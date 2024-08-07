Україна сама ухвалює рішення про проведення військових операцій, - Держдеп про події в Курській області РФ
Рішення про те, як здійснювати свої військові операції, "ухвалює Україна".
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що США "перебувають на зв’язку з українцями" стосовно подій у Курській області, але коментувати замість української сторони їх не будуть.
"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It’s a bit rich coming from them - Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", – сказав Міллер.
Також, за його словами, рішення про те, як Україна здійснює свої військові операції, "ухвалює Україна", водночас політика США стосовно завдання ударів по російській території західною зброєю не зазнала змін.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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в смислі, пора вже хла бити табакеркою по голові..
Трохи нижче на цензорі є.
через тису не можна, то чому на суджу можна?
тіпа поки що ********** послали
далі буде видно
Верните ютюб..фуй с тем Курском
"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям, наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. Поэтому призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима" - заявила официальный представитель мининдел рф Маня Захарова.
Ремарка. Согласно Уставу ООН, страна, подвергшаяся вторжению, имеет право атаковать агрессора на его территории. Это называется самооборона.
"Американские чиновники планируют вскоре связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего и получить немного лучшее понимание ситуации в Курской области" - заявил на брифинге в среду, 7 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ремарка и перевод с дипломатического на понятный: США официально разрешают применять свое оружие по территории России, если оттуда исходит непосредственная угроза. Кирби говорит, что политика США не изменилась.
Исходит ли угроза из Курской области? Нужно связаться с Киевом и разузнать.
Но Украина скажет:
- нас там нет,
- нужно разобраться и самим понять, это же занимает время;
- а пока пусть будет так.
Ну шо, Пуйло, нас там нєт?! Пох на міжнародні договори ?!
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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
Ета мєсниє шахтьори і трактарісти купілі танкі в магазінє!
не хвилюйся держдеп, та нікому нічого не потрібно пояснювати
Как считают политологи Запада, война Иран-Израиль , это избрание Харис под большим вопросом, что беспокоит Путина.
Камала выгодна Путину, Путин просит Иран дать возможность избраться Харис, а потом будем разбираться с Израилем.
Видимо, война Иран-Израиль выгодна Украине и Израилю, у Израиля появилась возможность уничтожить ядерную программу Ирана, а у УКраина-прекращение помощи Путину, Ираном.
https://www.youtube.com/watch?v=RUEFLGyfKkc
Кстати, Президент Ирана, Масуд Пезешкиан, призвал высшего руководителя страны, аятоллу Али Хаменеи, воздержаться от нападения на Израиль, и предупредил о возможности разрушения страны.
Теперь раша будет вынуждена держать полноценные войска по всей границе.
Более того, она будет теперь таи стрлить ещё и полноценные линии обороны!!!
Історично відноситься до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Слобожанщини .
Суджа заснована у https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII столітті як сотенне місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Сумського полку
З аналізу протоколів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Тимчасового робітничо-селянського уряду України випливає, що Суджа майже місяць була столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Радянської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада до https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 27 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р.)
Згідно з переписом 1897 року, понад 60% населення Суджі говорило українською. Цікаво, що такі дані наводить російська Вікіпедія
Розуміти українську, співати українських пісень і говорити цією мовою для мешканців краю було нормою ще 20 років тому. Зелений Шлях, Круглик, Руська Конопелька, Черкаська Конопелька, Махов Колодезь, Княжий - ці назви сіл у Курській області біля Суджі говорять самі за себе.
Ті, хто хочуть, можуть легко ловити українські радіохвилі, адже вони досягають 15-20 км вглиб російського прикордоння. І, https://detector.media/infospace/article/222609/2024-02-06-shebekino-*****-shebekino-znaie-okremi-kharkivski-radiostantsii-slukhayut-rosiyany-na-bielgorodshchyni/ на думку українських радіожурналістів, які виходять в ефір з прикордонних міст, https://glavcom.ua/tags/rosijani.html росіяни з того боку «порєбріка» слухають і знають, що насправді відбувається в Україні та регіоні
Обидва ці містечка історично належать до Східної Слобожанщини.
А це етнічні українські землі,
розташовані в межах ******** Курської, Бєлгородської та Воронезької областей РФ.