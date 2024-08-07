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Войска РФ обстреляли Сумщину 26 раз, под огнем оказались 9 громад

Обстріли Сумщини 7 серпня

7 августа россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Середино-Будская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Были также артобстрелы (8 взрывов), удар дроном-FPV (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов (4 взрыва), обстрелы из минометов (6 взрывов) и гранатометов (5 взрывов).
  • Новослободская громада: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Юнаковская громада: осуществлены авиаудары КАБ (12 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Хотинская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов).
  • Ворожбянская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
  • Стецькивская громада: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Сумская громада: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).

Читайте: В 5 громадах Сумского района проводится обязательная эвакуация

Автор: 

обстрел (26928) Сумская область (3004)


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Там стріляють, там тікають. Хрен поймеш тих дикунів.
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07.08.2024 22:48 Ответить
"Мєня подозвал украінскій солдат провєріть докумєнти. Я спросіл, что нам дєлать здєсь, в Судже? А он отвєтіл, - "Учітє украінскій Гімн і готовтєсь к рєхвєрєндуму..." Відео https://t.me/voynareal/95529 тут .

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07.08.2024 22:52 Ответить
Флаг укроповский..тьфу, украинский
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07.08.2024 22:55 Ответить
Та ну наф це захищати. Нехай валять у Воркуту або Кизил. Там кацапи точно поряд будуть.
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07.08.2024 23:24 Ответить
 
 