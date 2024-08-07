Войска РФ обстреляли Сумщину 26 раз, под огнем оказались 9 громад

7 августа россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Середино-Будская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Были также артобстрелы (8 взрывов), удар дроном-FPV (1 взрыв).

Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов (4 взрыва), обстрелы из минометов (6 взрывов) и гранатометов (5 взрывов).

Новослободская громада: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).

Юнаковская громада: осуществлены авиаудары КАБ (12 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).

Хотинская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов).

Ворожбянская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Стецькивская громада: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Сумская громада: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).

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