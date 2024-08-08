Підтримка Ірану може стати ще більшим прорахунком Путіна, - The Telegraph
Підтримавши Іран у війні з Ізраїлем, російський диктатор Володимир Путін припуститься ще однієї стратегічної помилки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Видання зазначає, що Іран та Росія мають довгу історію співпраці, проте у цих відносинах часто виникають підозри, особливо з боку іранців. Останні мають гіркі спогади про багаторічне прагнення Москви підкорити країну своїй волі.
"Попри це, обидві країни тісно співпрацювали з низки питань після іранської революції 1979 року, не в останню чергу в ядерній сфері, де Москва зробила значний внесок у будівництво іранського ядерного реактора в Бушері в Перській затоці. Ця підтримка зберігалася, попри глибокі застереження Кремля щодо спроб Ірану отримати ядерну зброю", - пише редактор з питань оборони та міжнародних відносин Кон Кофлін,
Москва також надає технічну допомогу Ірану в інших сферах, наприклад в розробці балістичних ракет. Арсенал балістичних ракет Shahab Тегерана базується на радянських ракетах "Скад". Натомість Тегеран, який має великий досвід уникнення санкцій завдяки власній класифікації як держави-ізгоя, допоміг Росії створити "темний флот" танкерів, які неможливо відстежити, що дозволило їй підтримувати життєво важливий експорт нафти й газу.
З огляду на приниження, якого зазнав Іран у квітні, коли ізраїльські військові літаки легко оминули іранські системи ППО і розбомбили ключову військову базу в Ісфагані, іранський режим, зрозуміло, прагне зміцнити свою оборону. Саме на цьому наголошував новий президент Ірану Масуд Пезешкіан, коли особистий посланець Путіна, колишній міністр оборони Сєргєй Шойгу, відвідав Тегеран на початку цього тижня. Окрім додаткових поставок російських засобів протиповітряної оборони, Іран також прагне придбати винищувачі Су-35.
"Для Путіна надання військової підтримки Ірану не обходиться без ускладнень, не в останню чергу через те, що це може вплинути на його давню дружбу з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу", - вважає Кофлін.
Наприклад, під час громадянської війни в Сирії альянс між Путіним і Нетаньягу часто призводив до того, що російські війська закривали очі, коли Ізраїль атакував іранські позиції на сирійській території, контрольованій російськими військовими, хоча іранці воювали пліч-о-пліч з росіянами, щоб утримати режим Асада при владі в Сирії.
У той час, коли Росія вже страждає від наслідків міжнародної ізоляції, будь-яка військова підтримка, яку Путін надасть Ірану, ризикує зашкодити його важливим двостороннім зв'язкам з ізраїльтянами.
"Для Путіна надання військової підтримки Ірану не обходиться без ускладнень, не в останню чергу через те, що це може вплинути на його давню дружбу з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу", - вважає Кофлін.
Наприклад, під час громадянської війни в Сирії альянс між Путіним і Нетаньягу часто призводив до того, що російські війська закривали очі, коли Ізраїль атакував іранські позиції на сирійській території, контрольованій російськими військовими, хоча іранці воювали пліч-о-пліч з росіянами, щоб утримати режим Асада при владі в Сирії.
У той час, коли Росія вже страждає від наслідків міжнародної ізоляції, будь-яка військова підтримка, яку Путін надасть Ірану, ризикує зашкодити його важливим двостороннім зв'язкам з ізраїльтянами.
"Після великої стратегічної помилки, якої припустився Путін, розпочавши вторгнення в Україну у 2022 році, російський лідер не може дозволити собі зробити ще одну потенційно катастрофічну помилку, підтримавши Іран у війні з Ізраїлем, в якій іранці не мають жодних шансів на перемогу", - підсумував редактор.
Нагадаємо, днями видання New York Times повідомило, що Іран запросив у Російської Федерації сучасні системи ППО та радари у рамках підготовки до можливої війни з Ізраїлем.
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Розслідування спецслужб Ірану обставин вбивства політичного лідера палестинської організації ХАМАС Ісмаїла Ханії вказало на прямий і цілеспрямований витік інформації і безпосередню участь осіб його найближчого оточення в організації даної операції з залученням технічних можливостей третьої сторони. Головний підозрюваний - Яхі Ібрагім Хассан Сінвар (араб. يحيى إبراهيم حسن السنوار), новий політичний лідер організації "Хамас" і структури РФ. Ханія не єдиний політичний конкурент Сінвара, який загинув при подібних загибелі Ханії обставинах (витік інформації). Активний конкурент Сінвара, Салех аль-Арурі (араб. صالح العاروري) був убитий точковим ударом в гірському районі Лівану в грудні 2023 (ми писали ГЗМ 03.01.2024) Про таємний візит Сінвара до РФ ми повідомляли (ГЗМ 18.11.2023). Тепер зрозумілим стають вагання Ірану щодо "удару помсти" по Ізраїлю і його намагання якось зберегти обличчя - головними організаторами вбивства були Сінвар і Росія.
