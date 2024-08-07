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Новини Війна
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Україна сама ухвалює рішення про проведення військових операцій, - Держдеп про події в Курській області РФ

Державного департаменту США Метью Міллер

Рішення про те, як здійснювати свої військові операції, "ухвалює Україна".

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що США "перебувають на зв’язку з українцями" стосовно подій у Курській області, але коментувати замість української сторони їх не будуть.

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It’s a bit rich coming from them - Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", – сказав Міллер.

Також, за його словами, рішення про те, як Україна здійснює свої військові операції, "ухвалює Україна", водночас політика США стосовно завдання ударів по російській території західною зброєю не зазнала змін.

Читайте: У Курській області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Також читайте: Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордони РФ у Курській області

Автор: 

Держдепартамент США (1624) Міллер Метью (157) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+26
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07.08.2024 21:54
+25
)(уйло вже встиг нажалітись в Держдеп.
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07.08.2024 21:48
+19
что и требовалось доказать все согласовано)
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07.08.2024 21:46
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что и требовалось доказать все согласовано)
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07.08.2024 21:46 Відповісти
)(уйло вже встиг нажалітись в Держдеп.
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07.08.2024 21:48 Відповісти
Хай ще у Спортлото телегу накатає!!))
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07.08.2024 22:10 Відповісти
В Лігу сексуальних реформ.
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08.08.2024 11:34 Відповісти
Нє. Він Саллі з Бернсом дзвонив. Від Блінкена відповіли, що Україна має право, а від Саллі - будемо звязуватись з Дерьмаком.....
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07.08.2024 22:26 Відповісти
за це його герасімов втопить як муму..

в смислі, пора вже хла бити табакеркою по голові..
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07.08.2024 23:51 Відповісти
Логічно. Бернс у листопаді 2021 року пообіцяв путіну не допустити ударів ЗСУ по російській території.
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08.08.2024 09:27 Відповісти
Слава Богу, Салліван зара переймається Іраном.
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07.08.2024 21:49 Відповісти
Думаю що Міллєр Салівана у Білому домі десь у кладовці зачинив з кляпом у роті.
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07.08.2024 21:59 Відповісти
зі шкіряним кляпом у роті.
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07.08.2024 22:03 Відповісти
А Кірбі?
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07.08.2024 22:37 Відповісти
цього вже давно не чутно. Мабуть вже нову роботу шукає, на якій буде далі лінії малювать, бо організм не перестає муругу фарбу виробляти кожен день.
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07.08.2024 22:58 Відповісти
Як це? Сьогодні волав що скликає посадовців України з приводу ситуації у курській волості.

Трохи нижче на цензорі є.
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07.08.2024 23:02 Відповісти
блін, пропустив. Повилазили коричньові лінії навалювать прямо на мапу Курської області.
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08.08.2024 00:31 Відповісти
До кінця місяця ДБР відкриє купу справ на усіх військових які побували на території москвабаду...
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07.08.2024 21:49 Відповісти
"незаконне відвідування столиці ворога..."
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07.08.2024 21:53 Відповісти
так і є.

через тису не можна, то чому на суджу можна?
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07.08.2024 22:04 Відповісти
а там ніхто не був
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07.08.2024 23:53 Відповісти
Боже храни Україну та Америку!!!🙏
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07.08.2024 21:50 Відповісти
І шо навіть не пожурили? - то підкиньте зброі
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07.08.2024 21:50 Відповісти
"Іх там нєт"
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07.08.2024 21:52 Відповісти
хло наступило на свої граблі
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07.08.2024 23:54 Відповісти
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07.08.2024 21:54 Відповісти
👍👍👍
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07.08.2024 22:53 Відповісти
ну

тіпа поки що ********** послали

далі буде видно
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07.08.2024 21:56 Відповісти
кацапи пишуть...

