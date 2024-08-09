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Українці можуть подавати звернення щодо відібраної росіянами нерухомості на ТОТ до Офісу Генпрокурора

луганщина

Звернення про спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на тимчасово окупованих територіях можна подавати до Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Офісі Генпрокурора такі повідомлення фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування.

Куди звертатися

Подати звернення можна:

  • поштою на адресу: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011;
  • через скриньку за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 (хол адміністративної будівлі);
  • шляхом електронного звернення за визначеною формою;
  • зателефонувавши на гарячу лінію ОГП за номером: (044) 200-76-24;
  • під час особистого прийому.

Також читайте: Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини

Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-75-70.

Яку інформацію потрібно надати

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові громадянина. Також необхідно надати контактну інформацію та викласти суть порушеного питання.

Крім того, якщо відомо про факти так званої націоналізації майна окупаційною владою, незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на ТОТ чи про осіб, причетних до таких дій, - таку інформацію можна повідомляти до інших правоохоронних органів України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548.

Читайте: Окупанти створили спеціальний фонд житла, відібраного в українців на ТОТ, - Центр нацспротиву

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях України росіяни засекретили реєстри майна, відібраного в населення і "націоналізованого".

На окупованій Луганщині українці скаржаться на "націоналізацію" нерухомості загарбниками.

Автор: 

житло (1058) майно (327) нерухомість (885) Міністерство реінтеграції (500) Офіс Генпрокурора (3239)


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Хоч щось... Має бути розроблений і реалізований механізм компенсації громадянам України за захоплене рашистами майно за рахунок активів рашистів та колаборантів, по яких є вирок суду. Навіть в Україні таких активів купа.
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09.08.2024 11:09 Відповісти
ще тільки на житло чи й на землю теж можна подавати?
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09.08.2024 11:21 Відповісти
Так а як це можна доказати? Є люди, які можуть сказати ,що їхнє майно на ТОТ було відібране, а самі отримують компенсацію і повернуться у своє житло на ТОТ, на цьому можуть заробляти .
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09.08.2024 11:46 Відповісти
Нічого вони на цьому не зароблять.

Уважаемая Олечка, это формируется база данных чтобы как только, так сразу когда, в скором времени под руководством Найвеличнивошого, будет решаться вопрос контрибуций Украина имела все данные.

А на самом деле, не обращайте внимание.
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09.08.2024 13:51 Відповісти
Зрозуміла, ви маєте на увазі що обіцяти женитися не те саме що женитися))
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09.08.2024 14:51 Відповісти
Щоб що ?
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09.08.2024 12:11 Відповісти
Если бы хватило ума выбрать Юлию Владимировну уже давно бы получили вклады бывшего СССР.

Там все по закону. За оставленную квартиру в Луганске не платят коммунальные платежи, кацапы ждут отведенный срок и проводят через суд. До 22-го можно было передавать деньги и просить платить соседей. Ща оплачивать могут только прописанные.

В 15-ом мы звонили с этим вопросом в Краматорск, столицу Донецкой области. Ответили это проблемы только вас и управляющей компании.

Как говорится, умерла так умерла
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09.08.2024 15:52 Відповісти
 
 