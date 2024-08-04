УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10631 відвідувач онлайн
Новини
9 970 11

Атака Сил оборони по аеродрому "Морозовськ" в РФ. З’явилися супутникові знімки наслідків

У мережі з'явилися фото наслідків атаки українських дронів на російський аеродром "Морозовськ".

Відповідні знімки оприлюднили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), повідомляє Цензор.НЕТ.

На супутникових знімках Planet Labs від 4 серпня помітно наслідки атаки Сил оборони України на військовий аеродром окупантів "Морозовськ" у Ростовській області.

Зокрема, на фото можна побачити, що БпЛА були уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині летовища. Крім цього, на знімках видно сліди пожеж біля інших будівель та місць паркування російських винищувачів.

Атака Сил оборони по аеродрому "Морозовськ" в РФ. З'явилися супутникові знімки наслідків

Атака Сил оборони по аеродрому "Морозовськ" в РФ. З'явилися супутникові знімки наслідків

Атака Сил оборони по аеродрому "Морозовськ" в РФ. З'явилися супутникові знімки наслідків

"Також можна зауважити, що через атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів", - додають розслідувачі.

Напередодні Генштаб повідомив, що у ніч на 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" (Ростовська область, РФ). Зокрема, повідомлялося про влучання в склади з боєприпасами, де серед іншого окупанти зберігали і керовані авіаційні бомби.

Дивіться також: У Ростовській області вночі лунали вибухи, виникла пожежа на військовому аеродромі. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4094) атака (338) аеродром (299) ЗСУ (7499)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
04.08.2024 22:07
+6
Хай квітне Українська Бавовна
показати весь коментар
05.08.2024 00:18
+4
Чого зє таки влюбльонний в сірського? щось інтимне?
показати весь коментар
04.08.2024 22:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
04.08.2024 22:06 Відповісти
Хм, лаконічно)
показати весь коментар
05.08.2024 09:12 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2024 22:07 Відповісти
Чого зє таки влюбльонний в сірського? щось інтимне?
показати весь коментар
04.08.2024 22:08 Відповісти
що згорить то не зогниє.
показати весь коментар
04.08.2024 22:09 Відповісти
Тирло
показати весь коментар
04.08.2024 22:10 Відповісти
А чому так довго чекали на світлини, хіба супутник Пританцули у ОПі чи спостерігав у прямому шефірі?
показати весь коментар
04.08.2024 23:36 Відповісти
Хай квітне Українська Бавовна
показати весь коментар
05.08.2024 00:18 Відповісти
наступний розйоб АБ відбудеться в Єйську або Приморсько-Ахтарську.
показати весь коментар
05.08.2024 00:31 Відповісти
Гарнюче!
показати весь коментар
05.08.2024 02:39 Відповісти
 
 