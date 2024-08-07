Украина сама принимает решение о проведении военных операций, - Госдеп о событиях в Курской области РФ
Решение о том, как осуществлять свои военные операции, "принимает Украина".
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что США "находятся на связи с украинцами" относительно событий в Курской области, но комментировать вместо украинской стороны их не будут.
"Я видел сообщение российских властей. С их стороны иронично (в оригинале: It's a bit rich coming from them - Ред.) называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года", - сказал Миллер.
Также, по его словам, решение о том, как Украина осуществляет свои военные операции, "принимает Украина", в то же время политика США относительно нанесения ударов по российской территории западным оружием не претерпела изменений.
Ситуация в Курской области РФ
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
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в смислі, пора вже хла бити табакеркою по голові..
Трохи нижче на цензорі є.
через тису не можна, то чому на суджу можна?
тіпа поки що ********** послали
далі буде видно
Верните ютюб..фуй с тем Курском
"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям, наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. Поэтому призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима" - заявила официальный представитель мининдел рф Маня Захарова.
Ремарка. Согласно Уставу ООН, страна, подвергшаяся вторжению, имеет право атаковать агрессора на его территории. Это называется самооборона.
"Американские чиновники планируют вскоре связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего и получить немного лучшее понимание ситуации в Курской области" - заявил на брифинге в среду, 7 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ремарка и перевод с дипломатического на понятный: США официально разрешают применять свое оружие по территории России, если оттуда исходит непосредственная угроза. Кирби говорит, что политика США не изменилась.
Исходит ли угроза из Курской области? Нужно связаться с Киевом и разузнать.
Но Украина скажет:
- нас там нет,
- нужно разобраться и самим понять, это же занимает время;
- а пока пусть будет так.
Ну шо, Пуйло, нас там нєт?! Пох на міжнародні договори ?!
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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
Ета мєсниє шахтьори і трактарісти купілі танкі в магазінє!
не хвилюйся держдеп, та нікому нічого не потрібно пояснювати
Как считают политологи Запада, война Иран-Израиль , это избрание Харис под большим вопросом, что беспокоит Путина.
Камала выгодна Путину, Путин просит Иран дать возможность избраться Харис, а потом будем разбираться с Израилем.
Видимо, война Иран-Израиль выгодна Украине и Израилю, у Израиля появилась возможность уничтожить ядерную программу Ирана, а у УКраина-прекращение помощи Путину, Ираном.
https://www.youtube.com/watch?v=RUEFLGyfKkc
Кстати, Президент Ирана, Масуд Пезешкиан, призвал высшего руководителя страны, аятоллу Али Хаменеи, воздержаться от нападения на Израиль, и предупредил о возможности разрушения страны.
Теперь раша будет вынуждена держать полноценные войска по всей границе.
Более того, она будет теперь таи стрлить ещё и полноценные линии обороны!!!
Історично відноситься до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Слобожанщини .
Суджа заснована у https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII столітті як сотенне місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Сумського полку
З аналізу протоколів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Тимчасового робітничо-селянського уряду України випливає, що Суджа майже місяць була столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Радянської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада до https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 27 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р.)
Згідно з переписом 1897 року, понад 60% населення Суджі говорило українською. Цікаво, що такі дані наводить російська Вікіпедія
Розуміти українську, співати українських пісень і говорити цією мовою для мешканців краю було нормою ще 20 років тому. Зелений Шлях, Круглик, Руська Конопелька, Черкаська Конопелька, Махов Колодезь, Княжий - ці назви сіл у Курській області біля Суджі говорять самі за себе.
Ті, хто хочуть, можуть легко ловити українські радіохвилі, адже вони досягають 15-20 км вглиб російського прикордоння. І, https://detector.media/infospace/article/222609/2024-02-06-shebekino-*****-shebekino-znaie-okremi-kharkivski-radiostantsii-slukhayut-rosiyany-na-bielgorodshchyni/ на думку українських радіожурналістів, які виходять в ефір з прикордонних міст, https://glavcom.ua/tags/rosijani.html росіяни з того боку «порєбріка» слухають і знають, що насправді відбувається в Україні та регіоні
Обидва ці містечка історично належать до Східної Слобожанщини.
А це етнічні українські землі,
розташовані в межах ******** Курської, Бєлгородської та Воронезької областей РФ.