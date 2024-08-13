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Новини
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США готові вжити заходів щодо постачання Іраном балістичних ракет РФ: Дамо жорстку відповідь, - Держдеп США

Ведан Патель

У Державному департаменті США висловили стурбованість через повідомлення про те, що Іран планує доставити Росії сотні балістичних ракет. Штати готові за підтримки європейських партнерів  вжити заходів у разі надання Тегераном зброї Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це на брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту США Ведан Патель.

"Ми та наші партнери чітко дали зрозуміти, як на саміті G7, так і на саміті НАТО цього літа, разом ми готові дати жорстку та швидку відповідь, якщо Іран просунеться далі із переміщенням балістичних ракет, що, на нашу думку, означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - заявив Патель.

Він додав, що іранська влада заперечує надання Росії такого озброєння. Проте США мають докази зворотнього.

"Іранські офіційні особи також продовжують заперечувати надання будь-яких БПЛА Росії, хоча докази є очевидними для світу. Росія використовувала ці БПЛА для невпинних атак проти цивільного населення в Україні, проти цивільної інфраструктури", - зауважив Патель.

Нагадаємо, днями агентство  Reuters повідомило, що Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії. Російські військові вже проходять курси навчання.

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Автор: 

Держдепартамент США (1615) Іран (2014) зброя (7439) росія (64969)


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Топ коментарі
+11
Потужне занепокоєння - це саме те,що може запобігти "драматичній ескалації"!!!
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13.08.2024 06:44
+10
Жорстка відповідь - це передати Україні Томагавки.
Працює тільки так. Решта, нажаль, лише пусті балачки.
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13.08.2024 07:16
+9
Сумно спостерігати за США.
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13.08.2024 06:45
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Потужне занепокоєння - це саме те,що може запобігти "драматичній ескалації"!!!
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13.08.2024 06:44 Відповісти
Такі дебільні словесні звлроти у лицемірних америкоїдів, наче вони не про війну говорять, а пишуть репліки для героїв дешевої п'єси погорілого театру
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13.08.2024 07:29 Відповісти
на реФе були ракети рф отi заходи шо не дiють таще хло з Ірану ракети то дiють чи не дiють
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13.08.2024 08:00 Відповісти
Ти бухой ,мабуть ,як це перевести на зрозуміле?
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13.08.2024 09:12 Відповісти
Американські деталі потрапляють до рф через треті страни і проконтролювати це неможливо майже
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13.08.2024 17:47 Відповісти
США можуть ввести санкції проти Туреччини через експорт обладнання до росії ·12 08 24
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15.08.2024 02:07 Відповісти
Сумно спостерігати за США.
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13.08.2024 06:45 Відповісти
у них же різниця в часі... поки дійде
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13.08.2024 08:35 Відповісти
Будем "грозно" топать ножками, пока пол не провалится.
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13.08.2024 06:48 Відповісти
При усій повазі, але складається таке враження, що ці "заходи",,,, вже Нікого не **...ть,
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13.08.2024 06:49 Відповісти
А шоб якось без лякалок
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13.08.2024 07:04 Відповісти
жорстка стурбованість, начувайтесь
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13.08.2024 07:04 Відповісти
Вони придумали такі страшні заходи, що аж самі злякались.
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13.08.2024 07:07 Відповісти
те, на що США лише збирАються давати жорстку відповідь Ірану, КНДР давно вже робить і "в носі вони мали чиїсь червоні лініїї"...
іноді краще мовчки діяти проти терористів аніж голосно виступати перед мікрофоном з погрозами "якщо ви.... - то ми......"
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13.08.2024 07:08 Відповісти
Жорстка відповідь - це передати Україні Томагавки.
Працює тільки так. Решта, нажаль, лише пусті балачки.
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13.08.2024 07:16 Відповісти
Потужні потуги потужно вливають в вуха лохторату ..
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13.08.2024 07:38 Відповісти
Коли весь час погрожуєш і нічого не робиш, перестають звертати увагу. Америці потрібна зміна влади. Затягування проблем з Палестиною та Іраном цілком на совісті демократів.
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13.08.2024 07:48 Відповісти
пукнем в калюжу...........Або в муку
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13.08.2024 08:21 Відповісти
Будемо сподіватись що це не потужна мастурбованість...і завдадуть ракетного удару в інтересах Ізраїлю
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13.08.2024 08:28 Відповісти
Верим , каждому слову верим .
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13.08.2024 08:39 Відповісти
Ты веришь только *****, Грыжа
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13.08.2024 09:16 Відповісти
жорстка відповідь США - "висловили стурбованість" 🤣🤣🤣
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13.08.2024 08:44 Відповісти
"потужно"
- будемо з вами стільки, скільки потрібно.
- за 9 тис. км, будемо, ну але ж будемо
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13.08.2024 09:08 Відповісти
Ще ж о р с т к і ш у?

Два занепокоєння однимсловом?
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13.08.2024 09:43 Відповісти
С вас ржут уже даже ваши союзники, ответ они дадут
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13.08.2024 11:29 Відповісти
 
 