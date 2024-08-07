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Спикер Еврокомиссии Стано о событиях в Курской области: Украина имеет право защищаться, в частности, нанося удары по РФ

Речник Єврокомісії Стано про події у Курській області: Україна має право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по РФ

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя события в Курской области РФ, заявил, что Украина имеет законное право защищаться, а также может бить по территории страны-агрессора.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

Стано подчеркнул, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в частности, нанося удары по агрессору на его территории".

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", - сказал представитель Еврокомиссии.

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Читайте также: Чиновники США свяжутся с украинской стороной относительно ситуации в Курской области, - Кирби

Автор: 

Евросоюз (17063) Стано Петер (92) Курск (1075)


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Топ комментарии
+28
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07.08.2024 19:34
+20
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07.08.2024 19:42
+15
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07.08.2024 19:49
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Бити агресора на иого територіі - Стано вкурив
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07.08.2024 19:33 Ответить
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07.08.2024 19:49 Ответить
ще багато роботи
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07.08.2024 19:56 Ответить
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07.08.2024 19:34 Ответить
дайош Гіги !!!!

по направлєнію удара на курчатофф

.
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07.08.2024 19:36 Ответить
так, підключим цю атомку до себе.
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07.08.2024 19:57 Ответить
В Стано стан адекватний
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07.08.2024 19:35 Ответить
З ЄС всьо погоджено........... ЄС заїб...........вся з тою раїсьою...
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07.08.2024 19:35 Ответить
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07.08.2024 19:38 Ответить
ЄС нема чого переживати, газорозподільча в Суджі під надійним контролем Збройних Сил України!
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07.08.2024 19:40 Ответить
Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, коментуючи події у Курській області РФ, заявив, що Україна має законне право захищатися, а також може бити по території країни-агресорки.(тільки може бити тим, що сама не виробляє ,оскільки рашистська агентУра з ОП під керівництвом єрмака ,виконуючи вказівку фсб,заборонила випускати і ракетні системи .розроблені за Петра , і БПЛА.а західні аферисти.згідно домовленостей з рашистом ,не дозволяють Україні використовувати їхю зброю, для нанесенні ударів в глибину рашистського пекла
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07.08.2024 19:40 Ответить
Молодець. Всім наклепав. А СБУ спить.
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07.08.2024 20:04 Ответить
ракетні системи .розроблені за Петра , і

Спочатку нашвидку прочитав, як "ракетні системи, розроблені за Петра Першого (Петра I)."
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07.08.2024 20:09 Ответить
не за пєрвого, а за Петра Великого Рівноапостольного

який християнство повернув в Україну
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07.08.2024 21:59 Ответить
..прочитав і зрозумів все правильно, але ж потрібно із любові, й сцаря рабсії в тему ,притулити
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08.08.2024 09:56 Ответить
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07.08.2024 19:42 Ответить
Тим часом ,там за океаном, наслухались кацапських істерик і вже вимагають пояснень і нагадують що в цій "дитячій грі в пісочниці" не смійте ображати мальчіка вову нашою зброєю.
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07.08.2024 19:53 Ответить
потому что им путин угрожает, что сейчас будет бить по территории украины яо.
пусть американцы атомное оружие отдадут, которое забрали у украины в обмен на гарантии территориальной целостности. и тогда не будет никаких проблем.
если у украины будет яо - путин сразу заткнется! и ядерные угрозы прекратятся.
а то что это за война такая, что россияне не боятся заходить на территорию украины, потому что не боятся ядерного удара, а украина вынуждена боятся заходить на территорию рф, так как у нее яо. это несправедливая война.
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07.08.2024 20:09 Ответить
тут більше питаня до сша і англії, які в одній компанії з гопником видурили зброю, а тепер тримають нас із зав'язаними руками
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08.08.2024 01:18 Ответить
Нам нужно захватывать эти территории и менять их на Херсонскую и Запорожскую области.
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
Поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png
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07.08.2024 19:53 Ответить
Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 19:55 Ответить
Выдавайте курянам украинские паспорта и обявляйте мобилизацию, так как ето делают рашисты на окупированных территориях
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07.08.2024 20:03 Ответить
спочатку референдум про входження до складу України , до ранку потрібно було вже бюлетені порахувати і звернення до ВР розглянути , відстають від графіку ((
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07.08.2024 20:08 Ответить
Фіцо з Орбаном часом не стало зле?
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07.08.2024 20:03 Ответить
Я думаю висновки зроблять, бо ЗСУ так і до них може завітати, коли їх виженуть з НАТО!
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07.08.2024 20:08 Ответить
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07.08.2024 20:08 Ответить
Частина Слобожанщини вертається додому в Україну!
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07.08.2024 20:09 Ответить
Як розквітла Суджа при Україні! Прямий потяг Київ-Суджа. https://t.me/voynareal/95511

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07.08.2024 20:18 Ответить
исторические территории УНР.
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07.08.2024 20:11 Ответить
Ось вже пишуть за перебреком...
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07.08.2024 20:12 Ответить
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07.08.2024 21:54 Ответить
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07.08.2024 20:41 Ответить
Стано правильний ...адекватний ...🙂
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07.08.2024 20:53 Ответить
А вот какая-то ооновская погремушка что-то проквакала:

"Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак:

«Подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса, и мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени»"



Если это правда конечно. Загуглил фразу - одни рашистские источники, так что может и брехня.

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07.08.2024 20:57 Ответить
Амінь.
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07.08.2024 21:32 Ответить
 
 