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Новини
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МЗС Німеччини про події у Курській області РФ: Право України на самозахист не обмежується її територією

Курська область

Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.

Про це відомство сказало в коментарі Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як пише видання, через чотири дні після початку активних бойових дій на Курщині немає жодних ознак того, що західні союзники "чинять тиск на Київ, щоб він розрядив ситуацію".

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"Україна має право на самооборону, закріплене міжнародним правом. Це не обмежується її власною територією", – заявило німецьке МЗС у коментарі Politico.

У матеріалі нагадують, що багато політиків з опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – також прямо підтримали наступ українських сил (чого Київ не підтверджує) і використання німецької зброї на російській території.

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"Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після відправлення вона стає українською", – сказав Politico топполітик ХДС Родеріх Кізеветтер.

Автор: 

Німеччина (7324) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+9
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09.08.2024 21:13
+8
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09.08.2024 21:16
+7
Дуже об'єктивна позиція Німеччині 😘 а головне між строк ...ми німці, віримо в ЗСУ !!!
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09.08.2024 21:21
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До уваги пана Орбана.
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09.08.2024 21:05 Відповісти
пакт Олафа-ЗЄлєнского... підписано !

потрібен великий червоний олівець креслити зони поділу рашки

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09.08.2024 21:06 Відповісти
А що там креслити? Німці отримають Кенігсберг.
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09.08.2024 21:49 Відповісти
поки НЕ заработалі морозяться багато
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10.08.2024 01:48 Відповісти
Заробили.
Вони багато допомагали. В 22му фінансово, стрілецькою зброєю, набоями, броніками і касками. Пізніше Гепарди, Леопарди, Скайнекс. Просто не дуже вони це афішували.
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11.08.2024 20:03 Відповісти
Повідомлення з пітьми: "Важным элементом обстановки являются действия ВСУ на линии Горналь - Гуево - Плехово, враг наращивает давление сильно южнее Суджи. То есть ВСУ не продолжают бить в лоб при сопротивлении, а ведут маневренную наступательную операцию.".
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09.08.2024 21:08 Відповісти
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09.08.2024 21:13 Відповісти
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09.08.2024 21:16 Відповісти
Дуже об'єктивна позиція Німеччині 😘 а головне між строк ...ми німці, віримо в ЗСУ !!!
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09.08.2024 21:21 Відповісти
Und das heist - Erika!
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09.08.2024 21:30 Відповісти
Доречі ,дуже гарна пісня ...думаю шо сьогодні, для правильних німців , вона заграла новими фарбами
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09.08.2024 21:43 Відповісти
Гарна пісня! - про любов до Батьківщини
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10.08.2024 12:16 Відповісти
Головне,що від неї на кацапів трясця нападає
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10.08.2024 12:20 Відповісти
Але ж можуть німці казати притомні речі... вочевидь, бо герр Шольц сидів ціхо.
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09.08.2024 21:35 Відповісти
Як би не сталося так що "виправляють історичні авантюри хрущова" тобто Україні повертають ті території що були передані кацапам в обмін на крим...а крим лишають кацапам...з решти територій кацапи виходять під тиском Сша , китаю, турції...крим стає демілітаризованою зоною зі значним економічним впливом турків але у складі рашки...
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09.08.2024 21:55 Відповісти
Лиш сьогодні зателефонував товаришу з Вестфалії. Привітав його з Днем народження, потеревенили трохи. Каже, що фірма де він працює припинила діяльність на території росії. А я сказав йому, що в Курській області вже можна.

А тут така заява від МЗС Німеччини. Невже Франк так швидко встиг їм ситуацію пояснити?
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09.08.2024 21:57 Відповісти
І ніде ні слова, що 100 років назад це була міжнародно визнана українська територія...кажете, що це вже історія?...те, що було вчора, це теж вже історія. І все для того, щоб не називати російською окупацією те, що було до 1991 року...вже й термін дерусифікація якось непомітно зник...вживають ідіотичний термін декомунізація (наче в нас був якийсь український комунізм), та ще більш ідіотичний дерадянизація - це будуть ліквідовувати ради всіх рівнів з Верховною Радою включно?
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09.08.2024 22:10 Відповісти
Мабуть німці згадали як совєти разом з союзниками рівняли Дрезден з землею авіабомбами. Мовчу вже за Берлин - головну скрєпу ватного світу.
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09.08.2024 22:10 Відповісти
У немцев отросли яйца

В 43-м они отправили танки от Курска на западный фронт после десанта амеров в Сицилии

А сейчас Курск чешет репу. На Сицилию никто не десантируется в данный момент
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09.08.2024 23:31 Відповісти
 
 