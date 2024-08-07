Войска РФ обстреляли Сумщину 26 раз, под огнем оказались 9 громад
7 августа россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Середино-Будская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Были также артобстрелы (8 взрывов), удар дроном-FPV (1 взрыв).
- Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов (4 взрыва), обстрелы из минометов (6 взрывов) и гранатометов (5 взрывов).
- Новослободская громада: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлены авиаудары КАБ (12 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Хотинская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов).
- Ворожбянская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
- Стецькивская громада: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Сумская громада: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).
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Василь Довганенко #589385
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izzabaru
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