Війська РФ обстріляли Сумщину 26 разів, під вогнем опинились 9 громад
7 серпня російяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Були також артобстріли (8 вибухів), удар дроном-FPV (1 вибух).
- Краснопільська громада: відбулися атаки FPV-дронів (4 вибухи), обстріли з мінометів (6 вибухів) та гранатометів (5 вибухів).
- Новослобідська громада: нанесено авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (12 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).
- Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів).
- Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
- Стецьківська громада: нанесено авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Сумська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (2 вибухи).
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Василь Довганенко #589385
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