Верните ютюб..фуй с тем Курском
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07.08.2024 22:01 Відповісти
В КНР подох після прильоту ФПВ дрона военкор Евгений Поддубный Земля скловатою

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07.08.2024 22:02 Відповісти
Китай здивований що то за одоробло таке
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07.08.2024 22:39 Відповісти
живий
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08.08.2024 01:00 Відповісти
Де новина щодо пропагандона Поддубного?
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07.08.2024 22:03 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/chto-dumayut-v-ssha/ Олег Пономарь :
"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям, наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. Поэтому призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима" - заявила официальный представитель мининдел рф Маня Захарова.
Ремарка. Согласно Уставу ООН, страна, подвергшаяся вторжению, имеет право атаковать агрессора на его территории. Это называется самооборона.
"Американские чиновники планируют вскоре связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего и получить немного лучшее понимание ситуации в Курской области" - заявил на брифинге в среду, 7 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ремарка и перевод с дипломатического на понятный: США официально разрешают применять свое оружие по территории России, если оттуда исходит непосредственная угроза. Кирби говорит, что политика США не изменилась.
Исходит ли угроза из Курской области? Нужно связаться с Киевом и разузнать.
Но Украина скажет:
- нас там нет,
- нужно разобраться и самим понять, это же занимает время;
- а пока пусть будет так.
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07.08.2024 22:04 Відповісти
Ахахаха, пиню мордою по гівні проволокли!

Ну шо, Пуйло, нас там нєт?! Пох на міжнародні договори ?!
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07.08.2024 22:05 Відповісти
Бєлгородську область треба відключати від електроенергії!

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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 22:07 Відповісти
Так ніхто не б'є по російській території. Б'ють на російській території
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07.08.2024 22:07 Відповісти
Нас там нєт!

Ета мєсниє шахтьори і трактарісти купілі танкі в магазінє!

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07.08.2024 22:14 Відповісти
Китай поки що мовчить щодо внутрішньої кризи в росії.
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08.08.2024 07:59 Відповісти
👍👍👍
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07.08.2024 22:56 Відповісти
Цікаво! Якщо заборонено бити збоєю США по території рифи,а тільки по окупованій український,то мабуть ЗВІДКИ б'є зброя значеня не має.
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07.08.2024 22:22 Відповісти
З України неможна, а з раші по раші можна!
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07.08.2024 22:26 Відповісти
по території Київської Русі, окупованій Ордою, бити можна і треба бо там окупанти
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07.08.2024 23:46 Відповісти
Не було ніякої Київської Русі - була просто Русь і , і Русь знаходилися на півночі ******** території України - а все шо північніше нам нахрін не здалося ( якшо ви не імперець як кацапи ).
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08.08.2024 02:53 Відповісти
Крім Галича, Володимира, Києва, Переяслава, Чернігова і Новгород-Сіверського до Русі входили Олешки (Херсонщина), Тьмутаракань (Кубань і Крим), Холм і Перемишль (Польща), Шипинці (Буковина вся, включно з її румунською частиною), ******* Молдова, Берестейщина (Білорусь) і купа територій на заході кацапстану. Просто факти.
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08.08.2024 11:04 Відповісти
Новгород Русю ніколи не був - якшо би це було інакше то в Повісті минулих літ не писали би шо хтось їде з Новгорода в Русь в Київ ( а писали шо їде просто в Київ ). До речі а Велика Греція це Греція чи як .
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08.08.2024 16:10 Відповісти
Я щось писав про Новгород???
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10.08.2024 11:36 Відповісти
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07.08.2024 22:43 Відповісти
А чому тоді Кірбі кіпішував?
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07.08.2024 22:52 Відповісти
Протокол!
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07.08.2024 22:58 Відповісти
У як все серйозно
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07.08.2024 23:04 Відповісти
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07.08.2024 23:06 Відповісти
Як повідомляє ВВС, представник Байдена прес-секретар White House Карін Жан-П'єр запевнила, що українське командування не попереджало США про плани вилазки в Курську область, її мету та цілі. Як передає AFP, Жан-П'єр також сказала, що Вашингтон підтримує дії України щодо "припинення російських нападів у рамках здорового глузду"(с).
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07.08.2024 23:12 Відповісти
У рамках здорового глузду - це тілами українських бійців.
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08.08.2024 09:29 Відповісти
Іди і коменти спеціальну інфу з цього приводу, адміни виклали ""
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08.08.2024 09:54 Відповісти
принуждєніє рашистів до миру.. на території пині.. все нормально.,

