За добу на півдні знищено 75 окупантів, 38 одиниць озброєння й військової техніки та 4 польові пункти боєпостачання

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 75 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 75 осіб.

Також росіяни втратили 38 одиницб озброєння та військової техніки, зокрема:

5 бойових броньованих машин;

2 зенітні ракетні комплекси;

1 самохідна артилерійська установка;

1 міномет;

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6 гармат;

9 одиниць автомобільної техніки;

6 розвідувальних БпЛА;

5 човнів;

3 мотоцикли.

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Також українські захисники уразили 1 місце зберігання боєприпасів, 4 польові пункти боєпостачання, 3 бліндажі, 7 спостережних позицій.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 588 540 російських загарбників.