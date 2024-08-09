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Новини Війна
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Близько 50 людей перебувало у торговельному центрі в Костянтинівці в момент удару, - голова ОВА Філашкін

Удар по Костянтинівці

У момент удару військ РФ по супермаркету в Костянтинівці там перебувало близько 50 людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це центр міста. І крім "Екомаркету" було повністю випалено ще низку торговельних кіосків, які розташовані поруч. Близько 50 людей у торговельному центрі перебувало", - сказав Філашкін в ефірі національного телемарафону.

За слова голови ОВА, пошуково-рятувальна операція триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Костянтинівці: ворог влучив у ТЦ, пошкоджено відділення "Нової пошти"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по Костянтинівці: горить супермаркет. Станом на 14.00 відомо про 10 загиблих та 35 поранених.

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обстріл (28250) жертви (1782) Костянтинівка (260)


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А масква-сіті ще до сих пір стоїть. І рубльовка ще не бомблена стільки років...
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09.08.2024 15:38 Відповісти
"Екомаркет", розмалеваний в кольори "аквафрешу"? Це символічно.
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09.08.2024 15:51 Відповісти
 
 