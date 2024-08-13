США готові вжити заходів щодо постачання Іраном балістичних ракет РФ: Дамо жорстку відповідь, - Держдеп США

У Державному департаменті США висловили стурбованість через повідомлення про те, що Іран планує доставити Росії сотні балістичних ракет. Штати готові за підтримки європейських партнерів вжити заходів у разі надання Тегераном зброї Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це на брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту США Ведан Патель.

"Ми та наші партнери чітко дали зрозуміти, як на саміті G7, так і на саміті НАТО цього літа, разом ми готові дати жорстку та швидку відповідь, якщо Іран просунеться далі із переміщенням балістичних ракет, що, на нашу думку, означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - заявив Патель.

Він додав, що іранська влада заперечує надання Росії такого озброєння. Проте США мають докази зворотнього.

"Іранські офіційні особи також продовжують заперечувати надання будь-яких БПЛА Росії, хоча докази є очевидними для світу. Росія використовувала ці БПЛА для невпинних атак проти цивільного населення в Україні, проти цивільної інфраструктури", - зауважив Патель.

Нагадаємо, днями агентство Reuters повідомило, що Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії. Російські військові вже проходять курси навчання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військова співпраця Путіна з Іраном та Північною Кореєю небезпечна для енергетичної інфраструктури України, - Білий дім