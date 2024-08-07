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Війська РФ обстріляли Сумщину 26 разів, під вогнем опинились 9 громад

Обстріли Сумщини 7 серпня

7 серпня російяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Були також артобстріли (8 вибухів), удар дроном-FPV (1 вибух).
  • Краснопільська громада: відбулися атаки FPV-дронів (4 вибухи), обстріли з мінометів (6 вибухів) та гранатометів (5 вибухів).
  • Новослобідська громада: нанесено авіаудар КАБ (2 вибухи).
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (12 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів).
  • Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
  • Стецьківська громада: нанесено авіаудар КАБ (2 вибухи).
  • Сумська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (2 вибухи).

Читайте: У 5 громадах Сумського району проводиться обов’язкова евакуація

Автор: 

обстріл (28392) Сумська область (3655)


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Там стріляють, там тікають. Хрен поймеш тих дикунів.
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07.08.2024 22:48 Відповісти
"Мєня подозвал украінскій солдат провєріть докумєнти. Я спросіл, что нам дєлать здєсь, в Судже? А он отвєтіл, - "Учітє украінскій Гімн і готовтєсь к рєхвєрєндуму..." Відео https://t.me/voynareal/95529 тут .

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07.08.2024 22:52 Відповісти
Флаг укроповский..тьфу, украинский
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07.08.2024 22:55 Відповісти
Та ну наф це захищати. Нехай валять у Воркуту або Кизил. Там кацапи точно поряд будуть.
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07.08.2024 23:24 Відповісти
 
 