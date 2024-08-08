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Росіяни здійснили 27 обстрілів Сумщини протягом дня: 2 людини загинули та 6 поранені

Наслідки російських обстрілів Сумщини 8 серпня

8 серпня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів. 

Про це  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Сумська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи). Отримав поранення 1 місцевий мешканець.
  • Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (9 вибухів). Внаслідок авіаударів загинули 2 цивільні особи: місцевий житель та дитина 6 років. Крім того, отримав множинні травми місцевий мешканець. Також ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
  • Есманьська громада: 28 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Новослобідська громада: були мінометні обстріли (4 вибухи).
  • Хотінська громада: нанесено авіаудар КАБ (3 вибухи) по території громади. Отримали вибухові поранення 4 цивільні особи.
  • Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: були обстріли з гранатомету (6 вибухів) та міномету (4 вибухи) та удари FPV-дронів (3 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (4 вибухи) та авіаудар КАБ (3 вибухи).
  • Миропільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи).
  • Шосткинська громада: здійснено авіаудар КАБ.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російського удару по Юнаківській громаді Сумщини загинули двоє братів 6 та 23 років. Крім того, сьогодні вночі російські війська атакували Сумську область, у результаті ворожої атаки є приліт по с. Стецьківка. Постраждала одна людина.

Читайте: Внаслідок обстрілу Селидового на Донеччині 2 людей загинули та ще 11 поранені, серед них дитина (оновлено)

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обстріл (28250) Сумська область (3555) жертви (1782)


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