раз більша української і в 2 рази більша за кацапську випускає обмаль, стратегічна авіація відсутня, тактичної обмаль, ЯЗ немає. Та німці ніц не робили в плані захисту держави при їх можливостях, тільки асфальт на автобанах стелили якраз
показати весь коментар
04.08.2024 12:42 Відповісти
Ну мабуть тому що в них американські бази є на території і американські фонди інвестували багато грошей в німецькі компанії та будуть захищати свої інвестиції...

А у амерів авіації більше чим у Китая та раші разом взяті причому частина вже ф35 та ф22 що технологічно перевищують ... Та і самі німці з 15 року активно розвиваютть авіацію були замовлені 30-Ф35 та 180-Тайфун

Та мабуть тому що більшість орківського ********* озброєння зроблено на в тому числі німецьких комплектуючих і без них вони просто не зможуть виготовляти озброєння

І щоб ви знали в доктрині Нато не передбачено широке використання бронетехніки та артилерії, більша ставка йде на авіацію, ракети і тепер дрони... на 2010 рік у них було 600 ракет Таурус.. в подальшому цифра невідома але думаю раз переозброюють авіацію то і ракети замовляють
показати весь коментар
04.08.2024 13:31 Відповісти
Авіації в орків на 24 лютого було в 10 разів більше як в нас, і це тільки кількісно, адже в нас окрім 40 річних Міг 29, Су 27 і Су 24 нічого не було, але наявність ППО практично нівелювала неспівставну перевагу рашистів у повітрі. США має перевагу в бортах але навіть близько не настільки як рашисти над нами, до Ф 35 є більше запитань як відповідей, була інформація минулого року що тільки третина з них повністю готова до експлуатації і вони мають якісь проблеми з двигунами.Та й взагалі з ************ у Заходу взагалі туго. Є думка, що наявного озброєння до їх літаків є на кілька тижнів боїв, а дальше вони впруться в колосальну їх нестачу, так як із снарядами до арти. Якщо б НАТО було в собі впевнене, воно так би не боялося ескалації у війні і недай бог прямого конфлікту. Адже вже за кілька тижнів його тривалості рухне міф про страшну їхню авіацію, окрім якої у них взагалі нічого немає майже
показати весь коментар
04.08.2024 16:54 Відповісти
А воно і не боїться ескалації... це все лапша пересічним, воно просто не хоче конфронтації щоб екпорт ресурсів з раші дешевше ринку не припинився... і в них не почала рости інфляція... тому що всі банки вже хочуть знижувати ставку... а для цього потрібна стабільність цін на певний період

З якими ************ туго у Нато?? тільки у німців під 1000 різних ракет на 2010 рік а ще 10 років вони накопичували...

У орків немає ефективних протирадарних ракет, ті що є "аналогов нєт".... якби були війна б мала зовсім інший розв'язок уже давно... тому не порівнюйте літаки та ракети 5 покоління з 4 поколінням... Ф35 то для ураження наземних цілей для знешкодження авіації та ППО Ф22 ....

Та і взагалі що відбувається з орківським ППО від Хаймарсів вже побачили по Криму. нагадаю вам що тільки Польща замовила 486 пускових установок...

Ніхто на заході не збирається воювати м'ясом, їм люди потрібні для економіки... то лиш совкові послідовники воюють танками та артою і живою силою якщо іншого немає
показати весь коментар
04.08.2024 18:04 Відповісти
А ще нагадаю що Каби на 90 км та велика кільксть розвідувальних беспілотників у орків зявились тільки в 23 році і були б вони в 22 в такій кількості також не факт що ситуація було б такою самою....

Ті ж буки які були основною одиницею ППО в 22 році не дістають на 90 км... тому що багато с300 втратили на початку війни...
показати весь коментар
04.08.2024 18:09 Відповісти
Почнемо з того що в Німеччини взагалі немає крилатих ракет стратегічного призначення типу Х 101/Томагавк як і стратегічних бомбардувальників щоб їх запускати і не тільки в німців, а й в британців і французів і в Європі в цілому. Є в них в кожній по кілька сотень оперативно-тактичних Таурусів, Штормів і Скальпів - урізаних по дальності аналогів цих ракет для можливого пуску з винищувачів фронтової авіації. Не знаю жодного варіанту балістичних ракет типу Іскандер, чи аеробалістичних типу Кинджал в НАТО, ну хіба що американські АТАКАМС, які мають вдвоє меншу боєголовку і 300 км дальності проти 500 у Іскандера.
Та й рашисти мали на 24 лютого 3-4 тисячі Х55/101, Х22/32, Калібрів, Іскандерів, Оніксів + плюс щомісяця протягом 2 років випускають ще по 100-150 ракет цих типів, що в рази більше ніж всі країни НАТО разом взяті і ніяк не можуть завдати нам непоправної шкоди ними. А що зроблять кілька тисяч Томагавків і десь 2000 Таурусів, Штормів/Скальпів, які навіть з території України мало що досягнуть на рфії? Вони нанесуть ще набагато менший крон промисловості й енергетиці рашки, ніж вона нанесла Україні. В НАТО це знають і прекрасно розуміють свої можливості.
А щодо мобілізації населення там взагалі галяк, думаю одна Країна призве більше чоловіків, ніж Німеччина, Франція і Британія разом взяті
показати весь коментар
04.08.2024 18:58 Відповісти
Просто у вас є автомобіль ви будете сваритись чи навіть битись з єдиним ділером запчастин до них без яких ваш автомобіль перестане їздити???

