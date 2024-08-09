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Новини Війна
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Війська РФ ударили зі "Смерчів" по приватному сектору Костянтинівки: дві людини поранено. ФОТО

удар по Костянтинівці

Окупанти знову обстріляли Костянтинівку Донецької області, поранено 2 цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку - цього разу зі "Смерчів" по приватному сектору. Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід", - йдеться у повідомленні.

удар по Костянтинівці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 50 людей перебувало у торговельному центрі в Костянтинівці в момент удару, - голова ОВА Філашкін

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по Костянтинівці: горить супермаркет. Станом на 15.00 відомо про 11 загиблих та 37 поранених.

Автор: 

обстріл (28250) Костянтинівка (260)


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Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=8fMAotKh870 Om TV: Рашисты из-за Курского провала сгоняют злобу на гражданских
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09.08.2024 16:19 Відповісти
Как в сводку все новые и новые города попадают.осталось всего ничего. Краматорск, Славянск, Лиман, Красноармейск. Дон.область очень населена, дальше, в Днепропетровской и Запорожской нет таких агломераций.
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09.08.2024 16:41 Відповісти
 
 