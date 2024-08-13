Законопроєкт про підтримку України планують винести на розгляд сенату США у вересні, - сенатори Грем та Блюменталь

У вересня 2024 року у сенаті США планують розглянути законопроєкт про підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній заяві сенаторів США Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.

"Ми представимо Закон про підтримку України, підготовлений сенатором Річардом Блюменталем, на засіданні сенату у вересні. Цей двопартійний законодавчий акт закріпить двосторонню угоду про безпеку, досягнуту адміністрацією Байдена й урядом Зеленського в липні цього року", - ідеться в спільній заяві Блюменталя та сенатора Ліндсі Грема за підсумками їхнього візиту в Україну.

У ній наголошується, що "це послужить важливим сигналом усьому світу і покаже, що Сполучені Штати, як і раніше, підтримують Україну".

Нагадаємо, під час візиту до Києва сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.

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