московити і полотєнєц "прокинули"
"Свєтом правіт не тайная ложа , а явна лаже" .
"Лажа" останніх 100 років в тому складаєтся , що ми пееоцінюємо інтелект 99.99% лідерів . Їх можливості щось спланувати , щось спрогнозувати . Й в рази не дооціюєме екстаз фанатизму .
гітлер тупий й неосвітченний невротик поклав на свої забаганки й параноїдальні теорії до 70 млн. людських життів . На цьому збогатилася ситуативно купка богатіїв , які в 1933 й не планували нічого й від них тоді нічого не залежало . Топто , випадок ситуативний й спонтанний .
В 1918 році жодна падла не збогатилася , збитки на рівнні 10річного світового ВВП . Й 18.4 мілійона життів - мінус . А правда в тому полягає , що причина й а не привід (як то волали комуняки) був зовсін не віртуально-уявні "ринки збиту" , а реальна пиха царя миколки , імператора Вільгельма й прем"єрів Франції й ВБ . Тупе нерозуміння елементарного . Хоча йще в 1910 році один "комерс" іудейського походження провів аналіз зброї різних країн поперджав европейських аристократів , що буде море крові без жоного прибутку й здобутку . Націоналізм зашорив очі усім , бо навіть московити , що не мали своїх патентів від слова взагалі й яких даже японці били , а до цього й в Криму ... вірили , що мобілізувавши 3-8 мілійонів "м"яса" закидають їм народ Дізеля й Ампера й Вольта ... У Вільгелма від сліпого націоналізма й переваги "німецької дісципліни й організаційного генія" взагалом дах знесло . Воно просто не порахувало , що тупо хліба їм не вистачить на роки війни годувати мілійони "нероб" й воювати на 2 фронти в повному оточенній й умовах повною переваги британців зі сторони моря .
Тільки критичний ідіот не міг би зробити висновки , коли його врятували ізраїльскі хирурги від раку мизку . Воно тупе й недолуге . Й крім фанатизму в нього не існує а нічого супер-неординарного
Й на відміну від інших більш розумних лідерів "хумусу" , воно є тимчасовий жилець на цьому світі . До кінця цього року воно не доживе . Рантісі й Ясін були на порядок розвинутіші за його . Є в його єдиний шанс вижити -- зробити пластичну операцію й змінити навіть стать ... А вбити Ханію й сісти замість його це план як знайти його координати .
Я трішки розумію ізраільтян - історична батьківщина великої кількості населення, ніби-то величезний і страшний світовий лідор - треба "дружити" з рашкою і ******. Але тільки трішки. Бо як на мене (повного профана в близькосхідних "розкладах") - якби Ізраїль цілеспрямовано "грав" проти засрашки - йому б було ЗНАЧНО легше у всіх інших "іграх" в своєму регіоні. Тупо тому, що саме засрашка підтримує цілу низку відвертих людожерів-антисемітів в тій частині континенту...
Требо зрозуміти , з якої родини вийшов Натен"ягу . Його батько був професором й помічником Жаботинського . Й діючий гебіст й невіглас йому точно не друг й не рівня . Для Бібі воно дикун не меньший за лідерів "хумусу" . Крім того , ЦАХАЛь воює вже 76 років . Десять війн пройшло . Контролює багато міст й сіл з чужинцями які кожної мити можут стреляти у спину . Й жодного , жодного випадка навіть натяку на згвалтування . Як може лідер й офіцер такої армії ставится до пахана чиє військо у першому ж селі яке вони захопили у лютому 2022 масові згвалтування й розтріли цілих родин .
Це 17 батальйон 488 полку та 31 батальйон 102 бригади орків. Z-воєнкори пишуть, що командування майбутніх полонених/200-х «в курсі і нічого не робить».
- нашлемный прицел, который Elbit производит в США на совместном предприятии с местной компанией Rockwell Collins для подразделений американских вооруженных сил и стран НАТО. Нашлемный прицел израильской разработки позволяет пилоту зафиксировать взглядом самолет противника, а затем запустить по нему ракету класса «воздух-воздух», которая получает данные о местоположении, врага, транслируемые шлемом из поля зрения пилота.
- Две другие системы, разработанные компанией Elbit расположены на пилонах под крыльями. Одна система обнаруживает ракету, запускаемую в самолет, и предупреждает пилота, чтобы он мог маневрировать и попытаться уклониться от нее.
Другая система запускает средства тепловые обманки и облако металлических частиц для обмана ракет с радиолокационным наведением.
- Система компании Rafael. Это Lightning Pod, которая выглядит как ракета без крыльев, крепится к брюху самолета и содержит камеры, лазерные датчики и многое другое, что резко расширяет возможности атаки самолета на наземные цели.
Они увеличат способность самолетов ВВС ВСУ сбивать российские беспилотники иранского производства. Позже украинцы получат системы, позволяющие атаковать через линию фронта.