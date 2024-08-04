Розміщення американських "Томагавків" у Німеччині є "надійним засобом стримування", - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок стала на захист угоди зі США щодо розміщення американських ракет великої дальності на території Німеччини, посилаючись на загрозу, яку Росія становить для європейської безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Формувати зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від путінської Росії", - зазначила вона.

Бербок зауважила, що зараз країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу - в ЄС, в НАТО і в Німеччині.

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"І це включає рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності", – додала вона.

Міністерка наголосила, що Німеччина потребує "надійного стримувального фактора" проти Росії, "який також захищає поляків, балтійські народи і фінів – наших партнерів, які мають прямий кордон з Росією і відчули на собі, як вона використовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці".

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Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіуса дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.

Своєю чергою диктатор Путін погрожує відмовитися від "одностороннього мораторію" на розміщення ударних засобів середньої та малої дальності у разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.