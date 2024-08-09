Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги
У Міноборони Литви повідомили, що в серпні надішлють Україні новий пакет важливої військової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Литви.
В оборонному відомстві зазначили, що готують ще один "вагомий" пакет військової допомоги для України і він надійде у серпні.
"У серпні ми поставимо бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні й логістичні ресурси, а також справді необхідне озброєння", - повідомило відомство у соцмережі Х.
"Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором", - заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.
Загалом до серпневого пакета увійдуть:
- 14 бронетранспортерів М113;
- зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;
- системи протидії безпілотникам;
- індивідуальні пригнічувачі безпілотників;
- всюдиходи із запасними частинами;
- вантажні причепи;
- 20-тонні телескопічні навантажувачі;
- колісні навантажувачі;
- гвинтівки;
- боєприпаси;
- димові шашки;
- навісне обладнання та запчастини до зброї.
Також Кащюнас наголосив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.
У відомстві додали, що протягом 2024 року Литва на запит України передавала, серед іншого, артилерійські боєприпаси, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори.
За весь період повномасштабної війни Литва передала Україні військової допомоги на 641 млн доларів.
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