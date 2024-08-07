Речник Єврокомісії Стано про події у Курській області: Україна має право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по РФ

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, коментуючи події у Курській області РФ, заявив, що Україна має законне право захищатися, а також може бити по території країни-агресорки.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

Стано наголосив, що згідно з міжнародним правом Україна "має законне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території".

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - сказав речник Єврокомісії.

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

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