За добу на півдні знищено 75 окупантів, 38 одиниць озброєння й військової техніки та 4 польові пункти боєпостачання
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 75 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 75 осіб.
Також росіяни втратили 38 одиницб озброєння та військової техніки, зокрема:
- 5 бойових броньованих машин;
- 2 зенітні ракетні комплекси;
- 1 самохідна артилерійська установка;
- 1 міномет;
- 6 гармат;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 6 розвідувальних БпЛА;
- 5 човнів;
- 3 мотоцикли.
Також українські захисники уразили 1 місце зберігання боєприпасів, 4 польові пункти боєпостачання, 3 бліндажі, 7 спостережних позицій.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 588 540 російських загарбників.
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