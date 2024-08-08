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Новини
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Жан Беленюк завоював бронзову медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі

Жан Беленюк завоював бронзу Олімпіади-2024

Жан Беленюк - бронзовий призер Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі.

Про це інформує Цензор.НЕТ

Українець, у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг поляка Аркадіуша Кулинича (3:1).

Після матчу Жан Беленюк зняв борцівки - це означає, що він завершує спортивну кар'єру.

На шляху до нагороди Беленюк здобув впевнені перемоги над китайцем Цянь Хайтао та казахстанцем Нурсултаном Турсиновим, а в півфіналі поступився 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані.

Раніше ще один українець Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.

Дивіться: Боксер Олександр Хижняк виборов золото Олімпіади-2024. ВIДЕО

Автор: 

Олімпіада (687) боротьба (84) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+23
Молодець ! Гідне завершення виступів у спорті !
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08.08.2024 21:15
+14
Це той, що голосував проти заборони УПЦМП.
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08.08.2024 21:24
+14
порох в пороховницах! - це не про нього, про Жана - ЗЄлінь на ушах але як би там не було, щиро вітаю Жана з перемогою і зичу йому зайнятись улюбленою справою - спортом (атлетом, тренером і т.д.) , а не лізти у політику ! Жан, НЕ спи ! бі хеппі !

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08.08.2024 21:37
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Молодець ! Гідне завершення виступів у спорті !
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08.08.2024 21:15 Відповісти
есть еще порох в пороховницах!)
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08.08.2024 21:18 Відповісти
порох в пороховницах! - це не про нього, про Жана - ЗЄлінь на ушах але як би там не було, щиро вітаю Жана з перемогою і зичу йому зайнятись улюбленою справою - спортом (атлетом, тренером і т.д.) , а не лізти у політику ! Жан, НЕ спи ! бі хеппі !

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08.08.2024 21:37 Відповісти
Це той, що голосував проти заборони УПЦМП.
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08.08.2024 21:24 Відповісти
той
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09.08.2024 01:02 Відповісти
Красавчик старичок)))
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08.08.2024 21:29 Відповісти
Слава давньоримським грекам!
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08.08.2024 21:36 Відповісти
а також латинянам !

боротьба - греко-римська

.
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08.08.2024 21:39 Відповісти
Добрий знаконотворець, більше спортсменів і зірок у Раду, наближено перемогу співами і золотими медалями олімпіади
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08.08.2024 21:38 Відповісти
піпли ж хавають....
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08.08.2024 21:40 Відповісти
він такий законотворець , як з рака риба !!
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08.08.2024 22:35 Відповісти
Зібрав весь комплект олімпийських нагород. срібло, золото, бронзу. Двохкратний чемпіон світу. Самий титулований борець України. Пишаємося.
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08.08.2024 21:38 Відповісти
ну, молодець ! ніц не скажеш !
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08.08.2024 21:41 Відповісти
Нормальний хлопака, правда репутацію собі зіпсував зв'язавшись із зеленими покидьками.
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08.08.2024 21:42 Відповісти
вертайся через тцк розкажеш нам
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09.08.2024 01:04 Відповісти
Так, 15 місце в загальному заліку по медалям, мадьярів опустили
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08.08.2024 21:43 Відповісти
Козак Жан !!!😘 він ще своє слово скаже ...те шо зелені нехтіли би !
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08.08.2024 21:49 Відповісти
Яким місцем скаже?
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08.08.2024 22:10 Відповісти
Хочеться вірити, шо після олімпіяди, Жан буде смілівіший ,та навчиться казати правду ,яку зелені не хочуть слухати...
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08.08.2024 22:14 Відповісти
Тада. А 5 років йому погрожували смертю.

І йшов він в СН явно, щоб правлу казати. Ага. Там самі правдолюби зібралися.
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08.08.2024 22:21 Відповісти
Ну шо ви такий принциповий ..це ж я ,для нього як спорсмена ...а так, як заохочуваний бонус ...може клюне ...от не розуміїтеся ви ,на жиночих материнських хитрощах
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08.08.2024 22:45 Відповісти
От хай би по борцовському килиму і ковзав, а не ліз у політику.
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08.08.2024 22:49 Відповісти
як ви імігранти вже задовбали...
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09.08.2024 01:05 Відповісти
З гімна коефету не зробиш.
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08.08.2024 22:36 Відповісти
Молодець! Шкода що по дурному в півфіналі програв
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08.08.2024 21:52 Відповісти
Молодець!!!
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08.08.2024 22:06 Відповісти
Щирі вітання нашим спортсменам
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08.08.2024 22:08 Відповісти
Ну таке. Українець Семен Новіков в цій вазі взяв золото для Болгарії. А виступає за Болгарію він тому, що всюди сували старенького депутата Беленюка, не даючи молоді ніякого шансу. Так що можете кусати лікті.
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08.08.2024 22:21 Відповісти
Значить він вже не українець...
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09.08.2024 12:52 Відповісти
Муділо вичавило Семена Новікова з країни - ми втратили потенційного чемпіона 2-3 олімпіад.
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08.08.2024 22:31 Відповісти
Беленюк - іранець 3:3
Семен Новіков - іранець 7:0
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08.08.2024 22:32 Відповісти
Ну правильно зільоним у нас кругом дорога!
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08.08.2024 22:38 Відповісти
З надзвичайним презирством і зневагою ставлюсь до малограмотних спортсменів які лізуть в політику. Особливо до негрів в українській політиці яких включають в "виборчі списки" дебіли які ненавидять українців. Ніякої різниці між Тадєєвим і Бєлєнюком не існує. Кличко, Клочкова, Бубка, Шевченко - це імена в спорті, але в політиці це ганьба країни.
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09.08.2024 01:16 Відповісти
Да ти просто ніхто і звуть тебе ніяк. Клічко і Шевченко зробив для країни більше, чим ти разом з усіма твоїми знайомими коли- небудь зробиш. А стосовно " негрів" гидко жити в одній країні з расистами. До того ж мати Жана українка.
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09.08.2024 12:56 Відповісти
 
 