Без компонентів озброєння виготовлених західними компаніями орки не зможуть виготовляти ні ракети ні літаки ні беспілотники... навіть Китай не зможе тому що все обладнання для виготовлення процесорів в косооких нідерландської компанії

І ще одну річ ви забули с400 не збиває Атакамси а Патріот збиває і Іскандери і Онікси і навіть Кинжали
показати весь коментар
05.08.2024 00:28 Відповісти
Та хрен ви запустите ті томагавки по засрашкі навіть якщо кацапські танки по Берліну кататимуться. Балачки самі.
показати весь коментар
04.08.2024 11:17 Відповісти
Томагавк у лобі ворога - найкращий аргумент добросусідства.
Давно пора, і треба шмальнути ним, щоб пуйло само побачило, як це працює.
показати весь коментар
04.08.2024 11:23 Відповісти
Надійний засіб стримування це мати волю застосувати "Томагавки". Зброї у вас і так достобіса але кацапня знає що ви ссикуни, тому радійте що Німеччину прикриває Польша.
показати весь коментар
04.08.2024 11:26 Відповісти
Якої зброї в них достобіса? Бронетехніки, арти і випуск *********** на смішно і рівні, враховуючи ті трильйони що блок НАТО тратить на збройні сили. Кілька сот Шторм шедов, скальп і таурусів з високоточної зброї і все, та кацапи по нас вже 5000 таких і потужніших ракет по нас випустили. Томагавк спасуть всіх? Та й цих томагавків в самих амерів не більше ніж ракет Х і калібрів було у кацапів і яких не хватило щоб зламати маленьку Україну. Про що взагалі мова
показати весь коментар
04.08.2024 12:50 Відповісти
Ракети розмістили США, у них цілі долини зброї - бронетехніки, лікаків, тощо.
показати весь коментар
04.08.2024 12:55 Відповісти
Саме тому вони Україні їх і не дають-щоб не було надійного стримування.
показати весь коментар
04.08.2024 11:36 Відповісти
Не понимаю почему Тамагавки вызвали такой кипишь и столько оправдываний со стороны НАТО? тамагавки ето обычные дальнобойные ракеты. ***** же не оправдывается что его дальнобойные Калибры и др. ракеты размещены вдоль всех границ с НАТО. Мало того, ***** еще и тактическое ядерное оружие разместил в окупированной Беларашке прямо возле польской границы. Представляю какой бы виз был на Параше если бы США разместили ЯО в Харькове.
показати весь коментар
04.08.2024 11:37 Відповісти
ЯЗ на ракетоносіях середньої дальності збільшує вірогідність ЯВ. Через те, що час підльоту вимірюється секундами на відміну від континентальної балістики, що летить іноді десятки хвилин то час на прийняття рішення удару у відповідь, чи відміни, практично нема. Тому випадки які вже ставалися раніше - хибні спрацювання радару та т.п. з більшою вірогідністю приведуть до ЯВ. Ще є питання націлення - континентальні звісно націлені на великі міста, бо знищити пускові до виходу ворожих ракет вони не встигнуть і їх з головою достатньо для стримування. Тому розміщувати ракети короткого підльоту ближче до границь має сенс тільки якщо ви збираєтесь завдавати удару на випередження, тобто почати першими як то демонстративно блефуючи робить підарашка.
Коротше вони серйозно але безрезультатно ескалюють замість того, щоб надати дозвіл ВСУ бити по території парашки їх ракетами, щоб змусило її прибрати свої подалі.
показати весь коментар
04.08.2024 15:44 Відповісти
От приклад ...різниця підходів , від 🤡, послалати всіх країнців нах шашликі на смерть ... чи бажати зберагти Державу, та Людей ...поставити Томагавки ...Комплименти Німеччині !!!👍
показати весь коментар
04.08.2024 11:56 Відповісти
А как эти ракеты спасут немцев? Это те же Storm Shadow. Что за детсад.
показати весь коментар
04.08.2024 12:07 Відповісти
А ви хочите спробувати ...? На зуб ?
показати весь коментар
04.08.2024 13:37 Відповісти
Уай баюсь.
показати весь коментар
04.08.2024 14:09 Відповісти
не совсем, Москва будет под прицелом.
показати весь коментар
04.08.2024 17:19 Відповісти
Он, як набігли дристуни московські, потеліпати причандалами у мережі та лайна накидати від прутіна!! Провокації для них, це ГОЛОВНЕ…
Дотримуймося інформГігієни, в балачках з оркам *****! Мийте руки!!
Дякуємо Західним партнерам за допомогу!
показати весь коментар
04.08.2024 13:01 Відповісти
Реальне стримування кацапні - це томагавки в Україні.
показати весь коментар
04.08.2024 13:17 Відповісти
зеленому підарасу це розкажить
показати весь коментар
04.08.2024 13:48 Відповісти
Бербок це не Шольц.
показати весь коментар
04.08.2024 14:15 Відповісти
В Україні їх тре розміщувати…
показати весь коментар
04.08.2024 16:15 Відповісти
Піхва з вухами! А дальні ракети в руках Українців - то не фактор стримування? То фактор ескалації?
Адольф Гітлер тарабанить кістками в домовині від таких діянь ТАКИХ своїх послідовників... сикливих і продажних.
показати весь коментар
04.08.2024 17:43 Відповісти
зауважила, що зараз країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу - в ЄС, в НАТО і в Німеччині. Джерело:

Зараз вашу країну захищає Україна, бо якщо би Україна "закінчилась за три дні" в лютому 22-го року, то ви би своїх ухилянтів зараз по всьому світу розповсюджували би. А розміщувати у себе з таким же успіхом для стримування можете хоч Зірку Смерті, русскаму чувашу із верхнєй єлатьми на це ***** - йому у вересні за підписання контракту будуть давать два з половиною мільйона фублєй.
показати весь коментар
04.08.2024 19:27 Відповісти
 
 