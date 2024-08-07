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Новости Война
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Украина сама принимает решение о проведении военных операций, - Госдеп о событиях в Курской области РФ

Державного департаменту США Метью Міллер

Решение о том, как осуществлять свои военные операции, "принимает Украина".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что США "находятся на связи с украинцами" относительно событий в Курской области, но комментировать вместо украинской стороны их не будут.

"Я видел сообщение российских властей. С их стороны иронично (в оригинале: It's a bit rich coming from them - Ред.) называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года", - сказал Миллер.

Также, по его словам, решение о том, как Украина осуществляет свои военные операции, "принимает Украина", в то же время политика США относительно нанесения ударов по российской территории западным оружием не претерпела изменений.

Читайте: В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Также читайте: Герасимов пообещал Путину выйти на госграницы РФ в Курской области

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Миллер Мэтью (338) Курск (1075)


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Топ комментарии
+26
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07.08.2024 21:54
+25
)(уйло вже встиг нажалітись в Держдеп.
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07.08.2024 21:48
+19
что и требовалось доказать все согласовано)
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07.08.2024 21:46
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что и требовалось доказать все согласовано)
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07.08.2024 21:46 Ответить
)(уйло вже встиг нажалітись в Держдеп.
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07.08.2024 21:48 Ответить
Хай ще у Спортлото телегу накатає!!))
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07.08.2024 22:10 Ответить
В Лігу сексуальних реформ.
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08.08.2024 11:34 Ответить
Нє. Він Саллі з Бернсом дзвонив. Від Блінкена відповіли, що Україна має право, а від Саллі - будемо звязуватись з Дерьмаком.....
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07.08.2024 22:26 Ответить
за це його герасімов втопить як муму..

в смислі, пора вже хла бити табакеркою по голові..
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07.08.2024 23:51 Ответить
Логічно. Бернс у листопаді 2021 року пообіцяв путіну не допустити ударів ЗСУ по російській території.
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08.08.2024 09:27 Ответить
Слава Богу, Салліван зара переймається Іраном.
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07.08.2024 21:49 Ответить
Думаю що Міллєр Салівана у Білому домі десь у кладовці зачинив з кляпом у роті.
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07.08.2024 21:59 Ответить
зі шкіряним кляпом у роті.
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07.08.2024 22:03 Ответить
А Кірбі?
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07.08.2024 22:37 Ответить
цього вже давно не чутно. Мабуть вже нову роботу шукає, на якій буде далі лінії малювать, бо організм не перестає муругу фарбу виробляти кожен день.
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07.08.2024 22:58 Ответить
Як це? Сьогодні волав що скликає посадовців України з приводу ситуації у курській волості.

Трохи нижче на цензорі є.
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07.08.2024 23:02 Ответить
блін, пропустив. Повилазили коричньові лінії навалювать прямо на мапу Курської області.
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08.08.2024 00:31 Ответить
До кінця місяця ДБР відкриє купу справ на усіх військових які побували на території москвабаду...
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07.08.2024 21:49 Ответить
"незаконне відвідування столиці ворога..."
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07.08.2024 21:53 Ответить
так і є.

через тису не можна, то чому на суджу можна?
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07.08.2024 22:04 Ответить
а там ніхто не був
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07.08.2024 23:53 Ответить
Боже храни Україну та Америку!!!🙏
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07.08.2024 21:50 Ответить
І шо навіть не пожурили? - то підкиньте зброі
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07.08.2024 21:50 Ответить
"Іх там нєт"
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07.08.2024 21:52 Ответить
хло наступило на свої граблі
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07.08.2024 23:54 Ответить
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07.08.2024 21:54 Ответить
👍👍👍
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07.08.2024 22:53 Ответить
ну

тіпа поки що ********** послали

далі буде видно
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07.08.2024 21:56 Ответить
кацапи пишуть...

