Війська РФ ударили зі "Смерчів" по приватному сектору Костянтинівки: дві людини поранено. ФОТО
Окупанти знову обстріляли Костянтинівку Донецької області, поранено 2 цивільних.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку - цього разу зі "Смерчів" по приватному сектору. Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по Костянтинівці: горить супермаркет. Станом на 15.00 відомо про 11 загиблих та 37 поранених.
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Маркиз
показати весь коментар09.08.2024 16:19 Відповісти Мені подобається 0
Дорофеев Сергей
показати весь коментар09.08.2024 16:41 Відповісти Мені подобається 1
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