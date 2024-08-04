Розміщення американських "Томагавків" у Німеччині є "надійним засобом стримування", - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок стала на захист угоди зі США щодо розміщення американських ракет великої дальності на території Німеччини, посилаючись на загрозу, яку Росія становить для європейської безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Формувати зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від путінської Росії", - зазначила вона.
Бербок зауважила, що зараз країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу - в ЄС, в НАТО і в Німеччині.
"І це включає рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності", – додала вона.
Міністерка наголосила, що Німеччина потребує "надійного стримувального фактора" проти Росії, "який також захищає поляків, балтійські народи і фінів – наших партнерів, які мають прямий кордон з Росією і відчули на собі, як вона використовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці".
Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.
Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіуса дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.
Своєю чергою диктатор Путін погрожує відмовитися від "одностороннього мораторію" на розміщення ударних засобів середньої та малої дальності у разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.
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З Днем Повітряних Сил
А могли б і асфальтувати, щось там… Аброхамія з шоблою, і на гудроні капєєчку намародерили… Так і сидять у ВРУ ..
А у амерів авіації більше чим у Китая та раші разом взяті причому частина вже ф35 та ф22 що технологічно перевищують ... Та і самі німці з 15 року активно розвиваютть авіацію були замовлені 30-Ф35 та 180-Тайфун
Та мабуть тому що більшість орківського ********* озброєння зроблено на в тому числі німецьких комплектуючих і без них вони просто не зможуть виготовляти озброєння
І щоб ви знали в доктрині Нато не передбачено широке використання бронетехніки та артилерії, більша ставка йде на авіацію, ракети і тепер дрони... на 2010 рік у них було 600 ракет Таурус.. в подальшому цифра невідома але думаю раз переозброюють авіацію то і ракети замовляють
З якими ************ туго у Нато?? тільки у німців під 1000 різних ракет на 2010 рік а ще 10 років вони накопичували...
У орків немає ефективних протирадарних ракет, ті що є "аналогов нєт".... якби були війна б мала зовсім інший розв'язок уже давно... тому не порівнюйте літаки та ракети 5 покоління з 4 поколінням... Ф35 то для ураження наземних цілей для знешкодження авіації та ППО Ф22 ....
Та і взагалі що відбувається з орківським ППО від Хаймарсів вже побачили по Криму. нагадаю вам що тільки Польща замовила 486 пускових установок...
Ніхто на заході не збирається воювати м'ясом, їм люди потрібні для економіки... то лиш совкові послідовники воюють танками та артою і живою силою якщо іншого немає
Ті ж буки які були основною одиницею ППО в 22 році не дістають на 90 км... тому що багато с300 втратили на початку війни...
Та й рашисти мали на 24 лютого 3-4 тисячі Х55/101, Х22/32, Калібрів, Іскандерів, Оніксів + плюс щомісяця протягом 2 років випускають ще по 100-150 ракет цих типів, що в рази більше ніж всі країни НАТО разом взяті і ніяк не можуть завдати нам непоправної шкоди ними. А що зроблять кілька тисяч Томагавків і десь 2000 Таурусів, Штормів/Скальпів, які навіть з території України мало що досягнуть на рфії? Вони нанесуть ще набагато менший крон промисловості й енергетиці рашки, ніж вона нанесла Україні. В НАТО це знають і прекрасно розуміють свої можливості.
А щодо мобілізації населення там взагалі галяк, думаю одна Країна призве більше чоловіків, ніж Німеччина, Франція і Британія разом взяті
Без компонентів озброєння виготовлених західними компаніями орки не зможуть виготовляти ні ракети ні літаки ні беспілотники... навіть Китай не зможе тому що все обладнання для виготовлення процесорів в косооких нідерландської компанії
І ще одну річ ви забули с400 не збиває Атакамси а Патріот збиває і Іскандери і Онікси і навіть Кинжали
Давно пора, і треба шмальнути ним, щоб пуйло само побачило, як це працює.
Коротше вони серйозно але безрезультатно ескалюють замість того, щоб надати дозвіл ВСУ бити по території парашки їх ракетами, щоб змусило її прибрати свої подалі.
Дотримуймося інформГігієни, в балачках з оркам *****! Мийте руки!!
Дякуємо Західним партнерам за допомогу!
Адольф Гітлер тарабанить кістками в домовині від таких діянь ТАКИХ своїх послідовників... сикливих і продажних.
Зараз вашу країну захищає Україна, бо якщо би Україна "закінчилась за три дні" в лютому 22-го року, то ви би своїх ухилянтів зараз по всьому світу розповсюджували би. А розміщувати у себе з таким же успіхом для стримування можете хоч Зірку Смерті, русскаму чувашу із верхнєй єлатьми на це ***** - йому у вересні за підписання контракту будуть давать два з половиною мільйона фублєй.