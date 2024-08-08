Жан Беленюк завоював бронзову медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі
Жан Беленюк - бронзовий призер Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Українець, у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг поляка Аркадіуша Кулинича (3:1).
Після матчу Жан Беленюк зняв борцівки - це означає, що він завершує спортивну кар'єру.
На шляху до нагороди Беленюк здобув впевнені перемоги над китайцем Цянь Хайтао та казахстанцем Нурсултаном Турсиновим, а в півфіналі поступився 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані.
Раніше ще один українець Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.
Топ коментарі
+23 Олександр #581937
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+14 Герхард
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+14 Dust
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боротьба - греко-римська
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І йшов він в СН явно, щоб правлу казати. Ага. Там самі правдолюби зібралися.
Семен Новіков - іранець 7:0