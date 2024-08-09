Близько 50 людей перебувало у торговельному центрі в Костянтинівці в момент удару, - голова ОВА Філашкін

У момент удару військ РФ по супермаркету в Костянтинівці там перебувало близько 50 людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це центр міста. І крім "Екомаркету" було повністю випалено ще низку торговельних кіосків, які розташовані поруч. Близько 50 людей у торговельному центрі перебувало", - сказав Філашкін в ефірі національного телемарафону.

За слова голови ОВА, пошуково-рятувальна операція триває.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по Костянтинівці: горить супермаркет. Станом на 14.00 відомо про 10 загиблих та 35 поранених.