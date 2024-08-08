Росіяни здійснили 27 обстрілів Сумщини протягом дня: 2 людини загинули та 6 поранені

8 серпня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Сумська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи). Отримав поранення 1 місцевий мешканець.

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (9 вибухів). Внаслідок авіаударів загинули 2 цивільні особи: місцевий житель та дитина 6 років. Крім того, отримав множинні травми місцевий мешканець. Також ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).

Також ворог вдарив з артилерії (3 вибухи). Есманьська громада: 28 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: були мінометні обстріли (4 вибухи).

Хотінська громада: нанесено авіаудар КАБ (3 вибухи) по території громади. Отримали вибухові поранення 4 цивільні особи.

Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи).

Великописарівська громада: були обстріли з гранатомету (6 вибухів) та міномету (4 вибухи) та удари FPV-дронів (3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (4 вибухи) та авіаудар КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи).

Шосткинська громада: здійснено авіаудар КАБ.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російського удару по Юнаківській громаді Сумщини загинули двоє братів 6 та 23 років. Крім того, сьогодні вночі російські війська атакували Сумську область, у результаті ворожої атаки є приліт по с. Стецьківка. Постраждала одна людина.

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