Україна сама ухвалює рішення про проведення військових операцій, - Держдеп про події в Курській області РФ

Рішення про те, як здійснювати свої військові операції, "ухвалює Україна".

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що США "перебувають на зв’язку з українцями" стосовно подій у Курській області, але коментувати замість української сторони їх не будуть.

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It’s a bit rich coming from them - Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", – сказав Міллер.

Також, за його словами, рішення про те, як Україна здійснює свої військові операції, "ухвалює Україна", водночас політика США стосовно завдання ударів по російській території західною зброєю не зазнала змін.

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

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