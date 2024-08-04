Атака Сил оборони по аеродрому "Морозовськ" в РФ. З’явилися супутникові знімки наслідків

У мережі з'явилися фото наслідків атаки українських дронів на російський аеродром "Морозовськ".

Відповідні знімки оприлюднили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), повідомляє Цензор.НЕТ.

На супутникових знімках Planet Labs від 4 серпня помітно наслідки атаки Сил оборони України на військовий аеродром окупантів "Морозовськ" у Ростовській області.

Зокрема, на фото можна побачити, що БпЛА були уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині летовища. Крім цього, на знімках видно сліди пожеж біля інших будівель та місць паркування російських винищувачів.

"Також можна зауважити, що через атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів", - додають розслідувачі.

Напередодні Генштаб повідомив, що у ніч на 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" (Ростовська область, РФ). Зокрема, повідомлялося про влучання в склади з боєприпасами, де серед іншого окупанти зберігали і керовані авіаційні бомби.

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