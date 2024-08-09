Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги

У Міноборони Литви повідомили, що в серпні надішлють Україні новий пакет важливої військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Литви.

В оборонному відомстві зазначили, що готують ще один "вагомий" пакет військової допомоги для України і він надійде у серпні.

"У серпні ми поставимо бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні й логістичні ресурси, а також справді необхідне озброєння", - повідомило відомство у соцмережі Х.

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"Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором", - заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

Загалом до серпневого пакета увійдуть:

14 бронетранспортерів М113;

зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;

системи протидії безпілотникам;

індивідуальні пригнічувачі безпілотників;

всюдиходи із запасними частинами;

вантажні причепи;

20-тонні телескопічні навантажувачі;

колісні навантажувачі;

гвинтівки;

боєприпаси;

димові шашки;

навісне обладнання та запчастини до зброї.

Також Кащюнас наголосив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.

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У відомстві додали, що протягом 2024 року Литва на запит України передавала, серед іншого, артилерійські боєприпаси, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори.

За весь період повномасштабної війни Литва передала Україні військової допомоги на 641 млн доларів.