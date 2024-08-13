Суд Канади відхилив апеляцію на зняття санкцій з російського олігарха Макарова, який відмовився від громадянства РФ

Федеральний суд Канади відхилив прохання про зняття санкцій російського мільярдера та бізнесмена Ігоря Макарова, який оскаржував обмеження, запроваджені проти нього у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Global News, інформує Цензор.НЕТ.

У рішенні щодо Макарова суд підтримав позицію Канади проти нього.

Як зазначається, очільниця МЗС Мелані Джолі має повне право визначати, хто має бути включений до канадського санкційного списку.

Її рішення щодо включення до списку Макарова було "обґрунтованим, прозорим і зрозумілим", додав суд.

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Вердикт суду підтверджує оцінку уряду, що Макаров був пов'язаний з російськими чиновниками й бізнес-інтересами, а також з російським диктатором Володимиром Путіним.

Сам Макаров заперечував свою близькість до російського режиму.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія зняла санкції з російського олігарха Макарова, який минулого року відмовився від громадянства Росії на користь підданства Кіпру.

Хто такий Ігор Макаров

Після розвалу СРСР Макаров заснував першу в Росії незалежну газову компанію "Ітера". Компанія вела експлуатацію дев'яти родовищ у Сибіру. Після продажу Ітери він заснував новий холдинг — Areti International зі штаб-квартирою у Швейцарії. У 2022 році Канада та Велика Британія ввели щодо Макарова санкції.

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