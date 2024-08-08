Жан Беленюк завоював бронзову медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі

Жан Беленюк - бронзовий призер Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Українець, у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг поляка Аркадіуша Кулинича (3:1).

Після матчу Жан Беленюк зняв борцівки - це означає, що він завершує спортивну кар'єру.

На шляху до нагороди Беленюк здобув впевнені перемоги над китайцем Цянь Хайтао та казахстанцем Нурсултаном Турсиновим, а в півфіналі поступився 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані.

Раніше ще один українець Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.

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