не хвилюйся держдеп, та нікому нічого не потрібно пояснювати
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07.08.2024 23:43 Відповісти
После поездки Шойгу в Иран и звонка Путина, руководству Ирана-не начинать войну против Израиля , до проведения выбороа в США, Иран выставил условия, передайте нам Су-35.
Как считают политологи Запада, война Иран-Израиль , это избрание Харис под большим вопросом, что беспокоит Путина.
Камала выгодна Путину, Путин просит Иран дать возможность избраться Харис, а потом будем разбираться с Израилем.
Видимо, война Иран-Израиль выгодна Украине и Израилю, у Израиля появилась возможность уничтожить ядерную программу Ирана, а у УКраина-прекращение помощи Путину, Ираном.

https://www.youtube.com/watch?v=RUEFLGyfKkc

Кстати, Президент Ирана, Масуд Пезешкиан, призвал высшего руководителя страны, аятоллу Али Хаменеи, воздержаться от нападения на Израиль, и предупредил о возможности разрушения страны.
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08.08.2024 00:21 Відповісти
Раньше росия могла накапливать свои войска где угодно, не боясь ударов Украины в незащищённых местах.

Теперь раша будет вынуждена держать полноценные войска по всей границе.

Более того, она будет теперь таи стрлить ещё и полноценные линии обороны!!!
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08.08.2024 09:25 Відповісти
Рехферендум вже був?
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08.08.2024 10:14 Відповісти
Як би під час цієї операції захопили Курську АЕС і підключили її до енергосистеми України - це було б цікаво. А так все може закінчитися так як і рейди хороших руських.
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08.08.2024 11:10 Відповісти
Суджа - місто на півдні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Курщини над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) річкою Суджею ,

Історично відноситься до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Слобожанщини .

Суджа заснована у https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII столітті як сотенне місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Сумського полку

З аналізу протоколів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Тимчасового робітничо-селянського уряду України випливає, що Суджа майже місяць була столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Радянської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада до https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 27 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р.)

Згідно з переписом 1897 року, понад 60% населення Суджі говорило українською. Цікаво, що такі дані наводить російська Вікіпедія

Розуміти українську, співати українських пісень і говорити цією мовою для мешканців краю було нормою ще 20 років тому. Зелений Шлях, Круглик, Руська Конопелька, Черкаська Конопелька, Махов Колодезь, Княжий - ці назви сіл у Курській області біля Суджі говорять самі за себе.

Ті, хто хочуть, можуть легко ловити українські радіохвилі, адже вони досягають 15-20 км вглиб російського прикордоння. І, https://detector.media/infospace/article/222609/2024-02-06-shebekino-*****-shebekino-znaie-okremi-kharkivski-radiostantsii-slukhayut-rosiyany-na-bielgorodshchyni/ на думку українських радіожурналістів, які виходять в ефір з прикордонних міст, https://glavcom.ua/tags/rosijani.html росіяни з того боку «порєбріка» слухають і знають, що насправді відбувається в Україні та регіоні
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08.08.2024 11:58 Відповісти
Під час операції, що почалася вранці 6 серпня, українські війська заволоділи, крім Суджі, ще близько 11 населеними пунктами Курської області РФ, зокрема, ще одним райцентром, Кореневе.

Обидва ці містечка історично належать до Східної Слобожанщини.

А це етнічні українські землі,

розташовані в межах ******** Курської, Бєлгородської та Воронезької областей РФ.

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08.08.2024 12:02 Відповісти
Дивно якось це все, дай Бог щоб це не було пасткою для наших хлопців!
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08.08.2024 12:10 Відповісти
 
 