Близько 50 людей перебувало у торговельному центрі в Костянтинівці в момент удару, - голова ОВА Філашкін
У момент удару військ РФ по супермаркету в Костянтинівці там перебувало близько 50 людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це центр міста. І крім "Екомаркету" було повністю випалено ще низку торговельних кіосків, які розташовані поруч. Близько 50 людей у торговельному центрі перебувало", - сказав Філашкін в ефірі національного телемарафону.
За слова голови ОВА, пошуково-рятувальна операція триває.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по Костянтинівці: горить супермаркет. Станом на 14.00 відомо про 10 загиблих та 35 поранених.
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Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар09.08.2024 15:38 Відповісти Мені подобається 2
Григорій #578116
показати весь коментар09.08.2024 15:51 Відповісти Мені подобається 1
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