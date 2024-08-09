УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5478 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
342 1

За добу на півдні знищено 75 окупантів, 38 одиниць озброєння й військової техніки та 4 польові пункти боєпостачання

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 75 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 75 осіб.

Також росіяни втратили 38 одиницб озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 5 бойових броньованих машин;
  • 2 зенітні ракетні комплекси;
  • 1 самохідна артилерійська установка;
  • 1 міномет;

Читайте також: Знищено 27 із 27 "Шахедів", - Повітряні сили

  • 6 гармат;
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 6 розвідувальних БпЛА;
  • 5 човнів;
  • 3 мотоцикли.

Також дивіться: Окупант катався на мотоциклі біля Роботиного на Запоріжжі і йому відірвало ногу. ВIДЕО

Також українські захисники уразили 1 місце зберігання боєприпасів, 4 польові пункти боєпостачання, 3 бліндажі, 7 спостережних позицій.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 588 540 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17216) ліквідація (3865) знищення (7147) Сили оборони півдня (320)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 