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Законопроєкт про підтримку України планують винести на розгляд сенату США у вересні, - сенатори Грем та Блюменталь

Сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем у Києві

У вересня 2024 року у сенаті США планують розглянути законопроєкт про підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній заяві сенаторів США Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.

"Ми представимо Закон про підтримку України, підготовлений сенатором Річардом Блюменталем, на засіданні сенату у вересні. Цей двопартійний законодавчий акт закріпить двосторонню угоду про безпеку, досягнуту адміністрацією Байдена й урядом Зеленського в липні цього року", - ідеться в спільній заяві Блюменталя та сенатора Ліндсі Грема за підсумками їхнього візиту в Україну.

У ній наголошується, що "це послужить важливим сигналом усьому світу і покаже, що Сполучені Штати, як і раніше, підтримують Україну".

Нагадаємо, під час візиту до Києва сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.

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Автор: 

США (22590) Сенат США (597) Річард Блюменталь (7) Ліндсі Грем (69)


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Сподіваюся, що до того часу московія буде знищена сама собою
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13.08.2024 09:51 Відповісти
А бити ATACAMSами по лаптєногих військових аеродромах, місцях базування та складах із озброєнням на @уйлостані дозволите?
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13.08.2024 10:01 Відповісти
цей закон - такий собі запобіжник від трампа. але навіщо вам цей занон, якшо трамп так сильно хоче підтримати Україну, а мага-дрочери?
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13.08.2024 10:03 Відповісти
Трампівська секта maga в конгресі кістками поляже,щоб він даже не був розглянутий.А у респів там більшість і "ісусік" Джонсон там досі спікер.Він ніколи не поставе цій закон на розгляд.
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13.08.2024 11:08 Відповісти
 
 