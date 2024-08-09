Українці можуть подавати звернення щодо відібраної росіянами нерухомості на ТОТ до Офісу Генпрокурора
Звернення про спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на тимчасово окупованих територіях можна подавати до Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в Офісі Генпрокурора такі повідомлення фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування.
Куди звертатися
Подати звернення можна:
- поштою на адресу: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011;
- через скриньку за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 (хол адміністративної будівлі);
- шляхом електронного звернення за визначеною формою;
- зателефонувавши на гарячу лінію ОГП за номером: (044) 200-76-24;
- під час особистого прийому.
Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-75-70.
Яку інформацію потрібно надати
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові громадянина. Також необхідно надати контактну інформацію та викласти суть порушеного питання.
Крім того, якщо відомо про факти так званої націоналізації майна окупаційною владою, незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на ТОТ чи про осіб, причетних до таких дій, - таку інформацію можна повідомляти до інших правоохоронних органів України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548.
Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях України росіяни засекретили реєстри майна, відібраного в населення і "націоналізованого".
На окупованій Луганщині українці скаржаться на "націоналізацію" нерухомості загарбниками.
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Уважаемая Олечка, это формируется база данных чтобы
как только, так сразукогда, в скором времени под руководством Найвеличнивошого, будет решаться вопрос контрибуций Украина имела все данные.
А на самом деле, не обращайте внимание.
Там все по закону. За оставленную квартиру в Луганске не платят коммунальные платежи, кацапы ждут отведенный срок и проводят через суд. До 22-го можно было передавать деньги и просить платить соседей. Ща оплачивать могут только прописанные.
В 15-ом мы звонили с этим вопросом в Краматорск, столицу Донецкой области. Ответили это проблемы только вас и управляющей компании.
Как говорится, умерла так умерла