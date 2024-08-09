Війська РФ ударили зі "Смерчів" по приватному сектору Костянтинівки: дві людини поранено. ФОТО

Окупанти знову обстріляли Костянтинівку Донецької області, поранено 2 цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку - цього разу зі "Смерчів" по приватному сектору. Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід", - йдеться у повідомленні.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 50 людей перебувало у торговельному центрі в Костянтинівці в момент удару, - голова ОВА Філашкін

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по Костянтинівці: горить супермаркет. Станом на 15.00 відомо про 11 загиблих та 37 поранених.