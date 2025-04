Украина сама принимает решение о проведении военных операций, - Госдеп о событиях в Курской области РФ

Решение о том, как осуществлять свои военные операции, "принимает Украина".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что США "находятся на связи с украинцами" относительно событий в Курской области, но комментировать вместо украинской стороны их не будут.

"Я видел сообщение российских властей. С их стороны иронично (в оригинале: It's a bit rich coming from them - Ред.) называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года", - сказал Миллер.

Также, по его словам, решение о том, как Украина осуществляет свои военные операции, "принимает Украина", в то же время политика США относительно нанесения ударов по российской территории западным оружием не претерпела изменений.

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