Верните ютюб..фуй с тем Курском
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07.08.2024 22:01 Ответить
В КНР подох після прильоту ФПВ дрона военкор Евгений Поддубный Земля скловатою

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07.08.2024 22:02 Ответить
Китай здивований що то за одоробло таке
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07.08.2024 22:39 Ответить
живий
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08.08.2024 01:00 Ответить
Де новина щодо пропагандона Поддубного?
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07.08.2024 22:03 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/chto-dumayut-v-ssha/ Олег Пономарь :
"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям, наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. Поэтому призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима" - заявила официальный представитель мининдел рф Маня Захарова.
Ремарка. Согласно Уставу ООН, страна, подвергшаяся вторжению, имеет право атаковать агрессора на его территории. Это называется самооборона.
"Американские чиновники планируют вскоре связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего и получить немного лучшее понимание ситуации в Курской области" - заявил на брифинге в среду, 7 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ремарка и перевод с дипломатического на понятный: США официально разрешают применять свое оружие по территории России, если оттуда исходит непосредственная угроза. Кирби говорит, что политика США не изменилась.
Исходит ли угроза из Курской области? Нужно связаться с Киевом и разузнать.
Но Украина скажет:
- нас там нет,
- нужно разобраться и самим понять, это же занимает время;
- а пока пусть будет так.
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07.08.2024 22:04 Ответить
Ахахаха, пиню мордою по гівні проволокли!

Ну шо, Пуйло, нас там нєт?! Пох на міжнародні договори ?!
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07.08.2024 22:05 Ответить
Бєлгородську область треба відключати від електроенергії!

=====================================================

Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 22:07 Ответить
Так ніхто не б'є по російській території. Б'ють на російській території
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07.08.2024 22:07 Ответить
Нас там нєт!

Ета мєсниє шахтьори і трактарісти купілі танкі в магазінє!

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07.08.2024 22:14 Ответить
Китай поки що мовчить щодо внутрішньої кризи в росії.
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08.08.2024 07:59 Ответить
👍👍👍
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07.08.2024 22:56 Ответить
Цікаво! Якщо заборонено бити збоєю США по території рифи,а тільки по окупованій український,то мабуть ЗВІДКИ б'є зброя значеня не має.
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07.08.2024 22:22 Ответить
З України неможна, а з раші по раші можна!
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07.08.2024 22:26 Ответить
по території Київської Русі, окупованій Ордою, бити можна і треба бо там окупанти
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07.08.2024 23:46 Ответить
Не було ніякої Київської Русі - була просто Русь і , і Русь знаходилися на півночі ******** території України - а все шо північніше нам нахрін не здалося ( якшо ви не імперець як кацапи ).
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08.08.2024 02:53 Ответить
Крім Галича, Володимира, Києва, Переяслава, Чернігова і Новгород-Сіверського до Русі входили Олешки (Херсонщина), Тьмутаракань (Кубань і Крим), Холм і Перемишль (Польща), Шипинці (Буковина вся, включно з її румунською частиною), ******* Молдова, Берестейщина (Білорусь) і купа територій на заході кацапстану. Просто факти.
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08.08.2024 11:04 Ответить
Новгород Русю ніколи не був - якшо би це було інакше то в Повісті минулих літ не писали би шо хтось їде з Новгорода в Русь в Київ ( а писали шо їде просто в Київ ). До речі а Велика Греція це Греція чи як .
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08.08.2024 16:10 Ответить
Я щось писав про Новгород???
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10.08.2024 11:36 Ответить
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07.08.2024 22:43 Ответить
А чому тоді Кірбі кіпішував?
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07.08.2024 22:52 Ответить
Протокол!
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07.08.2024 22:58 Ответить
У як все серйозно
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07.08.2024 23:04 Ответить
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07.08.2024 23:06 Ответить
Як повідомляє ВВС, представник Байдена прес-секретар White House Карін Жан-П'єр запевнила, що українське командування не попереджало США про плани вилазки в Курську область, її мету та цілі. Як передає AFP, Жан-П'єр також сказала, що Вашингтон підтримує дії України щодо "припинення російських нападів у рамках здорового глузду"(с).
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07.08.2024 23:12 Ответить
У рамках здорового глузду - це тілами українських бійців.
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08.08.2024 09:29 Ответить
Іди і коменти спеціальну інфу з цього приводу, адміни виклали ""
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08.08.2024 09:54 Ответить
принуждєніє рашистів до миру.. на території пині.. все нормально.,

