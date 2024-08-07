Спикер Еврокомиссии Стано о событиях в Курской области: Украина имеет право защищаться, в частности, нанося удары по РФ

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя события в Курской области РФ, заявил, что Украина имеет законное право защищаться, а также может бить по территории страны-агрессора.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

Стано подчеркнул, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в частности, нанося удары по агрессору на его территории".

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", - сказал представитель Еврокомиссии.

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

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