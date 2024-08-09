МЗС Німеччини про події у Курській області РФ: Право України на самозахист не обмежується її територією

Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.

Про це відомство сказало в коментарі Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як пише видання, через чотири дні після початку активних бойових дій на Курщині немає жодних ознак того, що західні союзники "чинять тиск на Київ, щоб він розрядив ситуацію".

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"Україна має право на самооборону, закріплене міжнародним правом. Це не обмежується її власною територією", – заявило німецьке МЗС у коментарі Politico.

У матеріалі нагадують, що багато політиків з опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – також прямо підтримали наступ українських сил (чого Київ не підтверджує) і використання німецької зброї на російській території.

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"Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після відправлення вона стає українською", – сказав Politico топполітик ХДС Родеріх Кізеветтер.