не хвилюйся держдеп, та нікому нічого не потрібно пояснювати
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07.08.2024 23:43 Ответить
После поездки Шойгу в Иран и звонка Путина, руководству Ирана-не начинать войну против Израиля , до проведения выбороа в США, Иран выставил условия, передайте нам Су-35.
Как считают политологи Запада, война Иран-Израиль , это избрание Харис под большим вопросом, что беспокоит Путина.
Камала выгодна Путину, Путин просит Иран дать возможность избраться Харис, а потом будем разбираться с Израилем.
Видимо, война Иран-Израиль выгодна Украине и Израилю, у Израиля появилась возможность уничтожить ядерную программу Ирана, а у УКраина-прекращение помощи Путину, Ираном.

https://www.youtube.com/watch?v=RUEFLGyfKkc

Кстати, Президент Ирана, Масуд Пезешкиан, призвал высшего руководителя страны, аятоллу Али Хаменеи, воздержаться от нападения на Израиль, и предупредил о возможности разрушения страны.
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08.08.2024 00:21 Ответить
Раньше росия могла накапливать свои войска где угодно, не боясь ударов Украины в незащищённых местах.

Теперь раша будет вынуждена держать полноценные войска по всей границе.

Более того, она будет теперь таи стрлить ещё и полноценные линии обороны!!!
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08.08.2024 09:25 Ответить
Рехферендум вже був?
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08.08.2024 10:14 Ответить
Як би під час цієї операції захопили Курську АЕС і підключили її до енергосистеми України - це було б цікаво. А так все може закінчитися так як і рейди хороших руських.
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08.08.2024 11:10 Ответить
Суджа - місто на півдні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Курщини над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) річкою Суджею ,

Історично відноситься до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Слобожанщини .

Суджа заснована у https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII столітті як сотенне місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Сумського полку

З аналізу протоколів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Тимчасового робітничо-селянського уряду України випливає, що Суджа майже місяць була столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Радянської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада до https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 27 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р.)

Згідно з переписом 1897 року, понад 60% населення Суджі говорило українською. Цікаво, що такі дані наводить російська Вікіпедія

Розуміти українську, співати українських пісень і говорити цією мовою для мешканців краю було нормою ще 20 років тому. Зелений Шлях, Круглик, Руська Конопелька, Черкаська Конопелька, Махов Колодезь, Княжий - ці назви сіл у Курській області біля Суджі говорять самі за себе.

Ті, хто хочуть, можуть легко ловити українські радіохвилі, адже вони досягають 15-20 км вглиб російського прикордоння. І, https://detector.media/infospace/article/222609/2024-02-06-shebekino-*****-shebekino-znaie-okremi-kharkivski-radiostantsii-slukhayut-rosiyany-na-bielgorodshchyni/ на думку українських радіожурналістів, які виходять в ефір з прикордонних міст, https://glavcom.ua/tags/rosijani.html росіяни з того боку «порєбріка» слухають і знають, що насправді відбувається в Україні та регіоні
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08.08.2024 11:58 Ответить
Під час операції, що почалася вранці 6 серпня, українські війська заволоділи, крім Суджі, ще близько 11 населеними пунктами Курської області РФ, зокрема, ще одним райцентром, Кореневе.

Обидва ці містечка історично належать до Східної Слобожанщини.

А це етнічні українські землі,

розташовані в межах ******** Курської, Бєлгородської та Воронезької областей РФ.

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08.08.2024 12:02 Ответить
Дивно якось це все, дай Бог щоб це не було пасткою для наших хлопців!
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08.08.2024 12:10 Ответить
 
 