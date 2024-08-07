Речник Єврокомісії Стано про події у Курській області: Україна має право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по РФ
Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, коментуючи події у Курській області РФ, заявив, що Україна має законне право захищатися, а також може бити по території країни-агресорки.
Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
Стано наголосив, що згідно з міжнародним правом Україна "має законне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території".
"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - сказав речник Єврокомісії.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
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по направлєнію удара на курчатофф
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Спочатку нашвидку прочитав, як "ракетні системи, розроблені за Петра Першого (Петра I)."
який християнство повернув в Україну
пусть американцы атомное оружие отдадут, которое забрали у украины в обмен на гарантии территориальной целостности. и тогда не будет никаких проблем.
если у украины будет яо - путин сразу заткнется! и ядерные угрозы прекратятся.
а то что это за война такая, что россияне не боятся заходить на территорию украины, потому что не боятся ядерного удара, а украина вынуждена боятся заходить на территорию рф, так как у нее яо. это несправедливая война.
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
Поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
"Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак:
«Подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса, и мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени»"
Если это правда конечно. Загуглил фразу - одни рашистские источники, так что может и брехня.